Mbappe e în istoria UCL Starul lui Real Madrid, hat-trick la foc automat cu Olympiacos: performanța sa fabuloasă, depășită de un singur fotbalist

  • OLYMPIACOS - REAL MADRID 3-4. Kylian Mbappe (26 de ani) a avut o nouă prestație magistrală în Liga Campionilor.
  • Starul francez al oaspeților a marcat toate cele 4 goluri ale echipei antrenate de Xabi Alonso (44 de ani) și a intrat în istoria competiției. Detalii, mai jos.

Kylian Mbappe a reușit un „poker” la Pireu pentru a patra victorie a celor de la Real Madrid din acest sezon de Liga Campionilor.

OLYMPIACOS - REAL MADRID. Kylian Mbappe, al doilea cel mai rapid hat-trick din istoria Ligii Campionilor

Primele trei reușite ale superstarului francez au venit într-un interval de 6 minute și 42 de secunde.

Mbappe a fost la doar 30 de secunde de a doborî recordul lui Mohamed Salah pentru cel mai rapid hat-trick din istoria Champions League, performanță ce datează din 12 octombrie 2022.

Atunci, egipteanul celor de la Liverpool puncta de 3 ori pentru „cormorani”, într-o victorie categorică, 7-1, cu Rangers. Performanța sa a fost realizată într-un interval de 6 minute și 12 secunde, potrivit UEFA.com.

Cele mai rapide hat-trick-uri din istoria Champions League:

  • Mohamed Salah (6 minute și 12 secunde) - 2022, împotriva lui Rangers
  • Kylian Mbappe (6 minute și 42 de secunde) - 2025, împotriva lui Olympiacos
  • Bafetimbi Gomis (8 minute și 45 de secunde) - 2011, împotriva lui Dinamo Zagreb
  • Mikel Newell (9 și 17 secunde) - 1995, împotriva lui Rosenborg

Mbappe, al treilea jucător care marchează un hat-trick în primele 29 de minute

Potrivit statisticianului spaniol MisterChip, Mbappe a devenit doar al treilea jucător care marchează un hat-trick în primele 29 de minute.

Precedentele performanțe le aparțineau lui Robert Lewandowski, într-un meci din martie 2022 al lui Bayern Munich, împotriva lui RB Salzburg, respectiv Marco Simeone, fost jucător al celor de la AC Milan, care marca de 3 ori cu Rosenborg, în anul 1996.

Grație performanței sale din meciul cu Olympiacos, Kylian a ajuns la 9 goluri marcate în acest sezon de Liga Campionilor și s-a detașat în fruntea clasamentului golgheterilor.

22
de goluri a marcat Mbapee în această stagiune, în toate competițiile

