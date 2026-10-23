Pentru majoritatea oamenilor, pariul este o formă de distracție. Pentru unii, însă, devine ceva de care le este din ce în ce mai greu să se despartă.

Ce înseamnă cu adevărat jocul responsabil? Cum să recunoști semnele de avertizare? Dar obiceiurile practice care mențin jocul în categoria de divertisment?

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

SUPER TECHNOLOGIES SUSȚINE JOCUL RESPONSABIL! (P)

În fiecare weekend, milioane de oameni pariază sub o formă sau alta.

Pentru cei mai mulți , jocurile de noroc sunt exact ceea ce ar trebui să fie: divertisment, un sentiment de aventură, un strop de emoție legat de rezultatul unui meci sau de o ieșire în oraș.



Însă pentru o mică parte a jucătorilor, aceeași activitate se poate transforma, în tăcere, dintr-un simplu hobby într-o situație ce trebuie adresată.

Ce înseamnă de fapt „jocul responsabil”

Jocul responsabil nu este un slogan tipărit cu caractere mici în partea de jos a unui anunț publicitar. Ci descrie un mediu, creat în comun de jucători, operatori, autorități de reglementare și servicii de asistență, în care riscul de a suferi prejudicii este redus cât mai aproape de minimum.

În practică, jocul responsabil presupune că trei lucruri se întâmplă simultan:

jucătorii înțeleg șansele reale de câștig și riscurile asociate

au instrumentele necesare pentru a-și gestiona timpul și banii

și pot accesa măsuri de protecție atunci când simt că pierd controlul

Aceste principii implică trei responsabilități esențiale pentru operatorii licențiați:

protejarea jucătorilor

respectarea cerințelor de reglementare

acționarea cu diligență față de persoanele care folosesc platformele lor.

Jocul responsabil nu anulează libertatea individuală de alegere, ci presupune crearea unui mediu în care deciziile informate, limitele personale și accesul la sprijin sunt încurajate și facilitate.

De ce este important: prejudiciul este rareori doar de natură financiară

Atunci când jocurile de noroc devin o problemă, efectele negative tind să se extindă mult dincolo de soldul contului bancar.

Din punct de vedere financiar, acest lucru poate însemna îndatorare, epuizarea economiilor sau chiar falimentul, dar efectele secundare sunt adesea cele care provoacă cele mai durabile daune: creșterea nivelului de stres, anxietate și depresie; absenteismul sau pierderea locului de muncă; relații tensionate sau rupte; iar în cazurile cele mai grave, furt, fraudă sau alte comportamente infracționale folosite pentru a finanța continuarea jocului.

Deoarece etapele inițiale sunt ușor de justificat - „O să recuperez data viitoare” - prejudiciul se poate acumula luni întregi înainte de a deveni vizibil pentru apropiații jucătorului sau chiar pentru jucătorul însuși.

Cinci obiceiuri care mențin jocul de noroc sub control

Stabilește-ți o limită de bani și de timp înainte de a începe și respect-o. Hotărăște-te cât îți poți permite cu adevărat să pierzi și cât timp vei juca, înainte ca entuziasmul momentului să te facă să te răzgândești. Ai ocazia să setezi în avans limite pentru depuneri, pierderi, pariuri sau sesiuni, iar folosirea acestora transformă voința într-un sistem.

Privește pierderile ca pe prețul distracției, nu ca pe o datorie de achitat. Încercarea de a recupera pierderile - mărirea mizelor pentru a „recâștiga” ce s-a pierdut - este cea mai frecventă cale care duce de la jocul ocazional la consecințe grave.

Fă pauze adevărate, nu doar întreruperi între pariuri. Ia o pauză între sesiunile de joc. Oboseala și o sesiune lungă și neîntreruptă de joc îți afectează capacitatea de judecată într-un mod greu de observat din interior; îndemnurile de a reveni cu picioarele pe pământ există tocmai pentru că jucătorii rareori reușesc să se autocontroleze bine în acel moment.

Nu juca niciodată la jocuri de noroc pentru a rezolva o problemă financiară și nici sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice. Jocurile de noroc nu reprezintă o strategie de redresare financiară, iar judecata afectată este una dintre cele mai rapide căi către pierderea controlului asupra unei sesiuni de joc.

Folosește opțiunea de autoexcludere dacă ai nevoie de ea - nu e nimic rușinos în asta. Ai la dispoziție instrumente pentru a suspenda sau a închide definitiv un cont. Folosirea unuia dintre acestea este un semn de conștientizare de sine, nu de eșec, și reprezintă unul dintre cele mai eficiente instrumente disponibile.

Cui să te adresezi

Dacă vreunul dintre semnele de mai sus ți se pare familiar - fie în ceea ce privește propriile tale obiceiuri, fie ale altcuiva - următorul pas este, de obicei, cel mai util și cel mai simplu: vorbește cu cineva, fie că este vorba de o persoană de încredere, fie de o linie de asistență specializată.

Serviciile de sprijin împotriva dependenței de jocuri de noroc sunt asigurate de personal special instruit în acest sens, sunt confidențiale și, în majoritatea țărilor, sunt gratuite.

De unde să începi? În România:

Asociația Joc Responsabil

linia națională gratuită de asistență 0800 800 099

jocresponsabil.ro



Jocurile de noroc reprezintă o formă de divertisment cu mize financiare reale. Pentru a le aborda responsabil, este nevoie de un plan, limite clare și o evaluare periodică a propriei situații. Iar cei care se bucură de joc pe termen lung au grijă ca acesta să rămână doar o sursă de distracție.

Citește și