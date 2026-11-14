Ion Țiriac, investiție uriașă la Otopeni Complexul sportiv de 7,5 milioane de euro, inaugurat alături de David Popovici: „Aș vrea să vă pregătesc”

Ion Țiriac (87 de ani) a inaugurat sâmbătă, la Otopeni, un bazin olimpic în cadrul Allianz-Ţiriac Summer Arena, care va mai cuprinde o sală de scrimă și judo.

David Popovici (22 de ani), multiplul campion român la înot, a luat și el parte la eveniment.

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Bazinul olimpic de înot are o lungime de 50 de metri, 10 culoare și o adâncime de 2 metri, fiind dotat cu blocstarturi și sistem oficial de cronometrare OMEGA, potrivit site-ului fundatiaiontiriac.ro.

Ion Țiriac și David Popovici au inaugurat Allianz-Țiriac Summer Arena

„Un bazin care este cel puțin la cele mai înalte standarde europene. Mă bucură foarte tare. Aș vrea să vă felicit pe voi, copii, și pe părinți, membrii familiei care au venit să-i susțină, pentru curajul de a încerca, de a da o șansă înotului.

Aș vrea să vă pregătesc, să vă spun de-acum să nu e ceva ușor, dar e ceva extraordinar de frumos. Eu, unul am avut marea șansă să-mi găsesc drumul prin sport”, a spus David Popovici.

La eveniment au mai participat Camelia Potec, Alina Dumitru și Ana-Maria Brânză Popescu.

Sala de scrimă se întinde pe o suprafață de 128 mp și este dotată cu piste speciale pentru antrenamentele copiilor, precum și cu sisteme integrate de semnalizare a tușelor. În același complex se află și sala de judo, care ocupă 400 mp și beneficiază de tatami la standarde competiționale.

Investiția în Allianz-Țiriac Summer Arena s-a ridicat la 7,5 milioane de euro, complexul având o suprafață construită de 3.877 mp.

Cursuri gratuite pentru copii

Peste 400 de copii vor putea beneficia anual de cursurile gratuite organizate de Fundația Ion Țiriac. Inițiativa se adresează celor cu vârste între 4 și 12 ani pentru înot, respectiv între 6 și 12 ani pentru scrimă și judo.

Pentru prima serie, înscrierile au fost deschise în perioada 28 octombrie – 10 noiembrie.

La bazin primele activități au început încă de sâmbătă. Copii au fost repartizați în grupe în funcție de nivelul lor. Pregătirea propriu-zisă este programată să debuteze după 16 noiembrie.

Momentan, nu există informații despre următoarea perioadă de înscrieri.

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