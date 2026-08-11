Petrolul și-a stabilit masa credală Cine sunt creditorii și cât au de recuperat + Datoriile exacte către fotbaliști

Petrolul intră în insolvență cu o masă credală de aproximativ 7,5 milioane de euro, iar aproape 4,78 milioane de euro reprezintă datorii către stat. Alte 1,58 milioane de euro sunt creanțe salariale.

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Petrolul a intrat în insolvență în această vară după eșecul total al planului de concordat preventiv, în contextul datoriilor restante și al conturilor blocate de ANAF.

Petrolul și-a stabilit masa credală: 7,5 milioane de euro

Administratorul judiciar a depus, pe 10 august, la tribunal tabelul preliminar al creanțelor. În total, 37.372.363,75 de lei, echivalentul a aproximativ 7,5 milioane de euro, au fost înscriși la masa credală cu drept de vot.

creanțe bugetare: 23.917.412,96 lei ( 4,78 milioane de euro );

); creanțe salariale: 7.883.297,28 lei ( 1,58 milioane de euro );

); creanțe chirografare: 4.774.430 lei (955.000 de euro );

); creanțe garantate: 797.223,51 lei (159.000 de euro).

În plus, tabelul mai cuprinde 3.305.535,42 lei (aproximativ 661.000 de euro) în creanțe fără drept de vot sau înscrise sub condiție.

Statul, principalul creditor al Petrolului

Documentul arată, creditor cu creditor, ce sume au fost recunoscute în cadrul procedurii.

Din cele 7,5 milioane de euro înscrise la masa credală cu drept de vot, aproximativ 4,78 milioane de euro sunt creanțe bugetare. Aproape toată suma este reprezentată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF):

ANAF: 23.113.712 lei (4,62 milioane de euro)

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești: 734.350,96 de lei (140.146 euro)

Comuna Târgșoru Vechi: 69.350 de lei (13.200 de euro)

Asta înseamnă că aproape 64% din toate creanțele Petrolului sunt datorii către stat.

Jucătorii și angajații au de recuperat aproximativ 1,58 milioane de euro

A doua mare categorie este cea a creanțelor salariale: 7.883.297,28 lei, aproximativ 1,58 milioane de euro, adică 21,1% din totalul creanțelor.

În această categorie apar 145 de creditori, foști și actuali fotbaliști și membri ai staffului, cât și alte persoane care au avut relații contractuale cu clubul.

Cele mai mari creanțe salariale:

Ibrahim Kemal Menderes (fost secund în mandatul lui Mehmet Topal): 851.616,37 lei (170.300 de euro)

Hermann Baldres Rafael: 706.417,79 lei (141.300 de euro) , plus 534.847,20 lei (107.000 de euro), sub condiția ca jucătorul să semneze un alt contract care să activeze anumite prevederi FIFA.

, plus 534.847,20 lei (107.000 de euro), sub condiția ca jucătorul să semneze un alt contract care să activeze anumite prevederi FIFA. Ricardo Jose Veiga Varzim Miranda (Ricardinho): 388.114 lei ( 77.600 de euro)

Lucian-Mihai Dumitriu: 374.097,86 lei (74.800 de euro)

Andres Dumitrescu: 351.915,60 lei (70.400 de euro)

Brahima Doukansy: 241.620,43 lei (48.300 de euro) , plus 1.683.385,09 lei (336.700 de euro), sumă care depinde de soluția FIFA în dosarul deschis de jucător.

, plus 1.683.385,09 lei (336.700 de euro), sumă care depinde de soluția FIFA în dosarul deschis de jucător. Abat Aimbetov: 225.474,80 lei (45.100 de euro)

Marco Dulca: 222.853 lei (44.600 de euro)

Paul Papp: 220.231,20 lei (44.000 de euro)

Kilian Ludewig: 214.987,60 lei (43.000 de euro)

Franjo Prce: 211.786,11 lei (42.400 de euro)

Rareș Manolache: 180.904.20 lei (36.200 de euro)

Alexandru Mateiu: 178.215 lei (35.600 de euro)

Yohan Roche: 173.149 lei (34.600 de euro)

Sergiu Hanca: 151.015,68 lei (30.200 de euro)

Araujo Soares Ghuile­rme: 138.710 lei (27.700 de euro)

Konstantinos Doumtsios: 136.085 lei (27.200 de euro)

Mihai Eșanu: 135.548,37 lei (27.100 de euro)

Adjei Boateng Bismark: 127.985 lei ( 25.600 de euro) ,

, Rareș Pop: 122.372,52 lei (24.500 de euro)

Paul Papp, creanță redusă de administratorul judiciar

În cazul fundașului central Paul Papp (36 de ani), acesta a solicitat 251.692,80 lei (50.300 de euro), însă administratorul judiciar a acceptat doar 220.231,20 lei (44.000 de euro).

Suma acceptată este formată din salarii de 94.384,80 lei (18.900 de euro) și bonusuri de 125.846,40 lei (25.200 de euro), în timp ce diferența de 31.461,60 lei (6.300 de euro) a fost respinsă în lipsa documentelor justificative.

