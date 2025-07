Sergiu Hanca (33 de ani), fundașul celor de la Petrolul, a vorbit despre posibilitatea unei reveniri la Dinamo.

Sergiu Hanca a jucat pentru trupa din „Ștefan cel Mare” în perioada 2016-2019, fiind, la acel moment, unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din lotul dinamovist. Ulterior, acesta a părăsit clubul, transferându-se la Cracovia, în Polonia.

Sergiu Hanca, despre revenirea la Dinamo: „Cu siguranță o să revin”

Întrebat despre o posibilă revenire la Dinamo, Hanca nu a ezitat:

„Bună întrebare! În momentul de faţă nu depinde doar de mine, ar trebui cluburile să se înţeleagă între ele, iar dacă aş ajuta şi Petrolul cu trecerea mea la Dinamo, da, aş face-o.

I-am promis soţiei că mă voi retrage de la Dinamo. Cu siguranţă voi mai ajunge, acum vedem în ce postura. Ideea e în felul următor: după ce am reziliat contractul cu Craiova, chiar aşteptăm un semn. Aş fi mers fără prea multe pretenţii financiare mari.

În momentul respectiv nu am primit nimic oficial şi atunci, îi mulţumesc lui Dumnezeu, am avut ocazie de a ajuns la Petrolul unde am fost întâmpinat impecabil. Fanii, tot. Petrolul a fost cea mai bună variantă!”, a declarat Sergiu Hanca, citat de orangesport.ro.

300.000 de euro este cota lui Sergiu Hanca, conform Transfermarkt

De-a lungul carierei sale, Sergiu Hanca a mai jucat la Voința Snagov, Bihor Oradea, ASA Târgu Mureș, Dinamo, Universitatea Craiova, Petrolul Ploiești și Cracovia, acolo unde a fost și căpitan de echipă.

