Decizie în cazul Ciobotariu  Înțelegerea la care au ajuns Sepsi și Rapid despre momentul sosirii fundașului în Giulești » El Sawy : „Am și eu un cuvânt de spus”

Rapid și Sepsi au ajuns la o înțelegere în privința momentului în care Denis Ciobotariu (26 de ani) va ajunge sub comanda lui Marius Șumudică.

Pentru ca fundașul să meargă în Giulești încă de acum, Sepsi va mai primi 50.000 de euro, iar El Sawy va continua încă un sezon acolo, însă rămâne de văzut și ce decizie va lua tânărul jucător.

Sepsi OSK a pierdut primul meci din 2025, scor 2-3, pe terenul celor de la Unirea Slobozia.

Rapid și Sepsi, acord în cazul lui Denis Ciobotariu

Potrivit surselor GOLAZO.ro, cele două cluburi au ajuns la un acord în cazul fundașului de 26 de ani.

Pentru ca acesta să ajungă încă de acum sub comanda lui Marius Șumudică, Rapid trebuie să plătească încă 50.000 de euro, iar Omar El Sawy (20 de ani) să mai rămână la Sepsi și în sezonul viitor.

Singura incertitudine vine chiar de la El Sawy, care nu a dat acordul final, din dorința de a reveni la clubul giuleștean la finalul acestui sezon.

Omar El Sawy: „Am și eu un cuvânt de spus privind viitorul meu”

Întrebat la finalul meciului cu Slobozia despre cum vede înțelegerea și încă un sezon la Sepsi, tânărul atacant a răspuns:

„Da, sincer, nu am ce comenta despre asta, trebuie să discut și eu, mi s-a spus ieri înainte de meci, dar le-am spus că trebuie să fiu concentrat aici și discutăm după.

Până la urmă am și eu un cuvânt de spus privind viitorul meu. Consider că am o relație bună cu cluburile și vom discuta, iar totul va fi în regulă. Deocamdată, aștept să discut cu ei”, a declarat El Sawy după meci, la Prima Sport.