2007 - Elton, 2026 - Boutoutaou Transferurile care au rupt relația dintre Gigi Becali și Mihai Stoica: „Evaziune mascată” vs „Nu e furăciune”
Mihai Stoica a plătit pentru transferurile lui Elton și Boutoutaou, două afaceri care au provocat rupturi în relația cu Gigi Becali (fotomontaj/Sport Pictures)
Superliga

2007 - Elton, 2026 - Boutoutaou Transferurile care au rupt relația dintre Gigi Becali și Mihai Stoica: „Evaziune mascată” vs „Nu e furăciune”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 13.11.2026, ora 07:30
alt-text Actualizat: 13.11.2026, ora 07:30
  • Mihai Stoica (61 de ani) se desparte pentru a doua oară de clubul lui Gigi Becali (68 de ani), tot după un conflict provocat de politica de transferuri.
  • Prima ruptură s-a produs în aprilie 2007, în urma „afacerii Elton”. Acum, conflictul a pornit de la contractul lui Boutoutaou: 3 milioane de euro.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Prima despărțire s-a produs în 2007, tot pe fondul unor discuții legate de transferuri, dar acuzațiile formulate atunci de Gigi Becali au fost mult mai grave.

Mihai Stoica pleacă de la FCSB! Gigi Becali a confirmat: „Așa este, am vorbit cu el”
Citește și
Mihai Stoica pleacă de la FCSB! Gigi Becali a confirmat: „Așa este, am vorbit cu el”
Citește mai mult
Mihai Stoica pleacă de la FCSB! Gigi Becali a confirmat: „Așa este, am vorbit cu el”

2007, cazul Elton: Becali susținea că MM Stoica intenționa să plătească 1,3 milioane de dolari pentru consultanță

În urmă cu 19 ani, patronul l-a îndepărtat pe MM Stoica după ce a susținut că, în cadrul transferului brazilianului Elton, urma să fie plătită suma de 1,3 milioane de dolari pentru servicii de consultanță și comisioane legate de mutare.

Elton, mijlocaș de 21 de ani, doar 1,54 metri înălțime, fusese adus de managerul general Mihai Stoica de la Corinthians pentru 850.000 de dolari.

Potrivit explicațiilor oferite ulterior de patron, firma de consultanță angajată pentru realizarea tranzacției urma să primească încă 1,3 milioane de dolari.

Acuzații de „evaziune fiscală mascată” în cazul Elton

Becali susținea că 500.000 de dolari fuseseră deja achitați, iar restul de 800.000 de dolari trebuia virat într-un cont offshore.

Patronul a refuzat să achite diferența și a pus sub semnul întrebării întreaga operațiune, pe care a descris-o drept „un fel de evaziune fiscală mascată”.

„De-aia l-am dat afară, normal că are legătură cu plecarea lui MM. Bă, ești nebun, să dai 1,3 milioane că mă consultau pe mine ăștia? Aici a greșit el, a angajat o firmă de consultanță.

Eu sunt sănătos, nu bolnav. Vroia să ne consulte firma aia pe noi, așa vedea să conducă Steaua și mie nu prea îmi place să mă învețe străinii pe mine să conduc”, a declarat atunci Gigi Becali, potrivit Gândul.

Elton este cel mai prost fotbalist pe care l-am văzut în viața mea. Tu dai atâția bani pe el, când nu valorează nici trei măsline! Și mă mai bagi și în belele cu mafia, când eu am atâta grijă de imaginea mea? Dacă Mihai Stoica fura 200-300.000 de dolari, nu mă supăram. A fost ceva mult mai grav, cu acte, cu societăți... Mai multe nu spun. Gigi Becali (mai 2007, „Miezul problemei”, de la Național TV)

Elton a bifat doar 8 meciuri și a marcat un singur gol în tricoul roș-albastru. Ulterior, a fost transferat la Al-Nasr pentru 500.000 de euro. Mihai Stoica a susținut că aducerea brazilianului a fost un pariu fotbalistic, nu o „țeapă”.

