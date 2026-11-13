Pochettino a plâns FOTO. Noul antrenor al lui Manchester United, emoționat la despărțirea de SUA: „Cea mai grea decizie din cariera mea” +6 foto
Mauricio Pochettino/ Foto: captură VIDEO X
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Pochettino a plâns FOTO. Noul antrenor al lui Manchester United, emoționat la despărțirea de SUA: „Cea mai grea decizie din cariera mea”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.11.2026, ora 22:14
alt-text Actualizat: 13.11.2026, ora 23:12
  • Mauricio Pochettino (54 de ani) a fost numit oficial în funcția de antrenor principal al echipei Manchester United, urmând să preia conducerea tehnică începând cu data de 18 noiembrie.
  • Tehnicianul argentinian nu și-a putut ține lacrimile în frâu la ultima conferință de presă în calitate de selecționer al naționalei SUA.
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FOTO. Mauricio Pochettino a plâns la ultima conferință de presă ca selecționer al SUA

Argentinianul va mai sta pe banca naționalei SUA la cele două partide contra reprezentativei din Haiti, programate pe 14 și 18 noiembrie.

Tehnicianul nu și-a putut stăpâni lacrimile la ultima conferință de presă ca selecționer al echipei pe care a dus-o până în optimile CM 2026.

„A fost o decizie extrem de dificilă, dar trebuie să mergem mai departe. Vreau să vă mulțumesc din suflet, în numele meu și al oamenilor mei, pentru că ați fost întotdeauna transparent și ați pus pe primul loc interesele Federației.

În același timp, ați încercat mereu să construim ceva împreună. Ne-am bucurat de această colaborare și am învățat foarte multe de la dumneavoastră, dar și de la această țară și de la oamenii ei minunați.

Cred că a fost una dintre cele mai dificile decizii din cariera mea. Vă mulțumesc foarte mult!”, a declarat Pochettino în cadrul unei conferințe de presă.

Mauricio Pochettino a plâns la despărțirea de naționala SUA FOTO Captură VIDEO X .jpeg
Mauricio Pochettino a plâns la despărțirea de naționala SUA FOTO Captură VIDEO X .jpeg

Galerie foto (6 imagini)

Mauricio Pochettino a plâns la despărțirea de naționala SUA FOTO Captură VIDEO X.jpeg Mauricio Pochettino a plâns la despărțirea de naționala SUA FOTO Captură VIDEO X .jpeg Mauricio Pochettino a plâns la despărțirea de naționala SUA FOTO Captură VIDEO X .jpeg Mauricio Pochettino a plâns la despărțirea de naționala SUA FOTO Captură VIDEO X .jpeg Mauricio Pochettino a plâns la despărțirea de naționala SUA FOTO Captură VIDEO X .jpeg
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Pentru a rupe contractul semnat de argentinian cu Federația de Fotbal a Statelor Unite, clubul de pe Old Trafford a achitat clauza de reziliere.

Acesta este al patrulea mandat al lui Pochettino în prima ligă engleză, după experiențele de la Southampton, Tottenham și Chelsea.

Primul său meci oficial pe banca lui United va fi pe 22 noiembrie, în deplasare cu Liverpool.

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