Papp mai figurează și cu o sumă de 36.403 lei, trecută la categoria creanțelor cu drept de preferință.

Administratorul judiciar a respins însă și această sumă, considerând că ea a fost deja acoperită printr-o compensare, în baza unui contract de cesiune de creanță înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal pe 16 septembrie 2025.

Fostul antrenor Mehmet Topal are de recuperat 12.300 de euro de la Petrolul

Mehmet Topal, fost antrenor al Petrolului, figurează în tabelul preliminar al creditorilor cu o creanță de 64.600 de lei, aproximativ 12.300 de euro.

Administratorul judiciar a acceptat integral suma solicitată de tehnicianul turc.

Pentru că Topal nu deținea Licența Pro, Petrolul a fost obligat să-l angajeze și pe Octavian Grigore, care are această calificare. Legenda Petrolului are la rândul său 20.000 de lei, aproximativ 4.000 de euro, înscriși la masa credală.

Printre salariații neplătiți se află și fostul portar de legendă al Petrolului, Gheorghe Liliac, care are de recuperat 49.794 de lei, aproximativ 10.000 de euro.

Valentin Țicu, respins de la masa credală. Are trei cesiuni pentru o datorie de 115.500 de euro

Fundașul stânga Valentin Țicu (25 de ani) a solicitat înscrierea în tabelul preliminar al creditorilor Petrolului cu o creanță de 605.064,80 lei (115.500 de euro). Administratorul judiciar a respins însă întreaga sumă, după ce a constatat intervenirea compensării legale.

Potrivit tabelului preliminar, compensarea are la bază trei contracte de cesiune de creanță: două înregistrate la Liga Profesionistă de Fotbal și unul la Petrolul, încheiate în perioada iulie-decembrie 2025.

Valentin Țicu a fost transferat definitiv de Petrolul la Dinamo în ianuarie 2026, iar în această vară a făcut pasul la Farul Constanța.

824.000 de euro, respinși din creanțele Petrolului

Administratorul judiciar al Petrolului a respins, integral sau parțial, creanțe în valoare de aproximativ 4,19 milioane de lei, echivalentul a circa 824.000 de euro, potrivit tabelului preliminar publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență.

Sumele au fost solicitate de mai mulți creditori, însă nu au fost acceptate în forma cerută , din motive precum compensarea legală, lipsa documentelor justificative, existența unor sume deja achitate, prescrierea unor creanțe sau faptul că acestea nu erau anterioare deschiderii procedurii de insolvență.

În alte situații, administratorul judiciar a redus doar o parte din suma solicitată.

De exemplu, Clubul Sportiv Municipal Ploiești a cerut aproximativ 478.000 de euro, însă au fost acceptați circa 356.300 de euro, iar Tarom a solicitat aproape 98.400 de euro, din care au fost recunoscuți aproximativ 24.400 de euro.

Datoriile comerciale însumează aproape 950.000 de euro

Categoria creanțelor chirografare, adică datoriile fără garanții speciale, însumează 4.774.430 de lei (aproximativ 940.600 de euro). Este una dintre categoriile cele mai expuse la pierderi în procedura de insolvență.

În funcție de fondurile disponibile și de ordinea de distribuire prevăzută de lege, creditorii din această categorie pot recupera doar o parte din bani sau chiar nimic.

Aici apar câteva sume importante:

CSM Ploiești: 356.300 de euro

Rad Panorama Construct: 137.800 de euro

IA Bilet: 140.800 de euro , plus 178.500 de euro sub condiție

, plus 178.500 de euro sub condiție Veolia: 38.700 de euro

Rompetrol Rafinare: 32.900 de euro

TAROM: 24.400 de euro

FRF este pe lista creditorilor Petrolului

Federația Română de Fotbal apare în tabelul preliminar al creditorilor chirografari ai Petrolului prin trei entități distincte, în timp ce Dinamo și Universitatea Craiova au, la rândul lor, creanțe împotriva clubului ploieștean.

Sumele sunt însă reduse în comparație cu principalii creditori ai Petrolului.

FRF are recunoscută o creanță de 23.386 de lei, aproximativ 4.600 de euro. Federația solicitase 36.045,02 lei, însă administratorul judiciar a respins 12.659,02 lei, motivând că această parte nu reprezintă o creanță anterioară deschiderii procedurii de insolvență.

La această sumă se adaugă creanțele altor două entități aflate în zona FRF. Centrul de Fotbal Mogoșoaia SRL figurează cu 25.799,81 lei, aproximativ 5.080 de euro, în timp ce FRF - Academia Națională de Fotbal are o creanță de 8.562,68 lei, circa 1.685 de euro.

Astfel, cele trei entități însumează creanțe recunoscute de 57.748,49 lei, aproximativ 11.370 de euro.

Dinamo are de recuperat aproape 7.000 de euro. U Craiova figurează cu o sumă simbolică

Pe lista creditorilor chirografari apare și Dinamo 1948 SA, cu o creanță de 35.229,12 lei, aproximativ 6.900 de euro.

U Craiova 1948 Club Sportiv SA are o creanță mult mai mică: 922,02 lei, echivalentul a aproximativ 180 de euro.

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