Edward Iordănescu a acceptat provocarea de a discuta detalii ale jocului nostru, a recunoscut unele erori, dar și-a apărat echipa.

Selecționerul, 45 de ani, a comentat nemulțumit: „Ce facem acum, uităm și tragem concluziile după un singur joc? Nu este corect”.

Iordănescu, întrebat dacă repoziționarea jucătorilor după reintrarea în posesie e bună: „Vreți să deconspirăm toată strategia pentru turneul final?”.

Legat de o alegere eronată a lui Dennis Man: „Noi am luat atât de multe decizii greșite în viață și când am avut timp să le analizăm”.

Edward Iordănescu nu era prea mulțumit de jocul naționalei la 0-0 în amicalul cu Bulgaria, marți seară, în Ghencea.

Dar selecționerul în vârstă de 45 de ani și-a apărat jocul, stilul, echipa, jucătorii, până la capăt, chiar dacă a recunoscut anumite detalii care nu i-au plăcut în acest test.

Iordănescu: portiță de scăpare

Într-un dialog cu GOLAZO.ro la conferința de presă, Edi a fost întrebat trei amănunte tactice, de stil:

Contrastul nostru contraatac-atac pozițional.

Modul cum se poziționează fundașii laterali și extremele după recuperarea mingii.

Jocul simplu vs jocul complicat.

A acceptat provocarea, a intrat în dialog, însă a căutat mereu o explicație, o portiță de scăpare:

„Dacă nu avem astăzi joc pozițional bun, înseamnă că am avut în trecut și că vom avea și la European”.

„Vreți să deconspirăm toată strategia pentru turneul final?”

„Dacă analizăm acum un moment că trebuia să dea pasa lungă sau scurtă, ne pierdem în detalii”.

INTERVIU Edward Iordănescu: „Nu sunt de acord că nu putem juca și pe atac pozițional”

Arătăm că ne simțim bine pe contraatac, ne place acest joc, dar în atac pozițional e foarte dificil. Avansăm greu, combinăm greu, credeți că putem juca un turneu întreg numai pe contraatac? Nu avem nevoie și de un joc pozițional?

Eu nu sunt de acord că nu putem juca și pe atac pozițional, am demonstrat-o în atâtea rânduri. Ne raportăm doar la meciul de cu Bulgaria, da, cu siguranță.

Vorbesc de meciul cu Bulgaria.

Ați spus în general.

„Avem o tranziție bună ofensivă, am demonstrat asta”

Nu, doar în acest meci.

Dacă nu avem astăzi, înseamnă că am avut în trecut și că vom avea și la European. Avem echipă cu jucători cu calități, avem echipă cu jucători tehnici, combinativi, avem echipă care a arătat în campania de calificare că a putut să evolueze în toate cele patru momente de joc, defensiv, ofensiv, tranzițiile, plus, bineînțeles, momentele statice, le-a gestionat bine.

Ce facem acum, uităm și tragem concluziile numai după un singur joc? Nu este corect față de echipă și față de jucători, față de tot parcursul nostru Edward Iordănescu, selecționer România

Totuși, jucăm mai bine pe contraatac.

Cu siguranță că fiecare echipă are atuurile ei, mijloacele ei de exprimare, nu sunt două echipe la fel. Avem o tranziție bună ofensivă, am demonstrat asta, dar echipa a putut să desfacă adversari și în atac pozițional. Astăzi am fi vrut să generăm mai multe ocazii, nu ne-au ieșit, dar aveți un pic de răbdare că, atunci când ați avut-o am livrat și sunt sigur că o să livrăm.

„Mihăilă are tehnica necesară să joace și în criză de timp și spațiu”

După recuperare, ambii fundași laterali avansau mult în față, și Rațiu, și Bancu, și extremele intrau în centru, și Mihăilă, și Man, dar cel puțin pe Mihăilă l-am observat în situații extrem de delicate, înconjurat de adversari, fără pic de spațiu. Credeți că e o soluție acea intrare în centru a extremelor?

Vreți să deconspirăm toată strategia pentru turneul final? Mihăilă are tehnica necesară să joace și în criză de timp și spațiu. Avem un joc destul de definit și avem un joc destul de complex. Am încercat lucruri și astăzi, cum am încercat și în alte situații, am încercat să mai ajustăm puțin, pentru că vine un turneu final și nu poți să rămâi cu aceleași mijloace din campanie.

Încet-încet vom așeza lucrurile și sunt sigur că la turneul final ne vom conecta rapid la ritm, la intensitate, vom găsi mijloacele potrivite pentru a fi eficienți Edward Iordănescu, selecționer România

„Știți în cât timp se ia o decizie la un joc de fotbal?”

Un detaliu al jocului nostru, legat de simplu-complicat. De câteva ori, Dennis Man a avut posibilitatea să joace simplu, o dată în prima repriză, când îl putea lansa în lung de linie pe Mihăilă, care era foarte aproape, și totuși a încercat altceva, ceva complicat, o diagonală care nu i-a ieșit…

Dennis Man, singur contra a doi jucători bulgari Foto: Sport Pictures

Știți în cât timp se ia o decizie la un joc de fotbal? Eu cred că noi toți de aici în frunte cu mine și probabil și dumneavoastră am luat atât de multe decizii greșite în viață și când am avut timp să le analizăm. A fost un joc amical. Am încercat lucruri. Altădată a încercat o pasă decisivă care poate a pus în poziție foarte bună un jucător ofensiv, care a marcat. Dacă analizăm acum un moment că trebuia să dea pasa lungă sau scurtă, ne pierdem în detalii.

Sunt decizii. Cu siguranță că atunci când cele mai multe decizii sunt bune, sunt corecte, și pleacă de la procesul de informare, să scanezi, să te informezi, să ieși cât mai repede cu decizia cât mai repede și cea mai corectă, atunci ai alte șanse Edward Iordănescu, selecționer România

Cred doar că, uneori, încercăm mai mult să ieșim în evidență cu lucruri complicate, frumoase, în loc să jucăm simplu.

E părerea dumneavoastră și o respectăm, dar nu e și a mea.