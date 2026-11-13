Liga Națiunilor Olanda a demolat Grecia + Germania, victorie vitală cu Serbia! Toate rezultatele serii

- Olanda a surclasat Grecia, scor 7-0 și s-a calificat matematic în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor.
- Germania a trecut de Serbia, scor 3-1, și păstrează șanse de calificare în fazele eliminatorii.
- Elveția a obținut și ea matematic promovarea în Grupa A.
După 2-2 în tur, Olanda și-a luat revanșa cu vârf și îndesat în fața Greciei. În minutul 18, tabela arăta deja 3-0, iar la pauză scorul era 5-0! Selecționata antrenată de Xavi a mai punctat de două ori și în repriza secundă.
În celălalt meci al grupei, Germania a obținut și ea 3 puncte vitale în confruntarea cu Serbia. Nemții au început și ei ca din tun partida de la Belgrade. Au marcat de două ori în 14 minute.
Naționala condusă de Jurgen Klopp s-a desprins la 3-0 în repriza secundă. Serbia a marcat și ea golul de onoare prin Babic.
Liga A, Grupa 2
Serbia - Germania 1-3
- Au marcat: Babic ('56)/ Babic ('3, aut), Wirtz ('14), Gruda ('50)
- Stadion: Stadion Rajko Mitic
- Arbitru: Alberola Rojas
Olanda - Grecia 7-0
- Au marcat: Summerville ('6), Reijnders ('12, '18,'33), Timver ('40, '59), Malen ('61)
- Stadion: Johan Cruyff Arena
- Arbitru: Rohit Saggi
Clasamentul în Liga A, grupa 2
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Olanda
|5
|11
|2. Grecia
|5
|8
|3. Germania
|5
|8
|4. Serbia
|5
|0
Liga B, Grupa 1
Scoția - Macedonia de Nord 2-1
- Au marcat: McGinn ('54, '74, pen)/ Rastoder ('57)
- Stadion: Hampden Park
- Arbitru: Michal Ocenas
Slovenia - Elveția 0-0
- Stadion: Stadion Ljudski vrt
- Arbitru: Jasper Vergoote
Clasamentul în Liga B, grupa 1
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Elveția
|5
|13
|2. Slovenia
|5
|8
|3. Scoția
|5
|7
|4. Macedonia
|5
|0
Liga C, Grupa 3
Moldova - Kazahstan 2-1
- Au marcat: P.Popescu ('39, '77)/ Chesnokov ('51)
- Stadion: Zimbru Stadium
- Arbitru: Andrea Colombo
Slovacia - Insulele Feroe 2-2
- Au marcat: Prekop ('17), Haraslin ('74)/ Davidsen ('30, pen), Samuelsen ('48)
- Stadion: KFA - Kosicka futbalova arena
- Arbitru: Mohammad Al Emara
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Slovacia
|5
|11
|2. Moldova
|5
|7
|3. Feroe
|5
|5
|4. Kazahstan
|5
|2
Liga C, grupa 4
Bulgaria - Islanda 0-5
- Au marcat: Gudjohnsen '17 (pen.), '68, '79, Oskarsson '21, Tsenov '52 (aut.)
- Stadion: Hristo Botev Stadium
- Arbitru: Florian Badstubner
Luxemburg - Estonia 0-1
- A marcat: Paskkotsi ('42)
- Stadion: Stade de Luxembourg
- Arbitru: Ishmael Barbara
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Islanda
|5
|11
|2. Estonia
|5
|9
|3. Bulgaria
|5
|4
|4. Luxemburg
|5
|3
Liga D, grupa 1
Andorra - Gibraltar 2-0
- Au marcat: Lopez ('24), Rosas ('35)
- Stadion: Estadi de la FAF
- Arbitru: Robert Hennessy
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Malta
|3
|7
|2. Andorra
|4
|4
|3. Gibraltar
|3
|2
Liga D, grupa 2
Liechtenstein - Azerbaidjan 0-1
- A marcat: Emreli ('26)
- Stadion: Rheinpark Stadion
- Arbitru: Kristo Tohver
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Azerbaidjan
|4
|8
|2. Lituania
|3
|4
|3. Liechtenstein
|3
|1