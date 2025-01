A încurcat pașapoartele Marius Șumudică a explicat de ce a rămas fundașul Rapidului în Dubai: „I-au fost refuzate datele” » Declarațiile lui Paşcanu

Marius Șumudică (53 de ani) a explicat de ce Alexandru Pașcanu (26 de ani) nu s-a întors cu echipa în București din cantonamentul în Emirate

Fundașul deține două pașapoarte, românesc și britanic. La intrarea în Dubai a prezentat unul dintre ele, însă la ieșire l-a folosit pe celălalt, creând confuzie în rândul autorităților

Alexandru Pașcanu, fundașul echipei Rapid București, nu a plecat alături de restul jucătorilor lui Marius Șumudică din cantonamentul din Dubai spre casă.

Fotbalistul român a crescut în Anglia, unde și-a petrecut întreaga perioadă de juniorat la Leicester, și deține pașaport britanic.

Marius Șumudică, despre absența lui Pașcanu: „I-au fost refuzate datele”

„Nu știam ce s-a întâmplat. Eu eram la un birou să îmi schimb biletul, fiindcă îmi e frică de avion și voiam să trec la clasa business, ca să mă odihnesc.

Când m-am întors, i-am văzut pe Pașcanu și pe team manager foarte agitați, pentru că Pașcanu intrase cu pașaportul britanic și, crezând că se poate întoarce cu pașaportul românesc, și-a pus pașaportul britanic în bagajul de cală. A vrut să intre cu cel românesc, dar i-au fost refuzate datele.

La momentul respectiv era înregistrat cu datele din pașaportul britanic. A încercat să recupereze bagajul de la cală, iar astăzi a revenit și cred că deja este în București ”, a declarat Șumudică, la Digi Sport Special.

A fost, pur și simplu, o neatenție, nimeni nu s-ar fi gândit la așa ceva Marius Șumudică

Alex Pașcanu: „Am mai stat să fac niște cumpărături”

Alexandru Pașcanu s-a întors în România pentru a se alătura echipei și a oferit o declarație în care a clarificat incidentul petrecut în Dubai.

„Am mai stat să fac niște cumpărături, am avut două antrenamente pe zi și am mai stat o zi. Râdem, glumim, dar vreau să clarific situația.

Am intrat cu pașaportul britanic, după care l-am pus în geamantan. Când am plecat de la hotel, am plecat cu cel românesc. Când am ajuns la Emigrări, mi-au spus că nu am intrat în țară cu acel pașaport.

Am fugit să iau pașaportul din bagaj, dar bagajul era deja plecat. I se putea întâmpla oricui. Data viitoare o să umblu doar cu unul”, a explicat fundașul.

Fundașul celor de la Rapid a dorit să lămurească faptul că nu a fost lăsat singur în Dubai, subliniind că s-a întors alături de staff-ul echipei.

„S-a mai scris că m-a lăsat echipa singur prin Dubai. Am fost cu delegatul echipei, magazionerul și maseurii.

Ei aveau zbor a doua zi, așa că am venit cu ei. M-am refăcut și sunt pregătit pentru meciul de luni”, a mai spus el.

Rapid a disputat trei amicale în Emiratele Arabe Unite: 13-0 cu Al-Hilal United, 1-2 cu Ulsan HD și 1-0 cu Shanghai Port.

Ce urmează pentru Rapid

Pentru Rapid vine primul meci oficial al acestui an, cu Poli Iași, pe teren propriu, partidă programată să se dispute luni, 20 ianuarie, de la ora 20:00.

În acest moment, giuleștenii ocupă locul 8, cu 29 de puncte, la două în spatele Petrolului Ploiești, care se află pe locul 6, ultimul care duce în play-off, cu 31 de puncte.

Meciurile pe care Rapid le mai are de disputat în sezonul regular:

Rapid - Poli Iași

Rapid - Universitatea Craiova

U Cluj - Rapid

Rapid - Unirea Slobozia

Oțelul Galați - Rapid

Rapid - FC Botoșani

Farul - Rapid

Rapid- FCSB

Hermannstadt - FCSB.