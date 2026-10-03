„Am vorbit cu Ronaldo” Bruno Fernandes intervine în scandalul de la națională: „Asta nu va înceta niciodată”
Bruno Fernandes. Foto: IMAGO
Liga Națiunilor

„Am vorbit cu Ronaldo” Bruno Fernandes intervine în scandalul de la națională: „Asta nu va înceta niciodată”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 23:09
alt-text Actualizat: 03.10.2026, ora 23:10
  • Bruno Fernandes (32 de ani), mijlocașul Portugaliei, a vorbit pe tema conflictului dintre Jorge Jesus și Cristiano Ronaldo.
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Starul naționalei a părăsit cantonamentul înaintea meciului cu Danemarca, miercuri seară, după ce selecționerul a transmis că acesta nu va evolua nici în această partidă, anterior fiind rezervă neutilizată contra Norvegiei.

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Bruno Fernandes: „Ronaldo nu va înceta niciodată să fie cel mai mare simbol al echipei noastre naționale”

Acum, o voce importantă din vestiarul Portugaliei și-a exprimat susținerea și aprecierea față de legendarul fotbalist.

„Nu simt nevoia să vorbesc cu colegii mei de echipă, cu toții știm cum să ne gestionăm propriile situații. Avem o situație în cadrul naționalei care nu are nicio legătură cu jucătorii și cred că cel mai important rol pe care îl putem avea este acela de a obține rezultate pe teren.

În ceea ce-l privește pe Cristiano, am vorbit cu el și ceea ce i-am spus atunci repet și aici: cel mai important lucru este că, indiferent de ce se va întâmpla, Cristiano Ronaldo nu va înceta niciodată să fie cel mai mare simbol al echipei noastre naționale, al fotbalului nostru și al țării noastre.

Nu doar pentru ceea ce a realizat în Portugalia, ci și în întreaga lume”, a declarat starul de la Manchester United, la conferința de presă, potrivit abola.pt.

96 de selecții
a bifat Bruno Fernandes la echipa națională, reușind 29 de goluri și 29 de pase decisive

În plus, căpitanul lusitanilor din ultima partidă a făcut asigurări că nu există tensiuni în vestiar, în urma conflictului iscat:

Are un loc rezervat nu doar printre cei mai buni din toate timpurile, ci și în inimile tuturor portughezilor, iar cel mai important lucru este să nu mai creăm diviziuni. Aici nu există diviziuni, în echipa națională. Este una singură și va rămâne așa, în ciuda zvonurilor care pot veni din exterior. Fiecare club trebuie să-și rezolve problemele în spatele ușilor închise și cred că așa trebuie să funcționeze și echipa națională. Și am încredere că așa va funcționa. Brunos Fernandes, jucător la Portugalia și Manchester United

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