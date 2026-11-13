2007 - Elton, 2026 - Boutoutaou Transferurile care au rupt relația dintre Gigi Becali și Mihai Stoica: „Evaziune mascată” vs „Nu e furăciune”

Mihai Stoica (61 de ani) se desparte pentru a doua oară de clubul lui Gigi Becali (68 de ani), tot după un conflict provocat de politica de transferuri.

Prima ruptură s-a produs în aprilie 2007, în urma „afacerii Elton”. Acum, conflictul a pornit de la contractul lui Boutoutaou: 3 milioane de euro.

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Prima despărțire s-a produs în 2007, tot pe fondul unor discuții legate de transferuri, dar acuzațiile formulate atunci de Gigi Becali au fost mult mai grave.

2007, cazul Elton: Becali susținea că MM Stoica intenționa să plătească 1,3 milioane de dolari pentru consultanță

În urmă cu 19 ani, patronul l-a îndepărtat pe MM Stoica după ce a susținut că, în cadrul transferului brazilianului Elton, urma să fie plătită suma de 1,3 milioane de dolari pentru servicii de consultanță și comisioane legate de mutare.

Elton, mijlocaș de 21 de ani, doar 1,54 metri înălțime, fusese adus de managerul general Mihai Stoica de la Corinthians pentru 850.000 de dolari.

Potrivit explicațiilor oferite ulterior de patron, firma de consultanță angajată pentru realizarea tranzacției urma să primească încă 1,3 milioane de dolari.

Acuzații de „evaziune fiscală mascată” în cazul Elton

Becali susținea că 500.000 de dolari fuseseră deja achitați, iar restul de 800.000 de dolari trebuia virat într-un cont offshore.

Patronul a refuzat să achite diferența și a pus sub semnul întrebării întreaga operațiune, pe care a descris-o drept „un fel de evaziune fiscală mascată”.

„De-aia l-am dat afară, normal că are legătură cu plecarea lui MM. Bă, ești nebun, să dai 1,3 milioane că mă consultau pe mine ăștia? Aici a greșit el, a angajat o firmă de consultanță.

Eu sunt sănătos, nu bolnav. Vroia să ne consulte firma aia pe noi, așa vedea să conducă Steaua și mie nu prea îmi place să mă învețe străinii pe mine să conduc”, a declarat atunci Gigi Becali, potrivit Gândul.

Elton este cel mai prost fotbalist pe care l-am văzut în viața mea. Tu dai atâția bani pe el, când nu valorează nici trei măsline! Și mă mai bagi și în belele cu mafia, când eu am atâta grijă de imaginea mea? Dacă Mihai Stoica fura 200-300.000 de dolari, nu mă supăram. A fost ceva mult mai grav, cu acte, cu societăți... Mai multe nu spun. Gigi Becali (mai 2007, „Miezul problemei”, de la Național TV)

Elton a bifat doar 8 meciuri și a marcat un singur gol în tricoul roș-albastru. Ulterior, a fost transferat la Al-Nasr pentru 500.000 de euro. Mihai Stoica a susținut că aducerea brazilianului a fost un pariu fotbalistic, nu o „țeapă”.

Mihai Stoica îl felicită pe brazilianul Elton, după victoria Stelei cu FC Argeș, scor 2-0, din 17 martie 2007 (foto: Sport Pictures)

2026: Boutoutaou, transferul de 3 milioane de euro care a provocat ruptura

În 2026, conflictul a fost provocat de nemulțumirile patronului față de campania de achiziții, tensiunile acumulându-se în special în jurul transferului mijlocașului Aymen Boutoutaou (25 de ani).

Becali a considerat că FCSB a plătit prea mult pentru fotbalist, acuzându-l pe MM Stoica de „neglijență” și „indolență”.

Patronul a dezvăluit că, incluzând suma plătită pentru transfer, salariul jucătorului și comisioanele impresarilor, costul fotbalistului ar ajunge la 3 milioane de euro în cei trei ani de contract.

