Rapid, dată în judecată de Borza Motivul din spatele  deciziei jucătorului vândut cu 2,2 milioane de euro
Andrei Borza/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Rapid, dată în judecată de Borza Motivul din spatele deciziei jucătorului vândut cu 2,2 milioane de euro

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 22:52
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 23:29
  • Andrei Borza (20 de ani), fostul jucător de la Rapid, a decis să dea clubul giuleștean în judecată din cauza unei restanțe financiare.
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După trei ani petrecuți în Giulești, fundașul stânga a fost vândut în această vară la Corum FK, în Turcia, pentru 2,2 milioane de euro. Acum, Borza a decis să deschidă un litigiu împotriva fostei sale echipe.

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Andrei Borza a dat-o pe Rapid în judecată

Motivul? Ultimul salariu pe care ar fi trebuit să-l primească de la Rapid, aferent lunii iulie, dar și o sumă prevăzută în contractul său pentru prelungirea înțelegerii cu formația giuleșteană, potrivit gsp.ro.

Cazul a fost analizat în ședința Camerei Naționale de Soluționare a Litigiilor, dar verdictul a fost amânat pentru 21 octombrie.

BORZA SEBASTIAN ANDREI vs. FC RAPID 1923 SA. Pretenții financiare. Amână pronunțarea la data de 21.10.2026”, notează lpf.ro.

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Rapid a pierdut procesul cu Constantin Gâlcă

La mijlocul lunii septembrie, Gâlcă și colaboratorii săi au reclamat Rapid la Comisia Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF.

Aceștia au solicitat plata salariilor restante aferente lunilor martie, aprilie și mai, ultimele trei luni ale colaborării cu clubul giuleștean.

CNSL le-a dat câștig de cauză lui Gâlcă, Uzunea, Prună și Francisc, iar Rapid trebuie să achite 60.000 de euro către fostul antrenor.

Costel Gâlcă a devenit antrenorul Rapidului în iunie 2025 și a rezistat doar un sezon pe banca giuleștenilor. Despărțirea a fost oficializată pe 26 mai 2026, după încheierea play-off-ului. Rapid a terminat campionatul pe locul 5 și a ratat calificarea în cupele europene.

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