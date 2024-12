„De ce am acceptat să fac închisoare?” Baschetbalistul Mihai Cârcoană, condamnat în SUA pentru viol , explică de ce a stat 6 luni după gratii deși se declară "nevinovat"

Mihai Cârcoană a fost condamnat în SUA pentru viol, a executat 6 luni de închisoare și apoi a fost deportat.

Revenit în România, el a semnat cu CS Vâlcea, echipă care e pe locul 3 în campionat. Iar sâmbătă a debutat în Liga Națională de baschet

Cârcoană explică într-un interviu pentru GOLAZO.ro de ce a acceptat să pledeze vinovat și să execute 6 luni de pedeapsă, deși continuă să susțină că acuzația de viol este complet neîntemeiată.

O știre, de la finalul lunii octombrie, a bulversat sportul și baschetul românesc. Un român condamnat pentru viol în SUA va veni să joace în Liga Națională, la CS Vâlcea.

Mihai Cârcoană urma să termine de executat cele 6 luni de pedeapsă la închisoarea Union County, din Dakota de Sud, după care să fie deportat în România. Acest lucru s-a întâmplat, Cârcoană a primit ulterior și permisul de joc din partea Federației Române de Baschet, iar weekend-ul trecut a debutat în campionat pentru CS Vâlcea. A jucat 2 minute în victoria din deplasare cu Petrolul, scor 86-77.

Într-un dialog cu GOLAZO.ro, fostul internațional de juniori (pivot, 2,10m înălțime, 110 kg) a detaliat cazul pentru care a stat 6 luni după gratii.

Mihai, povestește-ne puțin despre caz.

Concluzia e că ziua în care m-am născut a devenit, de 2 ani, cea mai urâtă zi din viața mea. Totul a început în seara de 8 decembrie 2022, când îmi aniversam ziua de naștere împreună cu colegii de echipă. Împlineam 20 de ani. Am ieșit în oraș și am ajuns, la un moment dat, să stăm împreună la masă cu mai multe fete. Una dintre ele, cea cu care am și stat de vorbă cel mai mult timp, era cea care mai târziu avea să-mi aducă acele acuzații. La finalul serii, am decis împreună cu ea să mergem la mine acasă, în campus. Acolo nu am stat împreună mai mult de 20 - 25 de minute și, în acest timp, nivelul de contact fizic și emoțional a fost minimal. Nu mi s-a părut nimic ciudat, mai ales că, la mine în Ardeal, un bărbat nu se așteaptă la mai mult la prima întâlnire cu o femeie.

Ce înseamnă contact minimal?

Nu a existat contact sexual, lucru dovedit ulterior și de expertizele solicitate de procurori și avocați în cadrul procesului. Fata a plecat de la mine, motivând că prietenele ei o așteaptă afară, în mașină. După plecarea ei, seara a continuat normal, eu întâlnindu-mă cu câțiva prieteni. A doua zi însă…

Ce s-a întâmplat?

Am fost reținut de autorități și dus la secție, unde am fost ținut în arestul poliției timp de 4 zile, la închisoarea Union County.

Sportul român a apărut la știri în State, imediat după ce acuzațiile au devenit publice, în decembrie 2022

„Cum să rezist atât fără baschet?!”

Apoi ce a urmat?

Cea mai grea pedeapsă nu au fost cele 6 luni zile pe care le-am petrecut în închisoarea Union County din Dakota de Sud, un loc pentru deținuții care au comis infracțiuni minore. Cea mai grea pedeapsă a fost acel un an și jumătate în care am pierdut aproape totul! Nu știu dacă înțelegeți, dar, pentru mine, să nu mai pot juca baschet este același lucru cu închisoarea pe viață. Pe 7 decembrie 2022, eram unul dintre cele mai bune speranțe ale baschetului american de colegiu, aveam bursă școlară la o universitate foarte bună. Toate aceste perspective au fost spulberate în urma acuzațiilor.

Dar…

Părinții mei nu sunt oameni bogați și au fost obligați să vândă aproape toată agoniseala de o viață, ca să îmi poată plăti cauțiunea și onorariul avocaților. Știind că sunt nevinovat, la început nu am luat foarte în serios problema, dar, pe măsură ce timpul trecea, am realizat cât de gravă e situația în care mă aflu. Pierdut într-o lume necunoscută, abia în 7 decembrie 2023, adică după fix un an, mi-am recăpătat speranța.

