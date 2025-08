CORESPONDENȚĂ DIN SINGAPORE. David Popovici (20 de ani) a obținut medalia de aur la proba de 100 de metri liber.

Sportivul român a înregistrat un timp de 46:51.

David Popovici e campion mondial în proba de 100 de metri liber, după ce marți a obținut medalia de aur și la proba de 200 de metri liber.

David Popovici, medalie de aur la proba de 100 de metri liber

David a venit cu o primă reacție după ce a obținut o nouă performanță impresionantă.

„Pe scurt, sunt foarte fericit să fiu aici. E atât de simplu. În cursă, cred că, de obicei, câștigă cel care se detașează cel mai mult de ceilalți, nu?

Dacă pot să mă gândesc că am niște ziduri pe fiecare dintre culoarele mele, atunci pot să-mi imaginez și că sunt singur și să fac ceea ce am pregătit și ce am făcut la antrenament.

Am îmbunătățit ceva față de anul trecut. Cel mai mult am îmbunătățit momentele de sub apă. Și am făcut asta în special la 200 și la 100 de metri.

Acestea sunt lucruri plictisitoare pentru înotători, dar pentru mine funcționează. Și, cum am spus, sunt foarte fericit, mai mult decât fericit, să fiu aici”, a spus David Popovici după cursă.

Sportivul român a continuat seria impresionantă, cucerind medalia de aur și la proba de 100 de metri liber, cu un timp fabulos - 46:51.

Cu această performanță, David și-a doborât recordul personal stabilit luna trecută la Europenele U23.

Timpii obținuți de cei 8 sportivi în finală:

David Popovici - 46.51

Jack Alexy - 46.92

Kyle Chalmers - 47.17

Guilherme Caribe - 47.35

Egor Kornev - 47:51

Patrick Sammon - 47:58

Maxime Grousset - 47.59

Matthew Richards - 47:74

Top 5 timpi stabiliți la nivel mondial:

Pan Zhanle - 46.40 secunde

David Popovici - 46:51 secunde

David Popovici - 46.71 secunde

Pan Zhanle - 46.80 secunde

Jack Alexy - 46.81 secunde

Coada a început să se formeze cu patru ore înainte de începerea sesiunii. Chiar dacă Pan Zahle, favoritul local, nu s-a calificat în finală, toate biletele pentru astăzi s-au vândut. Cei care au rămas pe dinafară caută bilete pe echivalentul local al platformei OLX.

Știrea inițială:

Campionul olimpic a obținut miercuri un timp de 46:84 în cea de-a doua semifinală de la Mondialele de la Singapore, fiind al doilea după americanul Jack Alexy, care a obținut 46:81.

Cu timpii stabiliți în semifinala de ieri, Popovici și Alexy au intrat în top 5 cei mai buni timpi stabiliți la nivel mondial, unde numele lui David apărea anterior de trei ori.

Deținătorul recordului mondial, Pan Zhanle, nu a reușit să prindă ultimul act nici la 200, nici la 100 de metri liber.

Marea finală va alea loc astăzi, de la 14:32, pe TVR Sport, și e ultima apariție în bazinul de la Singapore a campionului român.

Timpii obținuți de cei 8 finaliști:

Jack Alexy - 46:81

David Popovici - 46:84

Egor Kornev - 47:29

Kyle Chalmers - 47:36

Maxime Grousset - 47:39

Matthew Richards - 47:59

Patrick Sammon - 47:62

Guilherme Caribe - 47:64

David Popovici s-a retras de la proba de 50 de metri liber

După calificarea în finala probei de 100 de metri liber, David a luat o decizie neașteptată împreună cu echipa sa: retragerea din proba de 50 de metri liber, ale cărei serii vor începe vineri dimineață, probă pe care Popovici nu a pus nici în trecut foarte mult accent.

La finalul lunii iunie, David Popovici a obținut bronzul la proba de 50 m liber la Campionatul European U23 de la Samorin.

