Șumudică răspunde  Tehnicianul a vorbit despre declarațiile acționarului de la Rapid: „Domnul Angelescu  este liber să discute cu un alt antrenor”

Marius Șumudică (54 de ani) a prefațat partida cu Universitatea Craiova, care are loc sâmbătă, de la ora 20:00.

a prefațat partida cu Universitatea Craiova, care are loc sâmbătă, de la ora 20:00. RAPID - U CRAIOVA va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Giuleştenii se află pe locul şase în clasament, cu 24 de puncte, iar oltenii ocupă poziţia secundă, cu 29 de puncte acumulate.

Rapid - U Craiova. Șumudică: „Nu ne-au bătut în sezonul regulat”

„Referitor la jocul de mâine, e un joc de play-off, cu o echipă bine structurată, bine pusă la punct, construită în timp.

Are un antrenor agresiv în sensul bun al cuvântului, care pune presiune pe jucătorii lui, există o schimbare în jocul lor.

Sunt două echipe bune, nu ne-au bătut în sezonul regulat, am făcut egal la ei, am bătut acasă, dar parcă au o altă față de când a venit Mirel Rădoi, a creat un grup acolo, ceea ce încercăm și noi să facem.

Cred că va fi un meci deschis oricărui rezultat, cum de altfel cred că se poate întâmpla la oricare meci din play-off. Cred că nicio echipă nu pleacă favorită la niciunul dintre jocuri.

Toată lumea spunea că FCSB-ul e favorită cu noi și ați văzut ce s-a întâmplat, s-a terminat într-un rezultat de egalitate . Nu știu dacă vreo echipă e favorită în momentul în care începe un meci de play-off”, a declarat Marius Șumudică, la conferința de presă.

Noi am schimbat și sistemul în ultimul timp. Jucând în 4 e clar că nu mai avem aceeași siguranță ca atunci când jucam în 3. Noi am câștigat cu ei, 1-0, când am jucat cu 3 fundași centrali. Marius Şumudică

Koljic va întâlni fosta sa echipă: „Nu cred că are regrete”

Atacantul Elvir Koljc a părăsit-o pe Universitatea Craiova după o perioadă de șapte ani și venit în februarie 2025 la Rapid.

„Dacă se va gândi la revanșă? Trebuie să-ți faci treaba, să intri pe teren, eu nu cred că există nicio revanșă și nu cred că are regrete. Eu zic că a petrecut o perioadă frumoasă la Universitatea Craiova.

În momentul de față este jucătorul Rapidului și trebuie să-și facă meseria acolo unde activează”, a subliniat tehnicianul giuleștenilor.

46 de goluri a marcat Elvir Koljic în cele 168 de meciuri jucate alături de olteni, conform transfermarkt.com

Șumudică: „Îmi pare rău că fanii nu sunt alături de noi”

Rapid nu se va putea baza pe suporteri la meciul cu Universitatea Craiova, în tribune urmând să fie prezenți doar copii sub 14 ani și adulții care îi vor însoți.

Fanii se vor întoarce la derby-ul cu Dinamo, partidă care se va disputa pe Arena Națională.

„Suntem privați de aportul fanilor, ceea ce pentru mine contează. Atât timp cât am avut fanii în tribune, cred că sunt vreo 8-9 meciuri pe care le-am câștigat pe Giulești în ultimele noastre apariții acasă.

Îmi pare rău că fanii nu sunt alături de noi , dar asta e, ne conformăm și vom vedea la sfârșitul jocului care va fi deznodământul.

[Despre limbajul licențios al celor implicați în meci, de față cu copiii din tribune] În fracțiunea aia de secundă, dacă e unul mai nervos, ce pot să fac eu acuma? Nu putem să punem beep întruna. În momentul în care vii la meci, se întâmplă, mai scapă, credeți că nu sunt copii care mai înjură? Am pățit-o eu la ultimul meci”, a mai spus tehnicianul, la conferința de presă.