50.000 de dolari a fost cauțiunea pentru ca Mihai Cârcoană să poată fi judecat în libertate

Atunci ce s-a întâmplat?

Au apărut rezultatele expertizelor ADN, care au arătat clar și fără dubii că violul presupus nu a existat și că acuzațiile inițiale nu au fost fondate. Din păcate, necunoscând America și sistemul juridic de acolo și neavând niciun fel de ajutor sau recomandare, la început am ales o echipă de avocați care nu a reușit să urgenteze începerea procesului. A doua echipă de avocați a fost mult mai capabilă, a solicitat toate probele și expertizele necesare, așa că, după un an de zile, a reușit să convingă procurorii că primele acuzații sunt false. Totuși, procesul nu a început nici atunci și au mai trecut încă 6 luni. Un an și șase luni fără baschet, fără pregătirea fizică necesară și fără acces la antrenamente în echipă, înseamnă enorm pentru un sportiv care dorește să-și continue cariera la nivel înalt.

Îl urmăresc de când juca în România. Este extrem de bun fizic, dar e și un jucător foarte abil. Se mișcă foarte bine pentru înălțimea lui, ne va ajuta enorm pe partea defensivă. Suntem foarte încântați că Mihai ni se alătură aici, la South Dakota Antrenorul Eric Peterson, la prezentarea lui Cârcoană la Coyotes South Dakota, în mai 2022

Și?

Din discuțiile avute cu procurorii și avocații, am înțeles că, din acel moment, ar fi urmat încă 2 ani de proces cu jurați până să fiu declarat nevinovat. Atunci am simțit prima oară disperarea și neputința, sentimentul că nu voi mai putea juca baschet vreodată.

Bun, dar zici că expertizele ADN au demonstrat că nu a fost vorba despre viol. Și totuși ai fost condamnat. Cum explici?

Știam că, în America, pedepsele pentru infracțiunea de viol sunt foarte mari, de peste 10 ani. Un lucru absolut normal pentru astfel de fapte grave. Dar nu știam, până atunci, că justiția americană prevede posibilitatea de a recunoaște o infracțiune mult mai puțin gravă, cu condiția ca toate părțile să fie de acord asupra acestui lucru: procurorul, avocații, presupusa victimă și eu. Acela a fost momentul în care am primit această ofertă de a executa doar 6 luni de detenție și de a putea fi apoi liber să practic din nou meseria de baschetbalist.

„Singura mea salvare: o înțelegere pentru 6 luni după gratii”

De ce, totuși, dacă ai susținut că ești nevinovat, până la urmă ai acceptat acea înțelegere, care te-a trimis în închisoare 6 luni?

Poate lumea a văzut acest lucru ca o pedeapsă, dar eu am văzut-o ca pe singura mea salvare și posibilitate de a fi liber. Așa mi-am sacrificat doar 6 luni din viață, nu încă 2 ani. După doi ani probabil n-aș mai fi putut juca baschet și eu n-aș fi putut suporta asta .

Ai fost acuzat că femeia cu care erai în cameră a încercat să-și contacteze prietenii și tu nu ai lăsat-o.

Acest lucru nu s-a întâmplat și nici în înțelegerea pe care am acceptat-o nu este menționat că aș fi făcut așa ceva. De altfel, din mărturiile vecinilor a rezultat că singurele sunete auzite din locuința mea au fost cele de muzică dată mai tare. Aceasta este doar una dintre multele acuzații inițiale care au fost demontate după începerea investigației.

Mihai Cârcoană (dreapta) a apucat să joace 10 meciuri pentru Coyotes South Dakota / Foto: Imago

Cum ai ajuns în SUA?

Am ajuns în State la 16 ani, fascinat de mirajul NBA, ca orice baschetbalist adolescent și de faptul că am primit niște burse școlare foarte atractive. Să fac și școală și baschet la un nivel atât de ridicat era un vis împlinit pentru mine. Eu începusem să joc baschet pentru UBT Cluj la 13 ani. Am câștigat mai multe titluri naționale de juniori și am avut foarte multe selecții la loturile naționale de juniori. În State am jucat pentru University of Toledo, apoi în South Dakota, în NCAA.

