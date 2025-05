„Încerc să-mi fac datoria” Louis Munteanu a comentat afirmațiile lui Mircea Lucescu + detalii despre viitorul său la CFR Cluj

RAPID - CFR CLUJ 1-4. Louis Munteanu (22 de ani), atacantul ardelenilor, a comentat afirmațiile făcute de selecționerul României, Mircea Lucescu (80 de ani).

Într-un interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro, „Il Luce” a subliniat faptul că Louis Munteanu este un fotbalist foarte bun, dar trebuie să depună mai mult efort.

Totodată, selecționerul a dezvăluit și dacă îl va convoca la națională pentru meciul cu Austria din preliminariile pentru CM 2026.

Atacantul celor de la CFR Cluj a reacționat la declarațiile lui Mircea Lucescu, la finalul meciului cu Rapid și a dat de înțeles că se va conforma cerințelor selecționerului.

RAPID - CFR CLUJ. Louis Munteanu: „E un antrenor mare, o legendă, încerc să-mi fac cât mai bine treaba”

„Am văzut ce a zis, să alerg mai mult... eu încerc să-mi fac datoria meci de meci. Sunt meciuri când alergi mai mult sau mai puțin. Eu cred că am făcut un sezon extraordinar. E un antrenor mare, o legendă, încerc să-mi fac cât mai bine treaba”, a declarat Louis Munteanu la Digi Sport.

Ulterior, Munteanu a vorbit și despre victoria concludentă a ardelenilor pe terenul Rapidului.

„Suntem fericiți, am vrut să câștigăm ca să terminăm pe locul 2. Am dat dovadă de caracter. Așteptăm următorul meci să se termine sezonul. A fost ceva normal pentru mine. Am încercat să-mi fac datoria pe teren. Sper la națională (n.r. România U21) să fac lucruri cât mai bune.

Am făcut un sezon foarte bun, am reuşit să câştigăm un trofeu aşa cum ne-am propus şi anul viitor va fi mai bine., a adăugat Munteanu.

24 de goluri a marcat Louis Munteanu în toate competițile pentru CFR Cluj, în acest sezon

Louis Munteanu: „Trebuie să vorbiţi cu domnul Neluţu”

Munteanu a fost întrebat și despre o posibilă despărțire de CFR Cluj, având în vedere că mai multe echipe din străinătate s-au interesat de serviciile sale.

„Eu nu ştiu nimic, trebuie să vorbiţi cu domnul Neluţu (n.r. Varga). Ce spune clubul asta trebuie să fac”, a concluzionat Munteanu

3.500.000 de euro este cota lui Louis Munteanu, potrivit transfermark.ro

