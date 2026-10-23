MotoGP Australia 2026: virajele și zonele de viteză care pot decide cursa

Phillip Island pune viteza la încercare prin viraje rapide, schimbări de direcție și frânări în care precizia contează la fel de mult ca îndrăzneala.

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Cu numai două puncte între Jorge Martin și Marc Marquez, lupta pentru titlu dă o miză suplimentară etapei australiene, prezentă și în oferta de pariuri MotoGP.

Etapa este programată în perioada 23-25 octombrie, cu Sprintul sâmbătă și cursa principală duminică. Jorge Martin conduce clasamentul cu 355 de puncte, urmat de Marc Marquez, cu 353, în timp ce Marco Bezzecchi are 309 puncte, după victoria din Indonezia. Într-o asemenea luptă, fiecare poziție poate schimba liderul campionatului.

De la Gardner Straight la MG: unde se pot face depășirile

Circuitul Phillip Island măsoară aproximativ 4,45 kilometri și are 12 viraje. Configurația sa obligă piloții să lege corect secțiunile: o ieșire slabă poate compromite viteza și oportunitățile de atac în următoarele sute de metri.

Gardner Straight și Doohan Corner, virajul 1, formează prima zonă de urmărit. Motocicletele ajung de pe linia dreaptă într-un viraj rapid de dreapta, unde contează stabilitatea la decelerare și precizia înscrierii pe trasă. O viteză maximă bună trebuie susținută de control la intrarea în viraj.

Virajul 4 oferă una dintre oportunitățile importante de depășire. În ghidul său despre circuit, fostul campion mondial Supersport Andrew Pitt explică faptul că abordarea acestei frânări este influențată inclusiv de vânt, care poate modifica reperul ales de pilot.

Mai departe, Lukey Heights și coborârea spre MG, virajul 10, cer încredere și dozarea atentă a frânării. Trecerea peste creastă pregătește atacul, însă o intrare prea ambițioasă poate duce la pierderea trasei și compromiterea ieșirii.

La final, virajul 12 condiționează accelerarea pe linia dreaptă. Un pilot poate pregăti depășirea încă de aici, printr-o ieșire care îl menține aproape de adversar și îi permite să profite de aspirație.

Ritmul susținut poate conta mai mult decât un tur spectaculos

Succesiunea rapidă din zona Hayshed arată de ce Phillip Island solicită mai mult decât frânări puternice. Schimbările de direcție trebuie executate fluent, fără corecții care să rupă ritmul. Organizatorul descrie această secțiune drept una dintre zonele reprezentative pentru viteza circuitului.

Pentru duelul Martin - Marquez, miza este menținerea unui ritm competitiv pe întreaga distanță. Un atac reușit trebuie urmat de o ieșire bună, altfel poziția câștigată poate fi imediat pierdută. Bezzecchi intră și el în ecuație după succesul de la Mandalika, cu posibilitatea de a reduce diferența față de lideri.

Calificările și Sprintul vor oferi primele indicii despre raportul de forțe. Duminică, atenția merită împărțită între frânările de la virajele 4 și 10 și ieșirea din ultimul viraj: trei puncte în care o alegere de trasă poate transforma urmărirea într-o depășire.

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