În plin proces al tău în SUA, cum ai ajuns să negociezi cu o echipă din campionatul României?

Fostul meu coleg de la naționala de juniori, Anton Rotaru, juca deja de un an pentru clubul vâlcean. În 2023, eu am sperat că voi reuși să îmi recapăt bursa școlară și să îmi continui activitatea sportivă în SUA. După apariția rezultatelor expertizelor, am îndrăznit să mă gândesc și la altă variantă. Toni Rotaru a discutat despre mine cu președintele CS Vâlcea 1924, domnul Bogdan Pistol, iar acesta a solicitat o întrevedere video cu mine. I-am prezentat acestuia dovezile și dorința mea de a continua cariera de baschetbalist.

Și?

Nu știu dacă, la acel moment, domnul Pistol m-a crezut, dar, după câteva zile de analiză, m-a contactat și mi-a spus așa: „Vâlcea poate să-ți ofere un contract, dar cu o clauză foarte clară: contractul va intra în vigoare doar când Mihai Cârcoană este un om liber și se prezintă apt fizic și psihic la antrenamentele echipei”. Poate că domnul Pistol s-a gândit că, dacă voi fi găsit nevinovat, voi veni repede la echipă, iar, dacă voi fi găsit vinovat, mă voi întoarce în țară abia peste 10 – 15 ani, când înțelegerea ar fi expirat, oricum, de mult. Sau poate doar a avut încredere în mine și a dorit să-mi dea o șansă.

Mihai Cârcoană, al doilea din stânga, în echipamentul lui CS Vâlcea

Cine te-a ajutat în tot acest timp, de la apariția acuzațiilor și până după ispășirea pedepsei?

Părinții mei mi-au fost alături în toată această perioadă, mi-au dat putere și încredere atunci când mi-am pierdut speranța. Părinții mei au vândut totul și au luptat alături de mine, în fiecare clipă, ca eu să îmi pot păstra credința și speranța. Sunt mulți oameni care m-au ajutat, dar poate că dacă îi menționez le fac rău … Asocierea cu mine le poate dăuna în acest moment, așa că prefer să le păstrez recunoștință și mulțumire în sufletul meu.

Înțelegem rațiunile pentru care jucătorul a acceptat înțelegerea în justiție, aceasta fiind singura cale de a mai putea juca baschet. Un proces lung de trei ani ar fi însemnat închiderea carierei lui. Având în vedere aceste lucruri, credem că este corect să îi dăm o șansă de reabilitare sportivă Bogdan Pistol, manager CS Vâlcea

Medic la proces: „Cel mai probabil preludiu, nu viol”

În dosarul de judecată al lui Mihai Cârcoană, un medic cu 36 de ani de experiență a interpretat probele luate de la cei doi, baschetbalistul român și victima. Iată concluzia acestui medic, consemnată la dosar și pusă la dispoziția redacției de către baschetbalist:

„Opinia mea este că testarea ADN, efectuată pe obiectele colectate ca probe, este exactă și de încredere pentru stabilirea unei forme de contact între Mihai Cârcoană și XYZ (n.r. - am anonimizat numele victimei).

În absența oricărei urme de sânge, lichid seminal sau spermă pe oricare dintre obiectele testate, împreună cu o cantitate limitată de ADN a XYZ pe penisul și lenjeria intimă domnului Cârcoană și, de asemenea, o cantitate limitată de ADN al lui Cârcoană pe zona vaginală și pe tamponul de protecție al doamnei XYZ, sunt de părere că aceste rezultate susțin cel mai probabil un preludiu sexual reciproc între cei doi și nu un viol prelungit cu penetrare, așa cum se susține”.

Extras din raportul medical

În final, conform înțelegerii, Mihai Cârcoană a fost condamnat pentru viol de gradul 2, admițând că „a săvârșit un act de penetrare digitală, oricât de ușoară, cu vaginul victimei, fără consimțământul ei și prin intermediul unui efort fizic suficient pentru a o domina, a o răni sau a-i bloca evadarea”.

A fost eliberat după 6 luni și are o perioadă de probațiune (supraveghere) de 20 de ani.