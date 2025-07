Pe fondul tensiunilor din ultimele zile și în așteptarea meciului CFR Cluj - Paksi, de joi, GOLAZO.ro a inițiat un dialog cu unul dintre cei mai apreciați jurnaliști maghiari de sport.

Attila Ballai, 61 de ani, spune că atât CFR Cluj, cât și Universitatea Cluj au legături istorice cu Ungaria.

El amintește despre rana maghiarilor legată de Tratatul de la Trianon când „au pierdut Transilvania”, dar spune că „granițele sunt doar pe hartă, nu în inimi. Ar trebuie să căutăm lucruri care ne unesc, nu care ne dezbină”

Ballai povestește „un moment extraordinar” trăit în România, pe marginea unui drum, în miezul nopții. Toate detaliile în rândurile de mai jos.

Attila Ballai e unul dintre cei mai buni și cunoscuți jurnaliști maghiari contemporani. Scrie pentru renumitul Nemzeti Sport, a fost redactorul șef al Magyar Nemzet, directorul sportiv al Centrului European de Presă.

De asemenea, Attila a fost prezent la cinci Jocuri Olimpice, a câștigat de două ori premiul „Jurnalistul Anului”, acordat de Comitetul Olimpic Maghiar, și o dată, în 2010, pe cel acordat de confrații de breaslă.

Attila Ballai: „U Cluj, înființată la Budapesta”

Într-un articol recent publicat în Nemzeti Sport, Attila Ballai a „creionat” câteva dintre aspectele partidei dintre CFR Cluj și Paksi (n.r. - 0-0 în tur), returul primei runde preliminare din Europa League, aducând aminte de rădăcinile echipelor clujene, CFR și Universitatea.

De asemenea, jurnalistul maghiar a făcut referire și la Gheorghe Funar, fostul primar al orașului, și la statuia lui Matei Corvin din centrul orașului.

Într-un dialog deschis cu GOLAZO.ro, Attila a nuanțat toate aceste subiecte și a abordat teme sensibile.

Salut, Attila. Am citit articolul tău din Nemzeti Sport, legat de meciul dintre CFR Cluj și Paksi. Pe 2 iulie 1944, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Cluj Atletic Club a jucat o finală de Cupa Ungariei pe Stadionul Orășenesc din oraș. Spune-ne mai multe.

Salut. După cum știi, Clujul făcea parte atunci din Ungaria, iar echipa de fotbal Cluj Atletic Club juca în campionatul nostru. Au făcut 2-2 cu Ferencváros, la Budapesta, iar rejucarea s-a disputat pe teritoriul actual al României. Au fost 10.000 de oameni pe un stadion cu capacitatea de 1.500 de locuri.



Jucătorii lui Ferencváros s-au plâns că terenul era prea mic, avea doar 100 de metri lungime, iar Bela Sarosi, un fost fotbalist cu șut puternic, putea trimite mingea de la o poartă la alta. Meciul era programat să înceapă la ora 11.30, dar din cauza raidurilor aeriene a început cu întârziere. Ferencváros a câștigat cu 3-1.

1885 e anul în care a fost înființat, sub numele de Kolozsvári Atlétikai Club, clubul Atletic Clujean - prescurtat KAC

Am avut câteva echipe care s-au impus în competiția maghiară. Pe lângă actuala CFR Cluj, a mai fost și CAO Oradea.

Da. Nagyváradi Atlétikai Club, Club Atletic Oradea (n.r. - abreviat CAO), a luat ființă în 1910, la EMKE Cafe, actualul Hotel Astoria, iar în 1944 a câștigat campionatul în Ungaria. În același an, Cluj Atletic Club a terminat această competiție pe locul trei. După Dictatul de la Viena din 1940, când Transilvania a revenit Ungariei, CAO devine prima echipă din afara Budapestei care câștigă campionatul. Revenind la Cluj Atletic Club, ei fuzionează în 1945 cu Ferar Cluj, iar în 1948 cu CFR Cluj.

Vorbeai despre înființarea CAO Oradea, ajunsă, peste ani, FC Bihor Oradea. Nu multă lume știe că și Universitatea Cluj are o legătură cu Ungaria.

Da, pentru că bazele clubului au fost puse la Budapesta. Am citit asta într-un ziar de aici. În Europa anului 1919, situația era extrem de volatilă. Nimeni nu știa ce o să se întâmple cu Clujul, și nu numai. Un grup de studenți români era la Budapesta, poate la studii, poate pentru a afla mai multe informații despre situația europeană, și aici au pus bazele echipei Universitatea Cluj.



Apoi s-au întors la Cluj și echipa a fost pusă pe picioare. În 1940, când Clujul a redevenit oraș maghiar, echipa Universitatea a fugit la Sibiu pentru a rămâne pe teritoriul României. În 1945 s-a întors la Cluj și atunci a început și marea rivalitate cu cealaltă echipă din oraș.

Jurnalistul maghiar Attila Ballai

O rivalitate venită și din considerente etnice?

Fără îndoială că există și acestea. Dar, pe de altă parte, e rivalitatea aproape normală între echipe din același oraș. Avem atâtea exemple. Real și Atlético Madrid, Manchester United și City, Liverpool și Everton, Celtic și Glasgow Rangers, Inter și Milan, Ferencváros și Újpest, Steaua și Dinamo București.

