CS AFUMAȚI - RAPID 0-3. Antrenorul Marius Șumudică (53 de ani) i-a luat apărarea lui Aaron Boupendza după gesturile făcute de gabonez la meciul cu Petrolul: „Ce să mai facă?”.

Tehnicianul giuleștenilor a dezvăluit că în contractul său există o clauză conform căreia echipa sa nu trebuie să fie la o distanță mai mare de cinci puncte de play-off, în caz contrar antrenorul putând fi demis.

Rapid a câștigat fără emoții partida cu CS Afumați din Cupa României, iar Șumudică i-a criticat pe cei care nu au încredere în Boupendza și N'Jie, fotbaliști pe care el i-a adus în Giulești.

Obiectivul lui Marius Șumudică: „Să fiu în play-off până pe 21 decembrie”

„Sperăm să acumulăm puncte până pe data de 21 și dacă reușim să fim calificați în sferturile Cupei, eu trebuie să nu fiu la mai mult de 5 puncte de play-off, așa am în contract, sper să îndeplinesc acest obiectiv și să fiu în play-off pe data de 21.

Contractul meu când l-am semnat, l-am semnat cu ochii închiși, nici nu m-am uitat, dar eu nu stau nicăieri unde nu sunt dorit. Am o relație buna cu patronii clubului, de 8 etape suntem neînvinși și cred ca asta spune tot.

Am luat echipa de pe locul 14, acum sunt la două puncte de play-off. Sper să termin acest sezon la Rapid, să-mi îndeplinesc obiectivul, să-i duc în play-off și să mergem cât mai departe în Cupa României.

Ce vreți de la Rapid? Ce vreți de la Șumudică? Ce să fac? Să râdă iar lumea? Să zic «baghet magic» sau ceva de genul acesta? Ce vreți să fac în trei luni de zile? Credeți că e ușor? Am adus 16 jucători! Eu nu am nevoie de un an, încerc de la zi la zi să creștem.

Eu nu sunt arogant, sunt doar în momentul în care cineva mă atac. Eu nu o să rămân niciodată dator, îi sunt dator doar lui Dumnezeu. La restul, niciodată! Nu mi-e frică decât de Dumnezeu”, a declarat Șumudică la finalul meciului.

Nu sunt un tip simpatic, dar sunt mândru. E greu să fii Marius Șumudică. E greu! Mulți ar vrea, dar nu pot! N-au talent, n-au carismă, cu asta te naști. M-am născut în Piața Romană, unde se fac șapte feluri de pâine. E greu cu Șumudică! Marius Șumudică, antrenor Rapid

Marius Șumudică, despre Aaron Boupendza: „Aleargă 12 km pe meci”

Boupendza a fost huiduit de fanii Rapidului în momentul în care Șumudică l-a schimbat în partida cu Petrolul, iar gabonezul le-a făcut semn să tacă.

Antrenorul spune că atacantul și-a cerut deja scuze și le-a răspuns celor nemulțumiți prin prestația sa de marți.

„Dar ce-a făcut Boupendza la meciul trecut că nu știu? Păi, în Anglia sau în alte campionate se iau la bătaie cu suporterii, fac alte lucruri.

Eu știu un singur lucru, că Boupendza a fost adus de Șumudică, N’Jie - adus de Șumudică, Christensen - adus de Șumudică.

Am avut o discuție cu el, nu este normal ceea ce a făcut, i-am explicat că Giuleștiul este greu, aici am fost înjurat eu, Dani Coman, Miță iosif și tot așa… Sunt suporteri care nu acceptă anumite manifestări.

A doua zi și-a cerut scuze față de Dobre, a postat și mesaj în care și-a cerut scuze față de suporteri, ce să facă mai mult?

Dacă noi ne punem semne de întrebare față de Boupendza, înseamnă că suntem nebuni. Aleargă peste 12 kilometri la fiecare meci”, a spus Șumudică la Digi Sport.

Șumudică, despre N'Jie: „I-a întors ca pe o omletă”

Antrenorul a vorbit și despre Clinton N'Jie, alt fotbalist care a fost criticat pentru evoluțiile sub așteptări din primele partide la Rapid, însă care a impresionat în meciul cu CS Afumați.

„Clinton nu mai știau ăia cum să se mai întoarcă, a recuperat vreo două-trei mingi și a driblat cinci. Mi-a părut rău că nu a marcat la faza aia.

Cu tot respectul pentru cei de la Afumați, i-a întors ca pe o omletă, nu mai știau unde e mingea.

Să fim corecți. Dacă nici Clinton și Boupendza nu au calitate… Așa suntem noi românii și i-o punem în cârcă lui Șumudică, dar duc! Sunt dromader, am două cocoașe (n.r. - dromaderul are o singură cocoașă)”, a declarat Șumudică la conferința de presă.

Marius Șumudică, mulțumit de jocul Rapidului: „O sumedenie de ocazii”

Antrenorul consideră că Rapid este echipa al cărei joc a fost cel mai plăcut dintre cele care au evoluat marți în Cupa României.

„Cred că am făcut un joc plăcut, am avut o sumedenie de ocazii, am marcat, cred că am lovit și bara de trei ori.

Sunt mulțumit de cum am arătat pe faza ofensivă, ajungem la 8 meciuri fără înfrângere, un golaveraj 15-2, jucătorii au intrat foarte bine și sunt mulțumit de aportul fiecăruia și îmi doresc să mă pună în dificultatea de a alege primul „11”.

A venit și Cristi Săpunaru, le-am spus același lucru, veniseră un pic așa supărat după acel semieșec, dar să vedem cât ne va ajuta pe noi punctul acela câștigat cu Petrolul.

De multe ori în viața unui fotbalist, tot plâng ei că joacă o data la 3 zile, dar asta iți dă șansa, eu cred că am câștigat astăzi și din punct de vedere moral”, a spus Șumudică.

Au fost surprize, echipe de Liga 2 în fotbalul Românesc care au făcut surprize și au câștigat. De exemplu, îmi pare rău să vorbesc de Universitatea Craiova, i-a bătut Metalul Buzău, nu? Marius Șumudică, antrenor Rapid

Șumudică, răspuns pentru critici: „Ce să fac mai mult?”

„Astăzi, echipa mea a făcut un joc foarte bun. Avem 6 puncte, nu suntem încă calificați, ne trebuie un punct cu CFR Cluj, și în funcție de rezultatele de mâine.

În momentul de față avem un golaveraj de 5-0, în condițiile în care am jucat și la Botoșani în deplasare.

Ce aș putea să fac mai mult? Probabil să-i bat și pe FCSB, și pe CFR, să fi bătut și Petrolul, atunci ar fi toată lumea mulțumită.

Iată că sunt echipe care s-au desfăcut cu FCSB și le-a dat cu terenul în cap FCSB-ul. Eu nu m-am desfăcut și am luat un punct și nu a avut o ocazie de gol FCSB-ul”, a mai spus antrenorul.