„Nu a făcut nicio furăciune. A fost păcălit!”

Becali a aflat de la Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, că formația din Ștefan cel Mare negociase pentru Boutoutaou în condiții mult mai avantajoase: 600.000 de euro, plus 300.000 de euro în bonusuri și un salariu lunar de 15.000 de euro.

Patronul a ținut însă să precizeze că nu îl suspectează pe manager de vreun câștig personal: „La MM au lucrat la mintea lui. Să nu vă treacă prin cap că MM a făcut vreo furăciune. A fost păcălit!”.

Sunt trei milioane aruncate în foc, pentru că Boutoutaou nu e ce trebuie. Nu e jucător pe care să-l folosesc eu, nu e de mine și cu asta basta. Să zicem că-l dăm în iarnă, undeva, că-l dăm în Arabia, undeva, și scap de un milion, dar două milioane tot le-am pierdut. Gigi Becali, patron FCSB

Becali l-a acuzat pe MM Stoica de neglijență

Becali nu l-a absolvit însă de responsabilitate. Dimpotrivă, i-a reproșat neglijența în gestionarea transferului și a considerat că Stoica trebuia să verifice mai atent costurile și condițiile în care a fost adus Boutoutaou.

„Adică, bă, ca să-i dai 50.000 de euro salariu unui jucător și să te coste un jucător ca Boutoutaou 3 milioane în 3 ani... Bă, cine a făcut asta?

Eu cred că MM a fost neglijent. Deci, departe de mine gândul că cineva a făcut o șmecherie sau ceva, dar este indolență”.

Am crezut că Boutoutaou e jucătorul care poate face diferența la noi. La fel și Ofri Arad, a fost protagonist cu Celtic în Ligă. A avut probleme cu accidentările, una, alta. E clar că e vina mea la ambii. Mihai Stoica

„Nu mă dezic de MM toată viața mea. Numai că el a greșit”

Deși i-a reproșat greșelile, patronul FCSB a insistat că nu îl suspectează pe Mihai Stoica de vreo înțelegere pe bani și că nu vrea să rupă definitiv relația cu acesta.

„Se întâmplau aici niște lucruri... Pe MM nu vreau să-l acuz de nimic. Nici nu vreau să-l supăr pe MM, dar trebuie să iau niște hotărâri.

Adică într-un fel e mai bine că s-a întâmplat așa, ca să se facă curățenie. Acum eu nu pot să spun că mă dezic de MM. Nu mă dezic de MM toată viața mea.

Numai că el a greșit. A greșit și, cu toate că a greșit, nu plătește el”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Gigi Becali și Mihai Stoica, la o conferință de presă organizată la Palat (foto: Sport Pictures)

Performanțele lui Mihai Stoica la FCSB

Mihai Stoica a ajuns prima dată la FCSB în vara anului 2002, după ce a condus-o anterior pe Oțelul Galați. Inițial acesta a ocupat funcția de director la formația roș-albastră, iar apoi a devenit director general.

Stoica s-a despărțit însă de FCSB în 2007 când a plecat la Unirea Urziceni, alături de care a cucerit titlul, doi ani mai târziu.

În 2010, Mihai Stoica s-a întors la FCSB, în ciuda mai multor conflicte pe care le avusese în trecut cu Gigi Becali. A petrecut 16 ani la club, iar acum a anunțat din nou că pleacă.

Cu Mihai Stoica aflat în conducerea clubului, FCSB a cucerit mai multe trofee, precum:

7 titluri în Liga 1

3 Supercupe ale României

2 Cupe ale României

2 Cupe ale Ligii

Sub comanda sa, roș-albaștrii au ajuns până în semifinalele Cupei UEFA în 2006, când au fost învinși dramatic de Middlesbrough. FCSB a jucat și în grupele Ligii Campionilor.

FCSB a ajuns și în optimile Europa League în sezonul 2024-2025, când a pierdut usturător cu Olympique Lyon (1-4 la general). A acumulat atunci 14 puncte în faza principală a competiției.

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