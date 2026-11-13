Liga Națiunilor Olanda a demolat Grecia + Germania, victorie vitală cu Serbia! Toate rezultatele serii
Liga Națiunilor/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Liga Națiunilor

Liga Națiunilor Olanda a demolat Grecia + Germania, victorie vitală cu Serbia! Toate rezultatele serii

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.11.2026, ora 23:43
alt-text Actualizat: 13.11.2026, ora 23:49
  • Olanda a surclasat Grecia, scor 7-0 și s-a calificat matematic în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor.
  • Germania a trecut de Serbia, scor 3-1, și păstrează șanse de calificare în fazele eliminatorii.
  • Elveția a obținut și ea matematic promovarea în Grupa A.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După 2-2 în tur, Olanda și-a luat revanșa cu vârf și îndesat în fața Greciei. În minutul 18, tabela arăta deja 3-0, iar la pauză scorul era 5-0! Selecționata antrenată de Xavi a mai punctat de două ori și în repriza secundă.

În celălalt meci al grupei, Germania a obținut și ea 3 puncte vitale în confruntarea cu Serbia. Nemții au început și ei ca din tun partida de la Belgrade. Au marcat de două ori în 14 minute.

Naționala condusă de Jurgen Klopp s-a desprins la 3-0 în repriza secundă. Serbia a marcat și ea golul de onoare prin Babic.

„Nu încape discuție” Ioan Varga, decizie în cazul lui Marius Șumudică: „E timpul să reintre totul în normal”
Citește și
„Nu încape discuție” Ioan Varga, decizie în cazul lui Marius Șumudică: „E timpul să reintre totul în normal”
Citește mai mult
„Nu încape discuție” Ioan Varga, decizie în cazul lui Marius Șumudică: „E timpul să reintre totul în normal”

Liga A, Grupa 2

Serbia - Germania 1-3

  • Au marcat: Babic ('56)/ Babic ('3, aut), Wirtz ('14), Gruda ('50)
  • Stadion: Stadion Rajko Mitic
  • Arbitru: Alberola Rojas

Olanda - Grecia 7-0

  • Au marcat: Summerville ('6), Reijnders ('12, '18,'33), Timver ('40, '59), Malen ('61)
  • Stadion: Johan Cruyff Arena
  • Arbitru: Rohit Saggi

Clasamentul în Liga A, grupa 2

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Olanda511
2. Grecia58
3. Germania58
4. Serbia50

Liga B, Grupa 1

Scoția - Macedonia de Nord 2-1

  • Au marcat: McGinn ('54, '74, pen)/ Rastoder ('57)
  • Stadion: Hampden Park
  • Arbitru: Michal Ocenas

Slovenia - Elveția 0-0

  • Stadion: Stadion Ljudski vrt
  • Arbitru: Jasper Vergoote

Clasamentul în Liga B, grupa 1

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Elveția513
2. Slovenia58
3. Scoția57
4. Macedonia50

Liga C, Grupa 3

Moldova - Kazahstan 2-1

  • Au marcat: P.Popescu ('39, '77)/ Chesnokov ('51)
  • Stadion: Zimbru Stadium
  • Arbitru: Andrea Colombo

Slovacia - Insulele Feroe 2-2

  • Au marcat: Prekop ('17), Haraslin ('74)/ Davidsen ('30, pen), Samuelsen ('48)
  • Stadion: KFA - Kosicka futbalova arena
  • Arbitru: Mohammad Al Emara
Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Slovacia511
2. Moldova57
3. Feroe55
4. Kazahstan52

Liga C, grupa 4

Bulgaria - Islanda 0-5

  • Au marcat: Gudjohnsen '17 (pen.), '68, '79, Oskarsson '21, Tsenov '52 (aut.)
  • Stadion: Hristo Botev Stadium
  • Arbitru: Florian Badstubner

Luxemburg - Estonia 0-1

  • A marcat: Paskkotsi ('42)
  • Stadion: Stade de Luxembourg
  • Arbitru: Ishmael Barbara
Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Islanda511
2. Estonia59
3. Bulgaria54
4. Luxemburg53

Liga D, grupa 1

Andorra - Gibraltar 2-0

  • Au marcat: Lopez ('24), Rosas ('35)
  • Stadion: Estadi de la FAF
  • Arbitru: Robert Hennessy
Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Malta 37
2. Andorra44
3. Gibraltar32

Liga D, grupa 2

Liechtenstein - Azerbaidjan 0-1

  • A marcat: Emreli ('26)
  • Stadion: Rheinpark Stadion
  • Arbitru: Kristo Tohver
Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Azerbaidjan48
2. Lituania34
3. Liechtenstein31

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
olanda grecia serbia germania liga natiunilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:56
Am scăpat de Zielinski! De ce a ieșit în ultima clipă din lotul Poloniei starul lui Chivu de la Inter: „Nu mi-aș paria viața”
Am scăpat de Zielinski! De ce a ieșit în ultima clipă din lotul Poloniei starul lui Chivu de la Inter: „Nu mi-aș paria viața”
11:02
Îngrijorați înaintea duelului cu România Polonezii se plâng de gazonul de pe Arena Națională: „Zonele în care iarba lipsește sunt vizibile”
Îngrijorați înaintea duelului cu România  Polonezii se plâng de gazonul de pe Arena Națională: „Zonele în care iarba lipsește sunt vizibile”
09:22
România - Polonia LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
România - Polonia  LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
10:22
Sabalenka, eliminată Bielorusa a părăsit Turneul Campioanelor încă din faza grupelor și ar putea ieși din top 10 WTA
Sabalenka, eliminată  Bielorusa a părăsit Turneul Campioanelor încă din faza grupelor și ar putea ieși din top 10 WTA
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”
Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?
Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali
Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă
Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Top stiri
România - Polonia  LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
Nationala
09:22
România - Polonia LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
Citește mai mult
România - Polonia  LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
„Ce s-ar fi întâmplat?” Întrebarea redactorului-șef al GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin, a iscat o dezbatere aprinsă în studio pe „subiectul Drăguș”
Superliga
13.11
„Ce s-ar fi întâmplat?” Întrebarea redactorului-șef al GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin, a iscat o dezbatere aprinsă în studio pe „subiectul Drăguș”
Citește mai mult
„Ce s-ar fi întâmplat?” Întrebarea redactorului-șef al GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin, a iscat o dezbatere aprinsă în studio pe „subiectul Drăguș”
Popovici, declarații spectaculoase Ce spune despre Cristi Chivu într-un interviu pentru Inter TV
Înot
13.11
Popovici, declarații spectaculoase Ce spune despre Cristi Chivu într-un interviu pentru Inter TV
Citește mai mult
Popovici, declarații spectaculoase Ce spune despre Cristi Chivu într-un interviu pentru Inter TV
VIDEO | Cum arată acum Pasajul Apărătorii Patriei, podul de la granița cu cartierul Berceni. Primarul Daniel Băluță spune că anul acesta vom circula pe el
B365
13.11
VIDEO | Cum arată acum Pasajul Apărătorii Patriei, podul de la granița cu cartierul Berceni. Primarul Daniel Băluță spune că anul acesta vom circula pe el
Citește mai mult
VIDEO | Cum arată acum Pasajul Apărătorii Patriei, podul de la granița cu cartierul Berceni. Primarul Daniel Băluță spune că anul acesta vom circula pe el

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 7 dinamo bucuresti 12 rapid 15 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti polonia echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova fcsb Jesus Owono
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share