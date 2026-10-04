Hagi mai pierde un jucător! S-a accidentat și e out cu Suedia! Lista indisponibililor pentru meciul 4 din Liga Națiunilor crește!

Mijlocașul Marius Marin (28 de ani) s-a accidentat și nu va putea evolua în meciul României cu Suedia de pe Arena Națională, din etapa #4 a Ligii Națiunilor.

România - Suedia se joacă luni, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Selecționerul Gică Hagi a mai primit o lovitură și a mai pierdut un jucător, după ce alți trei componenți ai lotului sunt indisponibili pentru duelul de mâine.

Marius Marin, out pentru meciul cu Suedia!

„După meciul din Polonia, Marius Marin a acuzat probleme musculare. Deși s-a sperat în recuperarea acestuia, investigațiile medicale efectuate azi au arătat că mijlocașul central nu va fi apt de joc mâine seară. În aceste condiții, Marius a părăsit cantonamentul tricolorilor de la Mogoșoaia.

Mult succes, Marius, și să ne revedem cu bine curând!”, a transmis FRF pe Facebook.

Marius Marin nu a fost inclus în lot de Gică Hagi pentru primele meciuri din Liga Națiunilor, cu Suedia (1-2) și Bosnia (2-4), dar a evoluat 23 de minute în umilința de la Varșovia cu Polonia (0-6).

Pentru următorul meci, selecționerul nu se va putea baza nici pe atacantul Daniel Bîrligea, care a acuzat mai multe probleme medicale după partida cu Polonia.

În plus, fundașii Radu Drăgușin și Virgil Ghiță sunt suspendați și nu vor putea evolua pe Arena Națională.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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