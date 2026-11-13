Liga Națiunilor Olanda a demolat Grecia + Germania, victorie vitală cu Serbia! Toate rezultatele serii

Olanda a surclasat Grecia, scor 7-0 și s-a calificat matematic în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor.

Germania a trecut de Serbia, scor 3-1, și păstrează șanse de calificare în fazele eliminatorii.

Elveția a obținut și ea matematic promovarea în Grupa A.

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După 2-2 în tur, Olanda și-a luat revanșa cu vârf și îndesat în fața Greciei. În minutul 18, tabela arăta deja 3-0, iar la pauză scorul era 5-0! Selecționata antrenată de Xavi a mai punctat de două ori și în repriza secundă.

În celălalt meci al grupei, Germania a obținut și ea 3 puncte vitale în confruntarea cu Serbia. Nemții au început și ei ca din tun partida de la Belgrade. Au marcat de două ori în 14 minute.

Naționala condusă de Jurgen Klopp s-a desprins la 3-0 în repriza secundă. Serbia a marcat și ea golul de onoare prin Babic.

Liga A, Grupa 2

Serbia - Germania 1-3

Au marcat: Babic ('56)/ Babic ('3, aut), Wirtz ('14), Gruda ('50)

Stadion: Stadion Rajko Mitic

Stadion Rajko Mitic Arbitru: Alberola Rojas

Olanda - Grecia 7-0

Au marcat: Summerville ('6), Reijnders ('12, '18,'33), Timver ('40, '59), Malen ('61)

Stadion: Johan Cruyff Arena

Arbitru: Rohit Saggi

Clasamentul în Liga A, grupa 2

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Olanda 5 11 2. Grecia 5 8 3. Germania 5 8 4. Serbia 5 0

Liga B, Grupa 1

Scoția - Macedonia de Nord 2-1

Au marcat: McGinn ('54, '74, pen)/ Rastoder ('57)

Stadion: Hampden Park

Hampden Park Arbitru: Michal Ocenas

Slovenia - Elveția 0-0

Stadion: Stadion Ljudski vrt

Stadion Ljudski vrt Arbitru: Jasper Vergoote

Clasamentul în Liga B, grupa 1

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Elveția 5 13 2. Slovenia 5 8 3. Scoția 5 7 4. Macedonia 5 0

Liga C, Grupa 3

Moldova - Kazahstan 2-1

Au marcat: P.Popescu ('39, '77)/ Chesnokov ('51)

Stadion: Zimbru Stadium

Zimbru Stadium Arbitru: Andrea Colombo

Slovacia - Insulele Feroe 2-2

Au marcat: Prekop ('17), Haraslin ('74)/ Davidsen ('30, pen), Samuelsen ('48)

Stadion: KFA - Kosicka futbalova arena

KFA - Kosicka futbalova arena Arbitru: Mohammad Al Emara

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Slovacia 5 11 2. Moldova 5 7 3. Feroe 5 5 4. Kazahstan 5 2

Liga C, grupa 4

Bulgaria - Islanda 0-5

Au marcat: Gudjohnsen '17 (pen.), '68, '79, Oskarsson '21, Tsenov '52 (aut.)

Stadion: Hristo Botev Stadium

Hristo Botev Stadium Arbitru: Florian Badstubner

Luxemburg - Estonia 0-1

A marcat: Paskkotsi ('42)

Stadion: Stade de Luxembourg

Stade de Luxembourg Arbitru: Ishmael Barbara

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Islanda 5 11 2. Estonia 5 9 3. Bulgaria 5 4 4. Luxemburg 5 3

Liga D, grupa 1

Andorra - Gibraltar 2-0

Au marcat: Lopez ('24), Rosas ('35)

Stadion : Estadi de la FAF

: Estadi de la FAF Arbitru: Robert Hennessy

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Malta 3 7 2. Andorra 4 4 3. Gibraltar 3 2

Liga D, grupa 2

Liechtenstein - Azerbaidjan 0-1

A marcat: Emreli ('26)

Stadion: Rheinpark Stadion

Rheinpark Stadion Arbitru: Kristo Tohver

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Azerbaidjan 4 8 2. Lituania 3 4 3. Liechtenstein 3 1

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