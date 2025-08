Calificare eroică! CFR Cluj trece cu mare dificultate de Lugano și se califică în turul trei preliminar din Europa League! Cu cine va juca

CFR Cluj a eliminat Lugano din turul doi preliminar al Europa League, 1-0 la general, prin reușita lui Sheriff Sinyan (96)

CFR va înfrunta SC Braga (care a trecut de Levski, 1-0 la general) și are asigurat play-off-ul Conference League

După un meci dominat de Lugano, CFR Cluj a avut nevoie de prelungiri pentru a merge mai departe în turul 3 preliminar al Europa League.

Elvețienii au avut două goluri anulate, ambele ale lui Behrens, primul pentru henț iar al doilea pentru ofsaid.

Sinyan a marcat golul calificării lui CFR Cluj

În prelungirile timpului regulamentar, chiar la ultima fază, Louis Munteanu a avut șansa de a rezolva meciul fără extra time, dar a șutat slab din poziție excelentă.

Până la urmă, Sinyan a înscris golul calificării CFR-ului în minutul 96, cu capul. Mingea a fost deviată de Steffen și s-a dus în poarta lui Saipi.

Pe final de meci, elvețienii au forțat atacurile, însă Hindrich a reușit să păstreze poarta intactă.

CFR se califică în turul 3 din Europa League, unde va juca împotriva portughezilor de la Braga. Primul meci e acasă, la Cluj, pe 7 august, iar returul în deplasare pe 14 august.

CFR Cluj - Lugano 1-0

A marcat: Sinyan 96

Sinyan 96 0-0 în tur

Spectatori: 8.564

Final de meci, CFR Cluj merge mai departe!

min. 120+2 - Gjorgjievski șutează periculos de la marginea careului, Saipi respinge

min. 188 - Mensah îl schimbă pe Korenica

min. 111 - Nkololo e schimbat de Abeid, Louis Munteanu e înlocuit cu Gjorgjievski, iar la elvețieni Alioski cu Kelvin și Zanotti cu Cimignani

Se reia meciul

Pauză între cele două reprize suplimentare.

min. 106 - Schimbare la Lugano, Mai e înlocuit de Duville-Parsemain

min. 105 - Steffen și Bottani se încurcă reciproc în careul lui Hindric, la o șansă importantă pentru Lugano

min. 104 - Bislimi zguduie transversala, CFR scapă cu fața curată

min. 99 - Bosec pasează în loc să șuteze, din poziție excelentă! Din respingerea elvețienilor, Djokovic recuperează și îi trimite lui Nkololo pentru șut, dar acesta trimite peste poartă!

min. 99 - Bolgado intervine excelent și trimite în corner la o acțiune de atac a elvețienilor

min. 98 - Ilie ia galben

1-0, GOL CFR, min. 96 - Sinyan trimite cu capul, mingea e deviată de Steffen și se duce în poartă!

A început prima repriză de prelungiri!

Finalul celor 90 de minute, avem prelungiri în Gruia!

min. 90+8 - Ocazie uriașă ratată de Louis Munteanu, care șutează slab din poziție bună!

min. 89 - Mai primește un „galben”

min. 82 - Bolgado intră în locul lui Fică

min. 81 - Bottani e avertizat

min. 80 - Schimbare la Lugano: iese Dos Santos, intră Mahmoud

min. 67 - Behrens înscrie cu capul din apropiere, după recentrarea cu capul a lui Steffens, dar reușita e anulată pentru ofsaid. Al doilea gol anulat al elvețienilor în acest meci!

min . 66 - Koutsias este înlocuit de Bottani

min. 50 - Behrens înscrie cu un șut spectaculos din afara careului, dar golul e anulat pentru henț la preluare

min. 46 - Se reia partida

La pauză, Păun îl înlocuiește pe Postolachi

Pauză la Cluj, 0-0.

min. 45+1 Hindrich reține „capul” lui Koutsias

min. 37 - Steffen centrează din corner, Behrens trimite cu capul peste poartă, ocazie mare a elvețienilor!

min. 36 - Hindrich intervine extraordinar, în ultima clipă, în fața lui Koutsias, și salvează CFR de la primirea unui gol!

min. 27 - Alioski ia „galben”

min. 14 - Grgic șutează în zid, din lovitură liberă

min. 10 - Saipi boxează mingea trimisă de Korenica din corner

min. 3 - Hindrich parează șutul lui Behrens

20:30 A început meciul!

