COSR, reacție dură Mihai Covaliu o critică pe Ana Bărbosu, după ce a fost suspendată: „E esențial să-și asume responsabilitățile”

Mihai Covaliu (49 de ani), președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a reacționat după suspendarea primită de Ana Bărbosu (20 de ani).

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Miercuri, 4 noiembrie, TAS a dat verdictul în cazul Anei Bărbosu. Gimnasta va lipsi din competiții timp de doi ani, până în mai 2028, iar suspendarea se consideră începută de pe 5 mai 2026.

Mihai Covaliu: „Sportul de performanță înseamnă nu doar rezultate, ci și responsabilitate”

Șeful COSR a afirmat clar că, în astfel de situații, toți sportivii trebuie sancționați conform regulilor, fiind responsabilitatea lor să-și îndeplinească și obligațiile care vin din afara sportului propriu-zis.

„Respectăm deciziile instanțelor sportive internaționale și principiile care stau la baza luptei împotriva dopajului.

Sportul de performanță înseamnă nu doar rezultate, ci și responsabilitate, disciplină și respectarea strictă a regulamentelor. Aceste obligații sunt aceleași pentru toți sportivii, indiferent de nume, palmares sau notorietate.

Este esențial ca fiecare sportiv să își cunoască și să își asume responsabilitățile, iar federațiile și structurile de specialitate să asigure permanent informarea și educarea în domeniul antidoping.

Credibilitatea sportului se construiește prin respectarea regulilor, nu prin excepții. Comitetul Olimpic și Sportiv Român susține aplicarea unitară a regulamentelor și principiul tratamentului egal pentru toți sportivii” a transmis Mihai Covaliu, potrivit prosport.ro.

De ce a fost suspendată Ana Bărbosu

Între septembrie și decembrie 2025, românca nu a fost găsită de 3 ori de agenții antidoping la locația pe care a anunțat-o. Toți sportivii sunt obligați să anunțe prin intermediul unei locații unde se află în cazul în care sunt supuși unor controale inopinate.

Și nu pot rata mai mult de două astfel de controale în decurs de 12 luni! Sportivii sunt sancționați în astfel de situații chiar dacă nu există niciun test pozitiv, considerându-se că au vrut să se sustragă de la control.

Bărbosu a contestat decizia ITA (Agenția Internațională de Testare) de suspendare și a mers la TAS. Tribunalul a stabilit că românca a încălcat regulamentul în toate cele 3 situații invocate de ITA.

Cum acestea au avut loc în decurs de nici 4 luni, suspendarea n-a mai putut fi evitată.

Cererea World Gymnastics a fost admisă doar parțial, pentru că TAS a decis că românca nu trebuie să rămână și fără rezultatele obținute din decembrie 2025 și până la data suspendării provizorie.

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