„Trezirea!” Arena Națională, plină la meciul cu Suedia. Atmosferă frumoasă și un mesaj pentru echipă: „În ceasul al 12-lea”

ROMÂNIA - SUEDIA. Arena Națională a prins iar viață, „Zidul Galben” s-a ridicat din nou la un meci important al „tricolorilor”. Într-o perioadă critică.

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În urmă cu o săptămână, Arena Națională era goală, dezolantă, fără suflet.

Luni, 28 septembrie, am jucat fără spectatori, iar jocul și rezultatul au fost la fel ca stadionul lipsit de fani: teribile. 2-4 cu Bosnia acasă.

Peste 45.000 de fani pe Arenă. Suedezii: „Vă dăm doar 3-1 , nu șase!”

Luni, 5 octombrie, Arena a revenit la viață. Aproape plină la un meci decisiv pentru „tricolori”, într-o perioadă critică, după trei înfrângeri și golaveraj 3-12 în Liga Națiunilor.

Erau anunțați peste 45.000 de suporteri. Printre ei, numai 500 de suedezi.

Cu o oră și trei sferturi înaintea meciului, trei fani suedezi erau la poarta dinspre Maior Coravu chiar când intra autocarul selecționatei lor.

Au cântat puțin, i-au scandat numele lui Gyokeres. Văzând că suntem jurnaliști români, au început să râdă: „Vă dăm doar 3-1, suntem drăguți. Nu șase, ca polonezii”.

Ultrașii lui Dinamo, de la „Te vom iubi mereu” pentru Hâldan la „FRF, m… FRF”

Tribunele au început să se populeze la o oră de start. Simțeai atmosfera unui meci important.

La peluza sud au apărut și ultrașii lui Dinamo, în jur de 200, toți în negru. Și-au fixat bannerul cu chipul lui Cătălin Hâldan în centru, i-au strigat numele „unicului căpitan”: „Te vom iubi mereu”. S-au dus 26 de ani de când s-a stins Hâldan pe teren.

Nu s-au oprit doar la Hâldan. Au trecut direct la insulte anti-federație: „FRF, m… FRF”.

În aceeași peluză, dar la primul inel, grupul Uniți sub Tricolor.

Fanii suedezi erau în partea opusă a arenei. Au un singur sector, la primul inel. Foarte liniștiți, tăcuți.

Ultimul nume prezentat de crainic. Și toți spectatorii: „Hagi, Hagi, Hagi”

Jucătorii scandinavi au fost fluierați când au ieșit la încălzire. „Tricolorii”, în frunte cu Stanciu, aplaudați.

Crainicul a prezentat echipele, iar ultimul nume a fost al selecționerului nostru. Toți spectatorii i-au scandat numele: „Hagi, Hagi, Hagi”.

Impresionant imnul. „Zidul Galben” și tenorul, împreună

FRF nu a vrut să audă numai fanii cântând imnul pe Arena Națională. L-a invitat pe tenorul Teodor Ilincăi.

A cântat și la meciul cu Austria, 1-0, pe 12 octombrie 2025. Poate e talismanul naționalei.

Totuși, s-a auzit impresionant imnul cu „Zidul Galben” împreună cu tenorul. Ca în vremuri bune.

Și tot stadionul: „România, România”. Așa a început jocul.

Uniți sub Tricolor au afișat un banner cu mesaj : „Trezirea”. Și ceasul al 12-lea! Poate acum se trezește naționala.

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