CFR Cluj - Lugano, echipele de start

CFR Cluj: Hindrich – Bosec, Sinyan, Ilie, Camora – Fică, Djokovic, Korenica – Nkololo, Munteanu, Postolachi

Hindrich – Bosec, Sinyan, Ilie, Camora – Fică, Djokovic, Korenica – Nkololo, Munteanu, Postolachi Rezerve: Gal, Micai, Abeid, Léo Bolgado, Deac, Păun, Badamosi, Gjorgjievski, Mensah, Dumbrăvanu, Kun, Grigor

Gal, Micai, Abeid, Léo Bolgado, Deac, Păun, Badamosi, Gjorgjievski, Mensah, Dumbrăvanu, Kun, Grigor Antrenor: Dan Petrescu

Lugano: Saipi - Zanotti, Papadopoulos, Mai, Alioski – Steffen, Grgic, Bislimi, Dos Santos - Koutsias, Behrens

Saipi - Zanotti, Papadopoulos, Mai, Alioski – Steffen, Grgic, Bislimi, Dos Santos - Koutsias, Behrens Rezerve: Pseftis, Mina, Brault, Kelvin, Bottani, Doumbia, Cimignani, El Wafi, Belhadj Mahmoud, Sbai, Maslarov, Duville-Parsemain

Pseftis, Mina, Brault, Kelvin, Bottani, Doumbia, Cimignani, El Wafi, Belhadj Mahmoud, Sbai, Maslarov, Duville-Parsemain Antrenor: Mattia Croci-Torti

Mattia Croci-Torti Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj-Napoca

„Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj-Napoca Arbitru: Allard Lindhout, Asistenți: Johan Balder, Roy De Nas, VAR: Pol van Boekel, AVAR: Robin Hensgens

Dan Petrescu: „E clar că ei sunt mai buni”

Mai mult decât atât, Petrescu o vede pe Lugano peste celelalte adversare ale echipelor românești din cupele europene: Shkendija, Sarajevo și Ararat-Armenia.

„Trebuie să respectăm adversarul. Nu înțeleg de ce trebuie să mai vorbim. E clar că ei sunt mai buni, au jucători mai buni, costă 15 milioane, 10 milioane.

Uitați-vă la Transfermarkt! E clar că lotul lor este mult mai valoros. În afară de asta, ei nu au niciun accidentat.

Noi avem patru jucători titulari care sunt accidentați. Orice echipă din lume ar suferi în acest caz. E clar că ei au un avantaj.

Dar am mai demonstrat înainte, indiferent de numele adversarului, că am avut rezultate mari dacă am avut spirit.

Mâine cred că trebuie să facem cel mai bun meci al nostru din ultimii 5 ani, ca să ne calificăm.

Nu poți să compari echipele din Macedonia de Nord, Armenia și Bosnia cu echipa asta, Lugano. E alt nivel. Cu puțin noroc putem spera la calificare. Important e să ne calificăm.

Parcă de la Slavia Praga nu am mai simțit o echipă așa puternică. Trebuie să avem o organizare foarte bună, să știm să suferim și să reușim să-i aducem mingi lui Munteanu în față. Louis poate să inventeze mereu ceva.

Mi se pare într-o formă bună. La antrenament, ieri, a pățit ceva. Dacă azi se antrenează normal, am mare încredere că poate face ceva”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă.

