AS ROMA - REAL MADRID. Kylian Mbappe (27 de ani) a devenit cel mai tânăr jucător cu 100 de apariții în Liga Campionilor.

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Precedentul record îi aparținea lui Lionel Messi (39 de ani), care a bifat această bornă la vârsta de 28 de ani.

Se întâmpla pe 16 septembrie 2015, tot într-un meci cu AS Roma, încheiat la egalitate, scor 1-1, în faza grupelor, informează apnews.com.

Kylian Mbappe, cel mai tânăr jucător cu 100 de meciuri în Liga Campionilor

Superstarul francez a fost titularizat de Jose Mourinho pe Olimpico și a restabilit egalitatea în minutul 25, după ce De Roon deschisese scorul în minutul 20 pentru italieni.

72 de goluri a marcat Mbappe în Liga Campionilor

Kylian a debutat în Liga Campionilor pe 27 septembrie 2016, pe vremea când evolua pentru AS Monaco. Atunci, francezii remizau, scor 1-1 cu Bayern Leverkusen. Mbappe avea 17 ani, 9 luni și 7 zile.

Francezul a marcat primul său gol în cea mai puternică competiție continentală pe 21 februarie 2017, într-un meci pierdut de monegasci, scor 3-5 pe terenul lui Manchester City, în turul optimilor de finală.

În stagiunea precedentă, Kylian a fost golgheterul competiției, cu 15 goluri. A reușit, de asemenea, al doilea cel mai rapid hat-trick din istoria competiției, împotriva lui Olympiacos, când a marcat de trei ori în șase minute și 42 de secunde.

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