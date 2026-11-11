„L-au lucrat la marea meserie!”  Patronul FCSB l-a sunat direct pe dinamovistul Nicolescu să verifice: „Așa l-au păcălit pe MM” +74 foto
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„L-au lucrat la marea meserie!” Patronul FCSB l-a sunat direct pe dinamovistul Nicolescu să verifice: „Așa l-au păcălit pe MM”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 23:27
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a discutat personal cu Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, despre Aymen Boutoutaou (25 de ani), actualul jucător al roș-albaștrilor.
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FCSB l-a transferat în această vară pe Boutoutaou de la Sochaux, în schimbul sumei de un milion de euro. Algerianul nu a impresionat și a intrat rapid în dizgrația lui Gigi Becali.

Patronul echipei a fost dezamăgit de Mihai Stoica, cel care l-a adus pe Boutoutaou, și a decis să se ocupe personal de acum de mutările de la echipă.

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Gigi Becali, discuție cu Andrei Nicolescu despre Boutoutaou: „Asta mi-a spus”

În urmă cu mai bine de o lună, Andrei Nicolescu a recunoscut că Dinamo s-a interesat în vară de un potențial transfer al lui Aymen Boutoutaou.

Gigi Becali a declarat în această seară că l-a sunat pe președintele lui Dinamo pentru a afla detaliile mutării care nu s-a concretizat.

O dată la emisiune, la Prima, l-am auzit pe Nicolescu, a zis că a fost ofertat Boutoutaou, «dar nu ne-am înțeles». Și mi-a venit în cap, ia, bă, să vedem la ăștia, cât a fost ofertat.

L-am întrebat și mi-a zis 600.000 de euro, cu 300.000 bonusuri, că erau d-alea realizabile, deci 900.000 de fapt, și 15.000 pe lună salariu. Asta mi-a spus.

La MM au lucrat la mintea lui. I-a plăcut jucătorul, vezi, Doamne, la-la-la, că e bun, analize, nu știu ce. L-au lucrat la marea meserie! Ca să nu vă treacă prin cap că MM a făcut vreo furăciune. A fost păcălit!

A fost păcălit din cauza atitudinii lui, că nu s-a uitat ca lumea la jucător. L-au amânat o lună cu impresarii, stai că nu putem acum, hai că-l scoatem, hai că nu-l scoatem, hai că nu știu ce, hai că facem, hai că dregem, stai că iar nu se poate.

L-au ținut vreo 3-4 luni și l-au făcut, a avansat, a avansat, până la urmă a ajuns cuțitul la os, «Adu, mă, jucătorul! Dă-i ce vrea și adu-l!». Așa l-au păcălit pe MM”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

800.000 de euro
este cota de piață a lui Aymen Boutoutaou, conform Transfermarkt

Gigi Becali a comparat actuala situație a lui Boutoutaou cu cea a lui Politic, pentru care FCSB i-a plătit lui Dinamo un milion de euro și l-a cedat și pe Alexandru Musi.

„Un milion de euro era ok pentru Boutoutaou pe 3 ani, da. Dar la mine nu contează, sunt dispus să pierd 500-700-900.000, un milion într-un an, un milion și jumate în 3 ani.

Nu-i problemă, cum am pierdut cu Politic. L-am luat că era căpitanul lui Dinamo și că toată lumea credea că e mare fotbalist. Dar ceva neprevăzut care se întâmplă în România n-am cum să cunosc eu.

Adică o necunoscută care se numește frica. Când vii la FCSB faci «trichi-trichi» în pantaloni. Înțelegi? Asta nu poate nimeni să știe”, a mai spus Becali.

N-am renunțat definitiv la Boutoutaou! Dacă el se corectează sau dacă măcar îl bagă în a doua repriză și îmi rezolvă meciurile, îl țin pentru asta Gigi Becali, patron FCSB

De la sosirea sa la FCSB, Boutoutaou a jucat 16 meciuri. A marcat 4 goluri și a oferit o pasă decisivă.

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Ce a declarat Nicolescu despre Boutoutaou: „Era un jucător interesant”

„Nu e nicio poveste, nu ştiu ce declaraţii au fost făcute astăzi. Toată lumea s-a legat de declaraţia mea anterioară în care eu am spus că şi pentru noi era interesant ca jucător, cu un an înainte de a fi transferat de FCSB, dar şi atunci era destul de scump pentru noi.

Era un jucător interesant, dar greu de accesat pentru noi. Noua ne-a fost oferit pentru 500.000-600.000 de euro. Au fost tatonări, nu am ajuns să facem ofertă oficială. Era greu de accesat.

Eu i-am răspuns domnului Becali ca o glumă. Nu vreau să comentez ce face altă echipă. Când se vorbeşte despre domnul Becali, stau liniştit pe margine, îmi iau telecomanda şi nişte floricele căci te uiţi ca la un serial, dar nu-mi permit să comentez.

E un jucător interesant, ne-a plăcut, probabil ne place şi acum dar nu am făcut o analiză. S-a încheiat perioada de transferuri, despre ce vorbim? Până la iarnă, mai avem timp să facem o astfel de analiză.

Nu am cum să vorbesc la modul serios la modul ăsta. E un jucător foarte interesant pentru România, depinde ce-l pui să joace.

Pentru noi scouting nu înseamnă să vezi nişte calităţi intrinseci, că face preluare pe piept. Scouting înseamnă să ştii ce vrei să joci tu, ce calităţi cauţi la un jucător şi apoi să vezi dacă-l poţi integra văzând ce face el.

Să zicem cine e bun, cine e prost, ne pricepem toţi”, a declarat Nicolescu la finalul lunii septembrie, conform primasport.ro.

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