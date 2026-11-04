Ana Bărbosu, suspendată! TAS a anunțat decizia finală: sancțiunea primită după ce n-a fost găsită de 3 ori de agenții antidoping

Ana Maria Bărbosu (20 de ani) a fost sancționată de Tribunalul Arbitral al Sportului (TAS) pentru încălcarea regulilor antidoping.

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Verdictul dur vine după o procedură demarată în primăvara acestui an.

Ana Bărbosu, suspendată 2 ani pentru încălcarea regulilor antidoping

Divizia Antidoping a TAS a admis parțial cererea World Gymnastics, Federația Internațională de Gimnastică, și a stabilit că Bărbosu a comis o încălcare a regulilor antidoping. Pedeapsa este o suspendare de 2 ani!

Se consideră începută de la 5 mai 2026, data la care gimnasta fusese suspendată provizoriu. Astfel, Bărbosu va lipsi din competiții până în mai 2028!

De ce a fost suspendată Ana Bărbosu

Între septembrie și decembrie 2025, românca nu a fost găsită de 3 ori de agenții antidoping la locația pe care a anunțat-o. Toți sportivii sunt obligați să anunțe prin intermediul unei locații unde se află în cazul în care sunt supuși unor controale inopinate.

Și nu pot rata mai mult de două astfel de controale în decurs de 12 luni! Sportivii sunt sancționați în astfel de situații chiar dacă nu există niciun test pozitiv, considerându-se că au vrut să se sustragă de la control.

Bărbosu a contestat decizia ITA (Agenția Internațională de Testare) de suspendare și a mers la TAS. Tribunalul a stabilit că românca a încălcat regulamentul în toate cele 3 situații invocate de ITA.

Cum acestea au avut loc în decurs de nici 4 luni, suspendarea n-a mai putut fi evitată.

Cererea World Gymnastics a fost admisă doar parțial, pentru că TAS a decis că românca nu trebuie să rămână și fără rezultatele obținute din decembrie 2025 și până la data suspendării provizorie.

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