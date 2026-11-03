„Fotbalul trebuie oprit” Jucătorii cer amânarea meciurilor din Spania după moartea lui Jesus de Miguel

Asociația Fotbaliștilor din Spania (AFE) a cerut oprirea competițiilor de pe teritoriul spaniol, în urma morții lui Jesus de Miguel, atacantul formației Tenerife, decedat la doar 30 de ani.

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Reprezentanții jucătorilor au trimis solicitarea federației spaniole (RFEF), LaLiga și UEFA, iar comunicatul care o însoțește descrie impactul pe care l-a avut vestea tristă asupra întregii lumi sportive.

Jucătorii cer amânarea meciurilor din Spania după moartea lui Jesus de Miguel: „Fotbalul trebuie oprit”

„Moartea colegului nostru Jesus de Miguel reprezintă o lovitură ireparabilă pentru întreaga familie a fotbalului”, a transmis AFE într-un comunicat.

Organizația jucătorilor vrea ca toate partidele programate pe teritoriul Spaniei în perioada 3-9 noiembrie să fie reprogramate.

AFE a invocat regulamentul Federației Spaniole: „Cererea se bazează, printre altele, pe articolele 3 și 158.1 din Regulamentul Competițiilor al RFEF, care prevăd posibilitatea suspendării competițiilor și a meciurilor în circumstanțe excepționale. Considerăm că există momente în care fotbalul trebuie oprit”.

Până în acest moment, doar partidele din Cupa Regelui au fost mutate pe alte date. Programul din Liga Campionilor rămâne neschimbat, iar astăzi se joacă Atletico Madrid - Bayern Munchen și Villarreal - PSG.

Jesus de Miguel a murit după ce a suferit un stop cardiac pe teren

De Miguel a decedat după ce a ajuns la terapie intensivă ca urmare a unei ciocniri violente în meciul cu FC Andorra, din etapa #12 a ligii secunde spaniole.

În minutul 98, Tenerife a recuperat mingea și a declanșat un contraatac. Jesus de Miguel a pornit din propria jumătate de teren, i-a depășit pe ultimii doi fundași ai Andorrei și a încercat să ajungă la o minge.

Portarul Jesus Owono a ieșit în viteză din careu pentru a respinge balonul, însă l-a lovit cu genunchiul în zona pieptului pe atacantul gazdelor.

Impactul a fost extrem de puternic, iar De Miguel s-a prăbușit și a rămas nemișcat pe gazon.

Echipele medicale au intervenit rapid și i-au acordat îngrijiri atacantului timp de peste cinci minute. Partida a fost suspendată definitiv la scorul de 2-2.

Atacantul a fost scos de pe teren cu targa și transportat la o ambulanță. Fotbalistul a suferit un stop cardiorespirator și a avut nevoie de manevre de resuscitare. Medicii au reușit să-l resusciteze pe De Miguel și să-i stabilizeze starea înainte de a-l transporta la spital, unde însă și-a pierdut viața.

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