Mihai Stoica (61 de ani) a analizat în detaliu faza care a produs ruptura în jocul naționalei, în deplasarea din Polonia 0-6.

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Lewandowski a deschis scorul după un penalty comis de Radu Drăgușin, care a fost și eliminat după un fault asupra atacantului polonez, însă oficialul de la FCSB crede că a fost vorba, mai degrabă, despre o simulare.

Mihai Stoica: „Arbitrul putea să-i dea cartonaș galben lui Lewandowski”

Stoica crede că Drăgușin a anticipat complet greșit faza, însă starul Poloniei a profitat de oportunitate și a „scos” lovitura de la 11 metri, încadrând situația drept o eroare de arbitraj.

„La Radu Drăgușin poate fi discuție, pentru că n-ai cum să nu faci discuție. Eu cred că e o greșeală de arbitraj De ce?

E adevărat că el nu anticipează bine traiectoria balonului, e adevărat că putea să salveze situația, plasându-se foarte bine, protejând balonul, adică făcându-l pe Lewandowski să nu fie periculos.

Era foarte simplu să pună corpul. E adevărat că pune mâna, dar Lewandowski simte oportunitatea și, în opinia mea, simulează. În niciun caz nu cade pentru că a pus mâna pe el.

Lui, cu experiența pe care o are, un arbitru putea să-i dea cartonaș galben pentru simulare. Lui Lewandowski. De ce? Pentru că se aruncă.

Și atunci, întreb eu, un arbitru, în mod normal, când vede că ar trebui penalizat Drăgușin pentru că gândește greșit și pune mâna, n-ar trebui penalizat și Lewandowski pentru faptul că accentuează?

Normal, lași jocul să continue. Lași jocul să continue pentru că nu este un fault evident. Este într-adevăr o atingere și aici s-a rupt totul. Nu există scuză pentru scor, pentru repriza a doua. Nu există scuză”, a spus Stoica, la Prima Sport.

Clasamentul în Liga 4, grupa 4

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Suedia 3 7 2. Bosnia 3 5 3. Polonia 3 4 4. România 3 0

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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