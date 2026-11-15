Măsuri după bătaia de la Arena Națională FOTO+VIDEO. Jandarmii au condus la secții 105 persoane. De ce sunt acuzați agresorii

105 persoane au ajuns la secțiile de poliție din Capitală în urma incidentelor petrecute după meciul România – Polonia, câștigat de „tricolori” cu 2-1.

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Suporterii polonezi au apelat la violență, nemulțumiți de timpul de așteptare pentru a părăsi zona stadionului. Unii fani au folosit inclusiv un extinctor și au aruncat cu garduri metalice spre forțele de ordine.

105 persoane conduse la secțiile de poliție după România - Polonia

„Pentru gestionarea situaţiei şi protejarea persoanelor prezente, jandarmii au utilizat materialele din dotare, respectiv substanţe iritant-lacrimogene.



În urma incidentelor, 105 persoane, majoritatea suporteri polonezi, au fost conduse la secţiile de poliţie, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale care se impun.

Între cele 105 persoane se aflau şi 5 români”, se arată în comunicatul transmis de Jandarmeria Română, potrivit news.ro.

Imaginile au fost făcute publice pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.

„Violența a cerut intervenție. Structurile MAI au acționat.

Un meci de fotbal trebuie să însemne pasiune, emoție și rivalitate sportivă. Nu violență!

Mulțumim tuturor celor care au ales fair-play-ul, au respectat regulile și au demonstrat că îți poți susține echipa cu pasiune, dar și cu respect față de ceilalți.

Mulțumim colegilor noștri pentru profesionalismul, fermitatea și echilibrul de care au dat dovadă în îndeplinirea misiunii.

Rivalitatea face parte din sport. Violența nu” a anunțat MAI pe rețelele de socializare.

Masurile luate de autorități

În urma verificărilor efectuate, Jandarmeria a anunțat măsurile dispuse:

74 de persoane sunt cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 32 din Legea nr. 4/2004, constând în opunerea cu violenţă faţă de personalul de ordine şi siguranţă sau faţă de forţele de ordine ori împiedicarea acestora de a-şi exercita atribuţiile specifice în contextul desfăşurării unei competiţii sau al unui joc sportiv;

O persoană este cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 37 alin. (2) din Legea nr. 126/1995, privind deţinerea şi folosirea fără drept a articolelor pirotehnice;

25 de persoane nu au făcut obiectul unor măsuri legale, în urma verificărilor efectuate.

Poliţiştii şi jandarmii continuă activităţile specifice pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-au produs incidentele şi pentru dispunerea măsurilor legale, după caz.

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