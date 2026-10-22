Un debutant câștigă mai mult decât LeBron! Povestea gigantului spaniol de 21 de ani, înalt de 2,21 m care a impresionat în NBA, blocându-l pe Wembanyama!

Aday Mara a ajuns în NBA la doar 21 de ani și a atras atenția încă de la debutul pentru Oklahoma City Thunder.

Pivotul spaniol va încasa aproximativ 5,8 milioane de dolari în sezonul 2026–2027, mai mult decât LeBron James, care a acceptat un salariu de aproximativ 3,8 milioane de dolari pentru a ajuta Philadelphia 76ers să-și construiască lotul.

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Aday Mara, un pivot spaniol de 2,21 metri, selectat de Oklahoma City Thunder cu a 12-a alegere în Draftul NBA din 2026 e noua senzație din NBA.

De ce va câștiga Aday Mara mai mult decât LeBron James?

Potrivit publicației Mundo Deportivo, Mara va primi 5,8 milioane de dolari în primul său sezon, în timp ce LeBron James va încasa aproximativ 3,8 milioane de dolari de la Philadelphia 76ers.

Salariul lui Mara face parte din grila contractuală aplicabilă jucătorilor aleși în prima rundă a Draftului, în timp ce LeBron a acceptat un contract mult mai mic decât cel din sezonul precedent, pentru a se încadra în planurile financiare ale noii sale echipe.

Potrivit datelor contractuale publicate de presa americană, acordul lui Mara este evaluat la aproximativ 27 de milioane de dolari pe patru sezoane, cu opțiuni ale echipei pentru ultimii ani.

În cazul lui LeBron James, după ce a câștigat aproximativ 52,6 milioane de dolari în sezonul precedent la Los Angeles Lakers, veteranul a acceptat un contract de aproximativ 3,8 milioane de dolari pentru primul sezon la Philadelphia 76ers.

Cine este Aday Mara, noua speranță a baschetului spaniol

Născut pe 7 aprilie 2005, la Zaragoza, Aday Mara este unul dintre cei mai înalți jucători ajunși în NBA în ultimii ani. Cu o înălțime de aproximativ 2,21 metri, tânărul pivot impresionează prin prezența fizică, capacitatea de a proteja și potențialul său de a deveni un jucător important în defensivă.

Tatăl său, Javier Mara, a jucat baschet, în timp ce mama sa, Angelica Gómez, a fost voleibalistă profesionistă și componentă a naționalei Spaniei.

Aday a crescut în Zaragoza și și-a început formarea la nivel juvenil înainte de a ajunge la Casademont Zaragoza, club pentru care a debutat la seniori în adolescență.

În octombrie 2022, a devenit cel mai tânăr jucător spaniol care a evoluat în Liga ACB, la numai 17 ani. În perioada petrecută la Zaragoza, a atras atenția prin talie și potențial, fiind considerat unul dintre cei mai promițători pivoți ai generației sale.

De la UCLA la titlul NCAA cu Michigan

Cariera sa a continuat în Statele Unite, unde a ales să joace în campionatul universitar NCAA, unul dintre principalele trasee către baschetul profesionist american.

În 2023, Mara a plecat în Statele Unite pentru a evolua la UCLA. Primele două sezoane nu au fost însă atât de spectaculoase pe cât spera, iar timpul de joc limitat l-a determinat să caute o nouă aventură.

În 2025, pivotul spaniol s-a transferat la Universitatea Michigan, unde a reușit să-și relanseze cariera.

În sezonul 2025–2026, a avut medii de 12,2 puncte, 6,8 recuperări și 2,5 pase decisive pe meci în sezonul regulat NCAA.

Mara a devenit o piesă importantă pentru Michigan Wolverines, iar echipa a câștigat titlul național universitar în aprilie 2026.

Astfel, el a intrat în istoria baschetului spaniol, devenind primul jucător din Spania care a cucerit campionatul universitar masculin din Statele Unite.

Performanțele sale au contribuit la creșterea cotei înaintea Draftului NBA. Oklahoma City Thunder l-a selectat cu numărul 12.

La debut l-a blocat pe Victor Wembanyama!

N-a avut nevoie de multe minute pentru a-și face simțită prezența în NBA. La debutul oficial pentru Oklahoma City Thunder, împotriva echipei San Antonio Spurs, pivotul spaniol a încheiat partida cu șapte puncte, două recuperări, o pasă decisivă și un capac, în aproximativ 12 minute.

Momentul cel mai spectaculos a fost faza în care l-a blocat pe Victor Wembanyama, starul francez al lui San Antonio, înainte de a participa la o acțiune ofensivă încheiată cu un slam dunk.

Aday Mara protects the rim on his first NBA block 🚫 https://t.co/l97Vqy8qWD — NBA (@NBA) October 21, 2026

La finalul partidei, Mara a comentat faza care i-a dat pe spate pe fani:

L-am văzut de atâtea ori pe Wembanyama și am învățat cum joacă. E un lucru care ni se spune nouă, celor foarte înalți: să nu lăsăm mingea să cadă. Era ca și cum ori săream acolo mai devreme, ori făceam un dunk, așa că am încercat. Aday Mara

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