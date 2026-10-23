„Nu-mi pasă” Joyskim Dawa, mesaj pentru contestatari înainte de derby-ul FCSB - Rapid

Joyskim Dawa (30 de ani), stoperul de la FCSB, a declarat că nu este deranjat de criticile pe care le primește din partea contestatarilor.

(30 de ani), stoperul de la FCSB, a declarat că nu este deranjat de criticile pe care le primește din partea contestatarilor. FCSB - Rapid se joacă sâmbătă, de la ora 21:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Om de bază în centrul defensivei roș-albaștrilor, Dawa a comis mai multe greșeli în acest sezon, iar FCSB a plătit aproape de fiecare dată.

Joyskim Dawa: „ Nu-mi pasă de ce spunea lumea în afara terenului”

Înaintea derby-ului cu Rapid, stoperul camerunez a avut un mesaj pentru contestatari.

„Sunt în al cincilea an la FCSB, dar nu-mi pasă, sincer, de ce spune lumea în afara terenului. Eu vreau să dau totul la antrenament, la meci.

Fiecare jucător face greșeli, dar important e să ai forța să joci din ce în ce mai bine și să înveți din greșeli”, a declarat Dawa, citat de digisport.ro.

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Joyskim Dawa: „Unul dintre cele mai importante meciuri din campionat”

Cât despre partida de pe Arena Națională, Dawa a afimat:

„Nu va fi un meci ușor, este un derby și un meci important. Sper să dăm totul și să câștigăm. Trebuie să ne revenim, mai ales că înainte toate echipele se temeau de noi. Acum s-a schimbat puțin situația, dar este un joc important și trebuie să obținem un rezultat bun.

Este unul dintre cele mai importante meciuri ale campionatului”, a mai spus Dawa.

13 meciuri a jucat Dawa în acest sezon pentru FCSB în toate competițiile: a marcat un gol

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