Mihai Stoica îl felicită pe brazilianul Elton, după victoria Stelei cu FC Argeș, scor 2-0, din 17 martie 2007 (foto: Sport Pictures) Mihai Stoica îl felicită pe brazilianul Elton, după victoria Stelei cu FC Argeș, scor 2-0, din 17 martie 2007 (foto: Sport Pictures)
Mihai Stoica îl felicită pe brazilianul Elton, după victoria Stelei cu FC Argeș, scor 2-0, din 17 martie 2007 (foto: Sport Pictures)

2026: Boutoutaou, transferul de 3 milioane de euro care a provocat ruptura

În 2026, conflictul a fost provocat de nemulțumirile patronului față de campania de achiziții, tensiunile acumulându-se în special în jurul transferului mijlocașului Aymen Boutoutaou (25 de ani).

Becali a considerat că FCSB a plătit prea mult pentru fotbalist, acuzându-l pe MM Stoica de „neglijență” și „indolență”.

Patronul a dezvăluit că, incluzând suma plătită pentru transfer, salariul jucătorului și comisioanele impresarilor, costul fotbalistului ar ajunge la 3 milioane de euro în cei trei ani de contract.

„Nu a făcut nicio furăciune. A fost păcălit!”

Becali a aflat de la Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, că formația din Ștefan cel Mare negociase pentru Boutoutaou în condiții mult mai avantajoase: 600.000 de euro, plus 300.000 de euro în bonusuri și un salariu lunar de 15.000 de euro.

Patronul a ținut însă să precizeze că nu îl suspectează pe manager de vreun câștig personal: „La MM au lucrat la mintea lui. Să nu vă treacă prin cap că MM a făcut vreo furăciune. A fost păcălit!”.

Sunt trei milioane aruncate în foc, pentru că Boutoutaou nu e ce trebuie. Nu e jucător pe care să-l folosesc eu, nu e de mine și cu asta basta. Să zicem că-l dăm în iarnă, undeva, că-l dăm în Arabia, undeva, și scap de un milion, dar două milioane tot le-am pierdut. Gigi Becali, patron FCSB

Becali l-a acuzat pe MM Stoica de neglijență

Becali nu l-a absolvit însă de responsabilitate. Dimpotrivă, i-a reproșat neglijența în gestionarea transferului și a considerat că Stoica trebuia să verifice mai atent costurile și condițiile în care a fost adus Boutoutaou.

„Adică, bă, ca să-i dai 50.000 de euro salariu unui jucător și să te coste un jucător ca Boutoutaou 3 milioane în 3 ani... Bă, cine a făcut asta?

Eu cred că MM a fost neglijent. Deci, departe de mine gândul că cineva a făcut o șmecherie sau ceva, dar este indolență”.

Am crezut că Boutoutaou e jucătorul care poate face diferența la noi. La fel și Ofri Arad, a fost protagonist cu Celtic în Ligă. A avut probleme cu accidentările, una, alta. E clar că e vina mea la ambii. Mihai Stoica

„Nu mă dezic de MM toată viața mea. Numai că el a greșit

Deși i-a reproșat greșelile, patronul FCSB a insistat că nu îl suspectează pe Mihai Stoica de vreo înțelegere pe bani și că nu vrea să rupă definitiv relația cu acesta.

„Se întâmplau aici niște lucruri... Pe MM nu vreau să-l acuz de nimic. Nici nu vreau să-l supăr pe MM, dar trebuie să iau niște hotărâri.

Adică într-un fel e mai bine că s-a întâmplat așa, ca să se facă curățenie. Acum eu nu pot să spun că mă dezic de MM. Nu mă dezic de MM toată viața mea.

Numai că el a greșit. A greșit și, cu toate că a greșit, nu plătește el”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Gigi Becali și Mihai Stoica, la o conferință de presă organizată la Palat (foto: Sport Pictures) Gigi Becali și Mihai Stoica, la o conferință de presă organizată la Palat (foto: Sport Pictures)
Gigi Becali și Mihai Stoica, la o conferință de presă organizată la Palat (foto: Sport Pictures)

Performanțele lui Mihai Stoica la FCSB

Mihai Stoica a ajuns prima dată la FCSB în vara anului 2002, după ce a condus-o anterior pe Oțelul Galați. Inițial acesta a ocupat funcția de director la formația roș-albastră, iar apoi a devenit director general.

