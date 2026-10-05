Protest violent anti-FRF FOTO. Burleanu și Bodescu, surprinși cu ținta pe cap + ultrașii lui Dinamo au afișat capturile de la Sud Steaua

România a avut parte de două nuclee de galerie la partida cu Suedia disputată într-un stadion în care s-au înghesuit peste 45.000 de spectatori.

Ambele au fost poziționate în Peluza Sud, dar în zone diferite. „Uniți sub Tricolor” la inelul 1, iar mai sus s-au grupat ultrașii dinamoviști.

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Fanii lui Dinamo au venit și cu simbolurile propriei galerii, iar în centrul sectorului a fost afișat un banner mare pe care apărea chipul lui Cătălin Hîldan.

„FRF MAFIA” și proteste împotriva conducerii Federației

În sectorul „Uniți sub Tricolor”, scandările pentru echipa națională au fost mai degrabă puține. În schimb, protestele împotriva Federației Române de Fotbal au revenit pe parcursul partidei.

Președintele FRF Răzvan Burleanu, secretarul general adjunct Gabriel Bodescu și directorul tehnic Mihai Stoichiță au fost vizați nominal de scandări și înjurături, înainte ca protestul să se îndrepte către întreaga Federație. „FRF, m**e FRF” s-a auzit în repetate rânduri din peluză.

Protestul a fost transmis și vizual. Mai mulți suporteri au ridicat foi albe pe care era scris cu majuscule „FRF MAFIA”, iar printre ei au apărut două bannere cu portretele lui Burleanu și Bodeacu încadrate în câte o țintă roșie.

Dinamoviștii au venit cu „capturile” de la CSA Steaua

În sectorul de deasupra, ultrașii dinamoviști au oferit un altfel de moment, pe lângă injuriile la adresa FRF. Aceștia au adus la meci șapte steaguri capturate de la gruparea „Shadows”, din galeria celor de la Steaua, în urmă cu aproape un an.

Steagurile au fost desfășurate în fața sectorului dinamovist și expuse invers, gest folosit în lumea ultras pentru a marca faptul că materialele respective au fost capturate de la o galerie rivală. Momentul a fost completat de scandări împotriva celor de la Sud Steaua.

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