14.000 de locuri are Stadionul Rapid-Giulești

Marian Aioani s-a accidentat, iar Dinu Moldovan a fost ales drept noul portar al echipei, adus în regim de urgență.

Decizia a fost luată deoarece al doilea portar al echipei, Franz Stolz, adus sub formă de împrumut de la Genoa, a greșit în finalul meciului cu FCSB.

[Dinu Moldovan] este un băiat care are experiență, care a fost în Liga 1, a venit să ne ajute, Aioani vom vedea, astăzi va face antrenament, avem și noi șmecheria noastră. A fost la Marijana (n.r. un „vraci” din Serbia), s-a tratat și sperăm ca mâine să fie în plenitudinea forțelor. Sper să apere, depinde de antrenamentul de astăzi. A făcut și ieri o mișcare Aioani, a trecut testul cu brio, probabil că va începe jocul. Dacă nu, asta este, avem ceilalți portari, vom vedea. Marius Șumudică

Marius Șumudică: „Nu mă interesează titlul”

Antrenorul a vorbit și despre obiectivul pe care îl are la Rapid:

„Mai sunt nouă meciuri, sunt 27 de puncte în joc. Pentru noi, orice joc din play-off este unul important și care cântărește trei puncte.

Nu mă interesează titlul de campion, decât dacă ni-l dau din oficiu . Eu vreau să calific echipa într-o cupă europeană, dar dacă mâine se întâmplă să fie un eșec, asta este.

Urmează un meci de Cupă, care este foarte, foarte important (n.r. cu Metalul Buzău). Rapid este angrenată pe două fronturi în atingerea obiectivului - calificarea în cupele europene, ceea ce nu s-a realizat de 13 ani”.

Marius Șumudică: „Domnul Angelescu este liber să discute cu un alt antrenor”

Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a dezvăluit că Rapid se va despărți de Marius Șumudică doar dacă jocul echipei din play-off va fi unul nesatisfăcător.

„Nu vreau să intru foarte mult în amănunte. Este opinia domnului Angelescu, dânșii pot avea diferite opinii. Eu sunt un antrenor și, în momentul de față, mă aflu în obiectivul trasat de club.

Respect ce a spus domnul Angelescu, este liber să discute cu un alt antrenor, cum și eu voi fi liber la sfârșitul acestui campionat să iau decizia pe care o voi lua.

Dacă domnul Angelescu dorește să aibă o discuție cu mine, vom avea o discuție, dar decizia nu aparține doar clubului Rapid, ci îi aparține și lui Marius Șumudică.

Nu am avut niciun fel de problemă cu cei doi conducători sau cu președintele. Adevărul este că poate mi-am depășit atribuțiile și am intrat în conflicte cu alți oameni din fotbal, chiar și din media . Nu am fost întotdeauna echilibrat”, a mai zis Șumudică.

Nu mă gândesc decât la ceea ce înseamnă Rapid, iar dacă eu depind de jucătorii pe care îi conduc pentru a continua sezonul viitor, e clar că jucătorii sunt pregătiți să dea totul pentru Rapid, nu pentru antrenorul lor. Fiindcă nu joci pentru Șumudică, joci pentru Rapid! A fost greu, s-au întâmplat foarte multe lucruri, nu a fost liniște și, totuși, Șumudică se află în obiectiv. Asta mă face mândru. Marius Şumudică

În încheiere, antrenorul a subliniat că viitorul său la echipă depinde și de dorințele sale personale.

„Vom vedea ce se va întâmpla. Există posibilitatea să nu îmi ating obiectivul și, atunci, e clar că ne dăm mâna și ne despărțim.

Există posibilitatea să ne calificăm în cupele europene și, automat, toată lumea va fi alături de Șumudică. Există, de asemenea, posibilitatea ca, și dacă îmi ating obiectivul, să plec ”.