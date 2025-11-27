Mbappe e în istoria UCL Starul lui Real Madrid, hat-trick la foc automat cu Olympiacos: performanța sa fabuloasă, depășită de un singur fotbalist

OLYMPIACOS - REAL MADRID 3-4. Kylian Mbappe (26 de ani) a avut o nouă prestație magistrală în Liga Campionilor.

Starul francez al oaspeților a marcat toate cele 4 goluri ale echipei antrenate de Xabi Alonso (44 de ani) și a intrat în istoria competiției. Detalii, mai jos.

Kylian Mbappe a reușit un „poker” la Pireu pentru a patra victorie a celor de la Real Madrid din acest sezon de Liga Campionilor.

OLYMPIACOS - REAL MADRID. Kylian Mbappe, al doilea cel mai rapid hat-trick din istoria Ligii Campionilor

Primele trei reușite ale superstarului francez au venit într-un interval de 6 minute și 42 de secunde.

Mbappe a fost la doar 30 de secunde de a doborî recordul lui Mohamed Salah pentru cel mai rapid hat-trick din istoria Champions League, performanță ce datează din 12 octombrie 2022.

Atunci, egipteanul celor de la Liverpool puncta de 3 ori pentru „cormorani”, într-o victorie categorică, 7-1, cu Rangers. Performanța sa a fost realizată într-un interval de 6 minute și 12 secunde, potrivit UEFA.com.

💪 ¡Victoria en Atenas con cuatro goles de @KMbappe! — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 26, 2025

Cele mai rapide hat-trick-uri din istoria Champions League:

Mohamed Salah (6 minute și 12 secunde) - 2022, împotriva lui Rangers

Kylian Mbappe (6 minute și 42 de secunde) - 2025, împotriva lui Olympiacos

Bafetimbi Gomis (8 minute și 45 de secunde) - 2011, împotriva lui Dinamo Zagreb

Mikel Newell (9 și 17 secunde) - 1995, împotriva lui Rosenborg

Mbappe, al treilea jucător care marchează un hat-trick în primele 29 de minute

Potrivit statisticianului spaniol MisterChip, Mbappe a devenit doar al treilea jucător care marchează un hat-trick în primele 29 de minute.

Precedentele performanțe le aparțineau lui Robert Lewandowski, într-un meci din martie 2022 al lui Bayern Munich, împotriva lui RB Salzburg, respectiv Marco Simeone, fost jucător al celor de la AC Milan, care marca de 3 ori cu Rosenborg, în anul 1996.

Los hat-tricks más tempraneros (contando desde el saque inicial) en TODA la historia de la Champions League:



1º Lewandowski (Bayern) a los 22 minutos y 18 segundos (en 2022 contra el Salzburgo).



2º Simone (Milan) a los 24 minutos y 22 segundos (en 1996 contra el Rosenborg).



3º… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 26, 2025

Grație performanței sale din meciul cu Olympiacos, Kylian a ajuns la 9 goluri marcate în acest sezon de Liga Campionilor și s-a detașat în fruntea clasamentului golgheterilor.

22 de goluri a marcat Mbapee în această stagiune, în toate competițiile

