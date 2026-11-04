Clubul Las Palmas a decis să lase rivalitatea deoparte și să recurgă la un gest impresionant la următorul meci din La Liga 2, în semn de omagiu pentru Jesus de Miguel, atacantul formației Tenerife, decedat la doar 30 de ani.

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Jesus de Miguel a decedat, marți, după ce a ajuns la terapie intensivă ca urmare a unei ciocniri violente cu portarul celor de la FC Andorra, Jesus Owono, în timpul unui meci din etapa #12 a ligii secunde spaniole.

Las Palmas, gest impresionant în semn de omagiu pentru Jesus de Miguel

Duminică, Las Palmas o va întâlni pe Eldense, iar echipa va disputa acest meci în cel de-al treilea echipament, care este în culorile mari rivale, Tenerife, în semn de omagiu pentru fostul atacant.

Jucătorii lui Las Palmas vor evolua în alb și albastru, lăsând rivalitatea cu Tenerife deoparte în urma acestei tragedii care a zdruncinat lumea fotbalului.

„UD Las Palmas va disputa meciul de duminică împotriva lui CD Eldense, din etapa a 13-a din liga secundă, în cel de-al treilea echipament al său, într-un gest de omagiu și comemorare a lui Jesus de Miguel Alameda, jucătorul lui Tenerife, care a murit marți.

Partida, care va avea loc de la ora 17:30 (ora Spaniei), pe stadionul Gran Canaria, va reprezenta o ocazie de a-i aduce un omagiu lui Jesus prin intermediul unui echipament ale cărui culori, alb și albastru, sunt reprezentative pentru formația din Tenerife.

Prin această inițiativă, clubul din Gran Canaria dorește să-și exprime respectul, afecțiunea și solidaritatea față de clubul Tenerife și să transmită, încă o dată, întregul său sprijin familiei, prietenilor, colegilor de echipă și întregii comunități alb-albastre în aceste momente de profundă durere.

UD Las Palmas își dorește ca acest gest să reprezinte și un simbol al unității întregii comunități fotbalistice din Insulele Canare în fața unei pierderi care depășește orice rivalitate sportivă”, a transmis clubul Las Palmas pe site-ul oficial.

💛🤝🏼💙 𝐄𝐋 𝐆𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐀𝐍̃𝐎. La @UDLP_Oficial jugará este domingo con los colores de su eterno rival, el Tenerife, en honor a Jesús de Miguel y a toda la familia tinerfeña. 👏🏼 Para romperse las manos a aplaudir. https://t.co/IoL8mqOjCq — Offsider (@Offsider_ES) November 4, 2026

În această vară, când cel de-al treilea echipament a fost prezentat, fanii lui Las Palmas au răbufnit din cauza asemănării tricourilor cu cele ale echipei Tenerife, marea lor rivală.

Cu toate acestea, între cele două cluburi există o relație reciprocă de respect, scrie teneriffa-news.com.

În urma decesului lui De Miguel, Asociația Fotbaliștilor din Spania (AFE) a cerut oprirea competițiilor de pe teritoriul spaniol.

Reprezentanții jucătorilor au trimis solicitarea federației spaniole (RFEF), LaLiga și UEFA, iar comunicatul care o însoțește descrie impactul pe care l-a avut vestea tristă asupra întregii lumi sportive.

Jesus de Miguel a murit după ce a suferit un stop cardiac pe teren

De Miguel a decedat după ce a ajuns la terapie intensivă ca urmare a unei ciocniri violente în meciul cu FC Andorra, din etapa #12 a ligii secunde spaniole.

În minutul 98, Tenerife a recuperat mingea și a declanșat un contraatac. Jesus de Miguel a pornit din propria jumătate de teren, i-a depășit pe ultimii doi fundași ai Andorrei și a încercat să ajungă la o minge.

Portarul Jesus Owono a ieșit în viteză din careu pentru a respinge balonul, însă l-a lovit cu genunchiul în zona pieptului pe atacantul gazdelor.

Impactul a fost extrem de puternic, iar De Miguel s-a prăbușit și a rămas nemișcat pe gazon.

Echipele medicale au intervenit rapid și i-au acordat îngrijiri atacantului timp de peste cinci minute. Partida a fost suspendată definitiv la scorul de 2-2.

Atacantul a fost scos de pe teren cu targa și transportat la o ambulanță. Fotbalistul a suferit un stop cardiorespirator și a avut nevoie de manevre de resuscitare. Medicii au reușit să-l resusciteze pe De Miguel și să-i stabilizeze starea înainte de a-l transporta la spital, unde însă și-a pierdut viața.

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