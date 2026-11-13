„Nu încape discuție” Ioan Varga, decizie în cazul lui Marius Șumudică: „E timpul să reintre totul în normal” +7 foto
Marius Șumudică
Superliga

„Nu încape discuție” Ioan Varga, decizie în cazul lui Marius Șumudică: „E timpul să reintre totul în normal”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.11.2026, ora 16:42
alt-text Actualizat: 13.11.2026, ora 16:42
  • Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a clarificat situația lui Marius Șumudică (55 de ani), afirmând că tehnicianul va continua în Gruia.
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Explicațiile finanțatorului ardelenilor vin după mai multe discuții apărute în ultimele săptămâni, în privința unei posibile plecări a antrenorului, pe fondul situației dificile de la club.

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Ioan Varga: „Domnul Șumudică rămâne la CFR”

Varga a confirmat că va merge pe mâna lui Șumudică până la finalul sezonului, susținând că tehnicianul i-ar fi dat personal această asigurare.

„Domnul Șumudică rămâne la CFR. Mai are contract până la vară și nu există nicio discuție referitoare la o despărțire. Absolut nimic. Chiar m-a asigurat de lucrul acesta (n.r. că nu va pleca).

Avem o relație specială și chiar nu încape în discuție acest subiect. Marius Șumudică este antrenorul CFR-ului și nu există altceva”, a spus Ioan Varga, potrivit digisport.ro.

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CFR Cluj - U Craiova FOTO Sportpictures (3).jpg

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În plus, patronul ardelenilor a transmis că plănuiește să revină în țară la finalul anului, sperând ca situația la club să fie din ce în ce mai bună odată cu prezența sa fizică.

„Sunt bine, puțin obosit. Vreau să termin luna aceasta tot ceea ce am pe aici, iar din decembrie să pot să revin și eu acasă în forță și bucuros.

După doi ani de muncă în Africa este timpul să revin și eu acasă și să reintre totul în normal. Deci, luna noiembrie este luna în care vreau să-mi termin toate treburile aici și să revin acasă. Despre asta este vorba”, a mai spus Varga.

Sub conducerea lui Marius Șumudică, CFR Cluj se află pe locul 9 după primele 15 etape din Superliga, cu un total de 19 puncte.

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