Attila Ballai: „Tragedie pentru Ungaria”

În articolul tău din Nemzeti Sport aduci aminte de faptul că statuia lui Matei Corvin din Cluj a fost „îmbrăcată” în roșu de fanii lui Man United la partida cu CFR din Liga Campionilor, anul 2012. O vom vedea acum cu multe steaguri și eșarfe verzi, culorile celor de la Paksi?

Nu, nu cred acest lucru. Fanii celor de la Paksi nu vor veni într-un număr mare la Cluj, deși rezultatul din tur, 0-0, nu a fost unul rău. Dar ei nu sunt genul de fani împătimiți. Au o echipă destul de bună pentru Ungaria, dar și la partidele de acasă au poate 3-4 mii de fani. Familii cu copii, mai mult. Nu sunt suporteri precum cei ai lui Ferencváros. Nu-s ostili, iar la meciurile din deplasare nu prea vin decât cei cu adevărat apropiați de jucători, rudele și prietenii.

În material ai făcut referire și la Gheorghe Funar, fostul primar al Clujului. Cum au fost percepute în Ungaria, unele dintre măsurile sale. De a vopsi băncile orașului în culorile tricolorului românesc, de exemplu.

A fost o foarte mare dezamăgire în Ungaria. Părerea mea e că acest oraș minunat are o istorie maghiară și românească, în egală măsură. Trecutul nu se schimbă, așa că toată lumea ar trebui să accepte că Kolozsvár/Cluj înseamnă mult pentru maghiari. Nu vrem să amenințăm, nu vrem să ocupăm acest oraș, vrem doar să ne simțim bine când suntem acolo și să ne gândim la istoria noastră comună.

1919 e anul în care Societatea Sportivă a Studenților Universitari pune bazele clubului Universitatea Cluj

Poate fi stinsă vreodată animozitatea dintre unii maghiari și unii români? Dacă da, cum? Prin educație?

Da, eu așa sper. Ambele părți trebuie să accepte faptele și realitățile din trecut și din prezent. Este normal ca Tratatul de Pace de la Trianon (cum îi spunem noi) după Primul Război Mondial a fost o tragedie națională în Ungaria, 103.000 de kilometri pătrați din țara noastră au fost dați României. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fim și suntem dușmani.



În plus, în multe cazuri interesele noastre sunt comune în această lume nebună, în care Europa Centrală, cu Ungaria și România, este printre ultimele resorturi ale normalității. Românii, în majoritatea lor, nu sunt ostili față de maghiari. Asta e experiența mea personală. Și este la fel și în Ungaria.

Așa cum pentru România a fost o tragedie pactul Ribbentrop-Molotov (n.r. - semnat în 1939 între Germania nazistă și URSS, a presupus cedarea Basarabiei, a Bucovinei și, ulterior, a unei părți din Transilvania).

Exact. Așa că înțelegeți de ce și pentru noi a fost la fel. Dar asta s-a întâmplat acum 105 ani. Trebuie să acceptăm istoria acelor vremuri și să ne vedem de viitor. Acum, că există o Europă unită, trebuie să colaborăm. Avem interese comune.

Attila Ballai: „Ăștia sunt «dușmanii» noștri?”

Ai trăit o situația în care ți-a dat seama că, de fapt, la nivel macro nu există această ostilitate?

Mă bucur că m-ai întrebat asta. Acum câțiva ani am fost cu Ferencváros într-un turneu în sudul Transilvaniei. Am fost ofițerul lor de presă. Când ne întorceam acasă, autocarul s-a stricat. Era noapte. Nu mai țin minte numele orașului, dar nu eram departe de Timișoara. Așa că imaginează-ți. Noaptea, cu autocarul cu numere de Ungaria, opriți pe marginea drumului, plus câțiva fani maghiari...



Toate mașinile cu numere de România care s-au oprit, și nu au fost puține, ne-au întrebat dacă ne pot ajuta! Și le-am zis fanilor lui Ferencváros, care știi cât de pătimași sunt: „Uite, «dușmanii» noștri văd că suntem maghiari și toți vor să ne ajute. Ar fi la fel și fanii Ferencváros din Ungaria? Așa că, vă rog, gândiți-vă”. Și mi-au dat dreptate. Deci, în viața de zi cu zi, e o altă normalitate. Așa ar trebui să funcționeze și în politică, la nivel înalt. Acolo, însă, mai sunt probleme.

Au fost probleme serioase la una dintre partidele dintre U Cluj și CFR Cluj din sezonul trecut, cu bătăi între fani. Acum, la Csikszereda cu Dinamo, la fel. Crezi că va fi liniște la meciul de joi, dintre CFR și Paksi?

Eu așa cred. Suporterii maghiari care vor veni la meci nu sunt genul care să provoace. Ți-am spus, mai mult apropiați ai jucătorilor. Deci nu cred că, cel puțin din partea lor, să existe probleme. Nu vă temeți.



Și sper să depășim la un moment dat această problemă istorică. Educația, cum spuneai, poate fi soluția. Pentru că, mai ales în această Europă Unită, granițele sunt doar pe hartă, nu în inimi. Ar trebuie să căutăm lucruri care ne unesc, nu care ne dezbină.

