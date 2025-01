Basarab Panduru (54 de ani) a vorbit despre situația lui Omar El Sawy (20 de ani), jucător important în „afacerea” dintre Sepsi și Rapid.

El Sawy poate fi decisiv legat de momentul în care colegul său, Denis Ciobotariu (26 de ani), va ajunge în Giulești.

Tânărul atacant a marcat din nou pentru Sepsi, în partida de vineri, pierdută scor 2-3, cu Unirea Slobozia.

Basarab Panduru: „Dacă joacă meci de meci, e normal să vrea să se întoarcă la Rapid”

Fostul jucător al Stelei a analizat prestația lui El Sawy din ultimul meci și crede că dorința acestuia de a reveni la echipa giuleșteană este justificată.

„Îmi place de El Sawy, dacă joacă meci de meci, cred că e normal sa vrei să te întorci la Rapid şi să te baţi pentru un loc de titular.

Dacă nu se poate, poate alegi tot Sepsi, cred că trebuie, dacă ai un sezon bun, ai venit să ai nişte meciuri, ţi-ai îndeplinit asta, dacă termini campionatul cu goluri, ocazii.

Apoi trebuie să te întorci şi o să vezi tu ce faci”, a declarat Basarab Panduru, pentru Prima Sport.

Omar El Sawy

Rapid și Sepsi, acord în cazul lui Denis Ciobotariu

Pentru ca acesta să ajungă încă de acum sub comanda lui Marius Șumudică, Rapid trebuie să plătească încă 50.000 de euro, iar Omar El Sawy (20 de ani) să mai rămână la Sepsi și în sezonul viitor.

Singura incertitudine vine chiar de la El Sawy, care nu a dat acordul final, din dorința de a reveni la clubul giuleștean la finalul acestui sezon.

„Da, sincer, nu am ce comenta despre asta, trebuie să discut și eu, mi s-a spus ieri înainte de meci, dar le-am spus că trebuie să fiu concentrat aici și discutăm după.

Până la urmă am și eu un cuvânt de spus privind viitorul meu. Consider că am o relație bună cu cluburile și vom discuta, iar totul va fi în regulă. Deocamdată, aștept să discut cu ei”, a declarat El Sawy după meciul cu Slobozia, 2-3, la Prima Sport.