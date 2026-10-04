Enervat de Mihăilă A văzut gestul făcut de tricolor și a reacționat: „Ar trebui să plece într-un sprint furibund”

- Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a taxat atitudinea lui Valentin Mihăilă (26 de ani) din meciul cu Polonia.
Fotbalistul celor de la Rizespor a început ca titular partida de la Varșovia, dar a fost sacrificat de Gică Hagi după eliminarea lui Radu Drăgușin din minutul 22.
Mihăilă a fost schimbat cu Andrei Coubiș în minutul 27.
Mihai Stoica, dezamăgit de Valentin Mihăilă: „Pe mine chestia asta mă enervează foarte tare”
Oficialul de la FCSB i-a reproșat fosului jucător de la U Craiova lipsa de implicare în joc.
„L-am văzut pe Mihăilă, care este rezervă la Rizespor, l-am văzut la meciul cu Bosnia pasiv, deşi pierduse mingea şi, din respect pentru Hagi, dacă nu pentru echipa naţională, ar trebui să plece într-un sprint furibund.
Şi l-am văzut tot pe Mihăilă la 0-0 pasând cu călcâiul la 30 de metri de poarta noastră. Pe mine chestia asta mă enervează foarte tare. Poţi să pierzi arătând că te doare”, a declarat Mihai Stoica, citat de primasport.ro.
Pentru România urmează meciul cu Suedia de luni, 5 octombrie, de pe Arena Națională. Pentru acest duel, Gică Hagi nu se va putea baza pe Drăgușin și Ghiță, fiind suspendați, și Daniel Bîrligea, accidentat.
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Programul României în Nations League
- 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
- 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
- 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
- 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
- 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
- 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)