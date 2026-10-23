„Nu-mi pasă” Joyskim Dawa,  mesaj pentru contestatari înainte de derby-ul FCSB - Rapid +25 foto
Joyskim Dawa
Superliga

„Nu-mi pasă” Joyskim Dawa, mesaj pentru contestatari înainte de derby-ul FCSB - Rapid

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.10.2026, ora 16:48
alt-text Actualizat: 23.10.2026, ora 16:48
  • Joyskim Dawa (30 de ani), stoperul de la FCSB, a declarat că nu este deranjat de criticile pe care le primește din partea contestatarilor.
  • FCSB - Rapid se joacă sâmbătă, de la ora 21:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Om de bază în centrul defensivei roș-albaștrilor, Dawa a comis mai multe greșeli în acest sezon, iar FCSB a plătit aproape de fiecare dată.

„Nu ne sperie, din contră!” Grameni a dezvăluit ce îi motivează pe giuleșteni înainte de FCSB - Rapid
Citește și
„Nu ne sperie, din contră!” Grameni a dezvăluit ce îi motivează pe giuleșteni înainte de FCSB - Rapid
Citește mai mult
„Nu ne sperie, din contră!” Grameni a dezvăluit ce îi motivează pe giuleșteni înainte de FCSB - Rapid

Joyskim Dawa: „Nu-mi pasă de ce spunea lumea în afara terenului”

Înaintea derby-ului cu Rapid, stoperul camerunez a avut un mesaj pentru contestatari.

„Sunt în al cincilea an la FCSB, dar nu-mi pasă, sincer, de ce spune lumea în afara terenului. Eu vreau să dau totul la antrenament, la meci.

Fiecare jucător face greșeli, dar important e să ai forța să joci din ce în ce mai bine și să înveți din greșeli”, a declarat Dawa, citat de digisport.ro.

FOTO. Eroarea lui Dawa în FCSB - FC Botoșani 3-2

FCSB - FC Botoșani, eroarea lui Dawa la golul lui Dumiter. Capturi Prima Sport (9).jpg
FCSB - FC Botoșani, eroarea lui Dawa la golul lui Dumiter. Capturi Prima Sport (9).jpg

Galerie foto (25 imagini)

FCSB - FC Botoșani, eroarea lui Dawa la golul lui Dumiter. Capturi Prima Sport (1).jpg FCSB - FC Botoșani, eroarea lui Dawa la golul lui Dumiter. Capturi Prima Sport (2).jpg FCSB - FC Botoșani, eroarea lui Dawa la golul lui Dumiter. Capturi Prima Sport (3).jpg FCSB - FC Botoșani, eroarea lui Dawa la golul lui Dumiter. Capturi Prima Sport (4).jpg FCSB - FC Botoșani, eroarea lui Dawa la golul lui Dumiter. Capturi Prima Sport (5).jpg
+25 Foto
labels.photo-gallery

Joyskim Dawa: „Unul dintre cele mai importante meciuri din campionat”

Cât despre partida de pe Arena Națională, Dawa a afimat:

„Nu va fi un meci ușor, este un derby și un meci important. Sper să dăm totul și să câștigăm. Trebuie să ne revenim, mai ales că înainte toate echipele se temeau de noi. Acum s-a schimbat puțin situația, dar este un joc important și trebuie să obținem un rezultat bun.

Este unul dintre cele mai importante meciuri ale campionatului”, a mai spus Dawa.

13 meciuri
a jucat Dawa în acest sezon pentru FCSB în toate competițiile: a marcat un gol

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O nouă autostradă prinde contur în Transilvania. În ce stadiu sunt cele patru loturi care trebuie finalizate până în 2028
O nouă autostradă prinde contur în Transilvania. În ce stadiu sunt cele patru loturi care trebuie finalizate până în 2028
O nouă autostradă prinde contur în Transilvania. În ce stadiu sunt cele patru loturi care trebuie finalizate până în 2028
rapid fcsb superliga Joyskim Dawa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:33
Chivu a cucerit Italia Corriere dello Sport a remarcat o calitate unică a românului: „E imposibil să nu recunoaștem”
Chivu a cucerit Italia Corriere dello Sport a remarcat o calitate unică a românului: „E imposibil să nu recunoaștem”
19:21
FCSB - Rapid LIVE de la ora 21:00 » Primul duel direct între Reghecampf și Pancu. Echipele de start + Imagini de la stadion
FCSB - Rapid LIVE de la ora 21:00 » Primul duel direct între Reghecampf și Pancu. Echipele de start + Imagini de la stadion
20:15
„Nu înțeleg de ce faci asta” Întrebarea care l-a enervat pe Jose Mourinho înainte de El Clasico: „Nu pot spune nimic mai mult”
„Nu înțeleg de ce faci asta” Întrebarea care l-a enervat pe Jose Mourinho înainte de El Clasico: „Nu pot spune nimic mai mult”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Top stiri
Bate U Craiova recordul FCSB? Oltenii au trecut de 70% contribuție pentru coeficientul României în cupele europene
Superliga
23.10
Bate U Craiova recordul FCSB? Oltenii au trecut de 70% contribuție pentru coeficientul României în cupele europene
Citește mai mult
Bate U Craiova recordul FCSB? Oltenii au trecut de 70% contribuție pentru coeficientul României în cupele europene
Cade recordul sezonului Câți spectatori sunt așteptați la FCSB - Rapid! S-a deschis și inelul 3 de pe Arena Națională
Superliga
23.10
Cade recordul sezonului Câți spectatori sunt așteptați la FCSB - Rapid! S-a deschis și inelul 3 de pe Arena Națională
Citește mai mult
Cade recordul sezonului Câți spectatori sunt așteptați la FCSB - Rapid! S-a deschis și inelul 3 de pe Arena Națională
Ce a pățit Olaru FOTO. GOLAZO.ro a aflat ce s-a întâmplat cu „tricolorul” după accidentarea din Europa League
Europa League
23.10
Ce a pățit Olaru FOTO. GOLAZO.ro a aflat ce s-a întâmplat cu „tricolorul” după accidentarea din Europa League
Citește mai mult
Ce a pățit Olaru FOTO. GOLAZO.ro a aflat ce s-a întâmplat cu „tricolorul” după accidentarea din Europa League
Ospăț cu ștaif, servire pe viteză și ce am mâncat la Zexe Blanc în București, lângă Parcul Icoanei
B365
23.10
Ospăț cu ștaif, servire pe viteză și ce am mâncat la Zexe Blanc în București, lângă Parcul Icoanei
Citește mai mult
Ospăț cu ștaif, servire pe viteză și ce am mâncat la Zexe Blanc în București, lângă Parcul Icoanei

Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 14 rapid 31 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share