Stoica s-a despărțit însă de FCSB în 2007 când a plecat la Unirea Urziceni, alături de care a cucerit titlul, doi ani mai târziu.

În 2010, Mihai Stoica s-a întors la FCSB, în ciuda mai multor conflicte pe care le avusese în trecut cu Gigi Becali. A petrecut 16 ani la club, iar acum a anunțat din nou că pleacă.

Cu Mihai Stoica aflat în conducerea clubului, FCSB a cucerit mai multe trofee, precum:

  • 7 titluri în Liga 1
  • 3 Supercupe ale României
  • 2 Cupe ale României
  • 2 Cupe ale Ligii

Sub comanda sa, roș-albaștrii au ajuns până în semifinalele Cupei UEFA în 2006, când au fost învinși dramatic de Middlesbrough. FCSB a jucat și în grupele Ligii Campionilor.

FCSB a ajuns și în optimile Europa League în sezonul 2024-2025, când a pierdut usturător cu Olympique Lyon (1-4 la general). A acumulat atunci 14 puncte în faza principală a competiției.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
gigi becali Mihai Stoica transfer fcsb Aymen Boutoutaou
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:56
Am scăpat de Zielinski! De ce a ieșit în ultima clipă din lotul Poloniei starul lui Chivu de la Inter: „Nu mi-aș paria viața”
Am scăpat de Zielinski! De ce a ieșit în ultima clipă din lotul Poloniei starul lui Chivu de la Inter: „Nu mi-aș paria viața”
11:02
Îngrijorați înaintea duelului cu România Polonezii se plâng de gazonul de pe Arena Națională: „Zonele în care iarba lipsește sunt vizibile”
Îngrijorați înaintea duelului cu România  Polonezii se plâng de gazonul de pe Arena Națională: „Zonele în care iarba lipsește sunt vizibile”
09:22
România - Polonia LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
România - Polonia  LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
10:22
Sabalenka, eliminată Bielorusa a părăsit Turneul Campioanelor încă din faza grupelor și ar putea ieși din top 10 WTA
Sabalenka, eliminată  Bielorusa a părăsit Turneul Campioanelor încă din faza grupelor și ar putea ieși din top 10 WTA
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”
Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?
Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali
Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă
Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Top stiri
România - Polonia  LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
Nationala
09:22
România - Polonia LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
Citește mai mult
România - Polonia  LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
„Ce s-ar fi întâmplat?” Întrebarea redactorului-șef al GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin, a iscat o dezbatere aprinsă în studio pe „subiectul Drăguș”
Superliga
13.11
„Ce s-ar fi întâmplat?” Întrebarea redactorului-șef al GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin, a iscat o dezbatere aprinsă în studio pe „subiectul Drăguș”
Citește mai mult
„Ce s-ar fi întâmplat?” Întrebarea redactorului-șef al GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin, a iscat o dezbatere aprinsă în studio pe „subiectul Drăguș”
Popovici, declarații spectaculoase Ce spune despre Cristi Chivu într-un interviu pentru Inter TV
Înot
13.11
Popovici, declarații spectaculoase Ce spune despre Cristi Chivu într-un interviu pentru Inter TV
Citește mai mult
Popovici, declarații spectaculoase Ce spune despre Cristi Chivu într-un interviu pentru Inter TV
VIDEO | Cum arată acum Pasajul Apărătorii Patriei, podul de la granița cu cartierul Berceni. Primarul Daniel Băluță spune că anul acesta vom circula pe el
B365
13.11
VIDEO | Cum arată acum Pasajul Apărătorii Patriei, podul de la granița cu cartierul Berceni. Primarul Daniel Băluță spune că anul acesta vom circula pe el
Citește mai mult
VIDEO | Cum arată acum Pasajul Apărătorii Patriei, podul de la granița cu cartierul Berceni. Primarul Daniel Băluță spune că anul acesta vom circula pe el

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 7 dinamo bucuresti 12 rapid 15 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti polonia echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova fcsb Jesus Owono
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share