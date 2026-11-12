Prima reacție a lui MM  Mihai Stoica, mesaj de adio după despărțirea de FCSB » Ce a spus despre Becali

Mihai Stoica (61 de ani) a oferit o primă reacție după ce a demisionat de la FCSB.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Gigi Becali a anunțat astăzi că Mihai Stoica a decis să plece de la gruparea roș-albastră după 16 ani de colaborare, în cel de-al doilea mandat.

Mihai Stoica, despre Becali: „Omul care mi-a oferit oportunitatea de a transforma un vis în realitate”

Mihai Stoica a fost în centrul tensiunilor de la echipă în ultima perioadă. Gigi Becali a anunțat plecări în masă de la FCSB și a precizat că oficialul nu va mai fi responsabil cu transferurile.

Patronul FCSB i-a acceptat în cele din urmă demisia lui Stoica, deși declarase anterior că nu va fi de acord cu acest lucru.

După despărțirea de echipa unde a făcut performanță, Mihai Stoica a transmis un mesaj pe rețelele de socializare:

„Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în cariera începută în februarie 1992, în special lui Marius Stan, cel care m-a adus în fotbal și lui Gigi Becali, omul care mi-a oferit oportunitatea de a transforma un vis în realitate și care mi-a fost aproape în momentele grele ale vieții.

Fără enumerarea performanțelor, fără accente melodramatice.

As simple as that (n.r. - Atât de simplu)”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

Performanțele lui Mihai Stoica la FCSB

Mihai Stoica a ajuns prima dată la FCSB în vara anului 2002, după ce a condus-o anterior pe Oțelul Galați. Inițial acesta a ocupat funcția de director la formația roș-albastră, iar apoi a devenit director general.

Stoica s-a despărțit însă de FCSB în 2007 când a plecat la Unirea Urziceni, alături de care a cucerit titlul, doi ani mai târziu.

În 2010, Mihai Stoica s-a întors la FCSB, în ciuda mai multor conflicte pe care le avusese în trecut cu Gigi Becali. A petrecut 16 ani la club, iar acum a anunțat din nou că pleacă.

Cu Mihai Stoica aflat în conducerea clubului, FCSB a cucerit mai multe trofee, precum:

7 titluri în Liga 1

3 Supercupe ale României

2 Cupe ale României

2 Cupe ale Ligii

Sub comanda sa, roș-albaștrii au ajuns până în semifinalele Cupei UEFA în 2006, când au fost învinși dramatic de Middlesbrough. FCSB a jucat și în grupele Ligii Campionilor.

FCSB a ajuns și în optimile Europa League în sezonul 2024-2025, când a pierdut usturător cu Olympique Lyon (1-4 la general). A acumulat atunci 14 puncte în faza principală a competiției.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport