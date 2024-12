Dezvăluirile lui Papu Gomez  Câștigătorul CM 2022 cu Argentina, confesiuni despre dopaj : „Am trecut de la a fi campion la a nu mă suna nimeni”. Ce substanță a consumat

Alejandro Gomez (36 de ani), cunoscut sub numele de Papu Gomez, se antrenează în prezent cu o echipă din Serie C, în ciuda faptului că mai are aproximativ 10 luni din interdicția sa de doi ani pentru dopaj.

Fost star la Atalanta și campion mondial cu Argentina, mijlocașul a fost depistat pozitiv la un test antidoping pe vremea când evolua pentru Sevilla, cu doar câteva zile înainte de finala Campionatului Mondial din Qatar.

Gomez susține că a luat sirop de tuse de la fiul său pentru a combate o criză de bronșită, fără să întrebe doctorul echipei înainte.

Ajuns liber de contract la Monza, mijlocașul argentinian a apucat să evolueze doar în două partide pentru formația din Serie A înainte de a fi suspendat.

Papu Gomez: „Am trecut de la a fi campion mondial la a nu mă suna nimeni”

Papu Gomez a dezvăluit, într-un interviu acordat presei din Argentina, cum s-a schimbat viața sa de la momentul suspendării.

„Mă străduiesc să accept că personajul Papu Gomez se apropie de sfârșit, că încetez să mai exist și că acum sunt o persoană obișnuită, un familist. Lucrez la ego, să îl opresc un pic și să încerc să supraviețuiesc cu Alejandro.

Alejandro Papu Gómez tuvo una sanción de 2 años por doping. A raíz de eso comenzó terapia y nos cuenta la diferencia entre él como persona y su personaje.



Am trecut de la a fi campion mondial la a nu mă suna nimeni astăzi, la a dispărea din joc sau a nu mai juca. Trebuie să știi cum să trăiești cu asta.

Nu ești cel mai bun când ești acolo sus, și nu ești nici cel mai rău acum. Doar că trebuie să prioritizezi alte lucruri. După suspendare, eram nerăbdător să revin, dar când am primit suspendarea, lumea mea s-a prăbușit”, a spus Papu Gomez, potrivit as.com.

Papu Gomez: „Am uitat complet că am luat siropul”

Fostul jucător al Atalantei a rememorat noaptea cu pricina și a precizat că greșeala acestuia a fost că nu i-a spus medicului că a luat sirop de tuse.

„Ajung noaptea, la primele ore ale dimineții în Sevilla. De obicei luam o pastilă după meciuri, pentru că îmi era foarte greu să dorm. Mă duc la culcare și în toiul nopții am o criză de tuse. Îi spun soției mele să-mi dea niște sirop de tuse. Era al fiului meu cel mic, Milo, și ea mi-a dat o doză mică. L-am băut.

Câteva zile mai târziu, a fost un control antidoping surpriză, medicul m-a întrebat dacă am luat ceva, ca de obicei. Am uitat complet că luasem sirop.

«Ca de obicei, somnifere și antiinflamatoare», i-am răspuns. Dacă i-aș fi spus despre sirop, nu s-ar fi întâmplat nimic, eram sigur.

Timpul a trecut și am primit un e-mail în care mi se comunica că am fost depistat pozitiv, cu patru zile înainte de finala Cupei Mondiale. A fost oribil. Mi-a fost foarte rău timp de două zile, am avut febră. Imaginează-ți, sărbătorind și gândindu-te la ce urma să se întâmple?

Nu am spus nimănui, mi s-a părut foarte egoist, nu am vrut ca nimeni să se gândească la altceva decât la finala Cupei Mondiale. De multe ori m-am gândit: «Dacă voi câștiga Cupa Mondială, nu voi mai juca niciodată.» Ceri lucruri și viața ți le dă... Am trecut de la a fi campion mondial la a nu mai juca”, a declarat acesta.

109 minute a jucat Papu Gomez la Campionatul Mondial din Qatar

Papu Gomez: „Mă antrenez pe un teren sintetic cu o echipă de Serie C”

Gomez a dezvăluit că se antrenează în prezent cu o echipă din Serie C, iar visul său este să joace în continuare, în Italia, unde s-a consacrat ca jucător.

„Mă antrenez pe un teren sintetic, în Serie C. Prefer asta decât să urăsc fotbalul, ceea ce urma să mi se întâmple când a trebuit să renunț. Nu am vrut să fiu dezgustat de situația care mi s-a întâmplat. Așa că m-am apucat de padel, m-am îndepărtat complet de fotbal.

Partea bună e că acum o iau de la capăt, fiind amator, acum sunt un tip care vrea să debuteze în prima echipă. Trebuie să-mi câștig locul.

Unde mi-ar plăcea să joc? Mi-am petrecut întreaga carieră în Italia… dar oricare ar fi echipa, trebuie să înțeleagă că Papu Gomez este un jucător de 37 de ani care vine după o lungă perioadă de inactivitate. Argentina? Nu, nu cred. Pentru că deocamdată vrem să continuăm să trăim în Europa. Copiii mei sunt mari și să mutăm totul acolo este dificil.”

115 goluri are Gomez în 637 de partide