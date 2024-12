CS Afumați - Rapid București 0-3. Giuleștenii au câștigat la scor și au ajuns la 6 puncte, după primele două meciuri din Cupa României.

Jucătorii sunt încrezători în viitorul echipei, după forma arătată în ultimele partide, iar Grameni a marcat primul gol în tricoul Rapidului.

După victoria cu CS Afumați, Rapid a bifat al 8-lea meci consecutiv fără înfrângere în toate competițiile, cu golaveraj 15-2.

CS Afumați - Rapid 0-3. Grameni, primul gol pentru Rapid

Constantin Grameni (22 de ani) a vorbit despre reușita din această seară, în care și-a tratat cu serioziate adversarul și în fața căruia Rapid nu-și permitea o surpriză neplăcută.

„Da, am înscris primul gol în tricoul Rapidului, pentru că îmi doream, sincer, să ajut clubul cu goluri și pase de gol. Am vorbit între noi și ieri și azi că nu putem să facem o surpriză neplăcută și suntem bucuroși că am reușit să câștigăm.

Cupa României e mereu o competiție a surprizelor, pentru că echipele din ligile inferioare dau totul”, a declarat Grameni după meci, pentru Digi Sport.

Întrebat și de situația dintre Aaron Boupendza și fanii rapidiști, Grameni a răspuns:

„Boupendza dă tot ce are mai bun pe teren, își lasă și ultima picătură de energie, dar n-a făcut-o cu intenție rea, ne-a spus și nouă că-i pare rău, deja iubește clubul ăsta, a marcat azi și sper s-o facă tot mai mult pentru că se vede valoarea lui”.

Claudiu Micovschi: „Acesta a fost obiectivul nostru”

Fostul jucător de la UTA Arad e încântat de jocul echipei și e deja cu gândul să obțină 3 puncte și în meciul următor.

„A fost un meci bun, am reușit să luăm toate cele 3 puncte, suntem foarte aproape pentru ieșirea din grupe. Am luat în serios acest adversar, știam că e o echipă destul de bună, care încearcă să joace.

Ne bucurăm că au reușit să marcheze și atacanții noștri și asta e cel mai important, am luat cele 3 puncte.

Acum ne gândim la meciul următor, acesta a fost obiectivul nostru, să luăm 6 puncte în primele două meciuri”, a declarat Micovschi pentru sursa citată.