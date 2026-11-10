„Mihai Stoica a fost neglijent” Becali explică plecările masive de la FCSB + „Palmă” pentru MM: „A greșit, dar nu plătește”

Gigi Becali (68 de ani) a lămurit situația plecărilor masive de la FCSB.

În plus, finanțatorul clubului a vorbit și despre relația cu Mihai Stoica, după tensiunile create în jurul lui Aymen Boutoutaou.

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Patronul echipei a transmis, marți, că se va despărți de Florin Cernat și Alin Stoica, în timp ce Lucian Filip va fi trimis din nou la academie.

Totodată, Becali a anunțat că se va despărți și de un membru al staff-ului academiei, care ar fi lovit un copil, în timp ce Mihai Pintilii și Costin Curelea vor intra miercuri în rolurile de „secunzi”.

Gigi Becali: „ Mi-a arătat cineva un filmuleț cum îi dă o palmă unui copil”

„Mâine la antrenament vor fi Pintilii și Curelea. Eu azi am luat hotărârea, i-am zis lui Argăseală să-i anunțe pe Alin Stoica și pe Cernat.

Filip pleacă iar la echipa a doua, la academie, deci ăștia trei. Nu mai avem nevoie de serviciile lor.

Și mai este unul despre care mi-a arătat cineva un filmuleț cum îi dă o palmă unui copil de la academie. Și încă unul, nici nu știu cum îl cheamă.

Vor mai fi încă vreo două, trei persoane care vor pleca de acolo. Dar fac acum investigații ca să fiu sigur. Ăștia care pleacă, pleacă pentru că trebuie să-și asume cineva răspunderea.

MM... Eu am spus și așa rămâne. El, dacă se supără, e problema lui. Numai că nu poți să lași clubul așa. Adică să-și asume cineva.

Adică, bă, ca să-i dai 50.000 de euro salariu unui jucător și să te coste un jucător ca Boutoutaou 3 milioane în 3 ani... Bă, cine a făcut asta? Eu cred că MM a fost neglijent. Deci, departe de mine gândul că cineva a făcut o șmecherie sau ceva, dar este indolență.

Se întâmplau aici niște lucruri... Pe MM nu vreau să-l acuz de nimic. Nici nu vreau să-l supăr pe MM, dar trebuie să iau niște hotărâri. Adică într-un fel e mai bine că s-a întâmplat așa, ca să se facă curățenie.

Acum eu nu pot să spun că mă dezic de MM. Nu mă dezic de MM toată viața mea. Numai că el a greșit. A greșit și, cu toate că a greșit, nu plătește el”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

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