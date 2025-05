Rafael Nadal (38 de ani) este sigur că Jannik Sinner (23 de ani, #1 ATP) „nu a intenționat să trișeze”, după ce italianul a fost depistat pozitiv la clostebol, o substanță interzisă, la începutul anului 2024.

Fostul mare tenismen spaniol susține că are încredere în justiție: „Nu cred că a fost tratat diferit pentru că era numărul 1 în lume”.

Rafa s-a poziționat de partea lui Sinner în cazul Clostebol. După trei luni de suspendare, Jannik a revenit pe teren la turneul de la Roma și a ajuns până în finală, (5)6-7, 1-6 cu Carlos Alcaraz.

Rafael Nadal îl apără pe Jannik Sinner: „ N-a intenționat să trișeze”

„Am încredere în Jannik, dar și în justiție. Desigur, pentru tenis acestea sunt lucruri rele, dar cei care iau decizii o fac având toate informațiile.

Sunt absolut convins că Jannik nu a intenționat niciodată să trișeze sau să facă ceva ilicit. Sunt sigur de asta, mi-aș paria viața pe asta.

Întotdeauna există mult zgomot în jurul acestui gen de lucruri și când se întâmplă este rău pentru toată lumea. Cred că a trecut prin iad timp de un an.

Evident, pentru tenis, acest gen de lucruri este rău. Putem pune totul la îndoială, dar u spun doar că am încredere în Jannik”, a spus Nadal, într-un interviu pentru L'Equipe.

Jannik Sinner va juca în primul tur de la Roland Garros împotriva francezului Arthur Rinderknech (29 de ani, #72 ATP).

19 titluri a cucerit Jannik Sinner de-a lungul carierei, trei dintre ele fiind de Grand Slam: Australian Open (2024, 2025) și US Open (2025).

Nadal: „Nu cred că l-au tratat diferit pe Sinner pentru că era #1 în lume”

De 14 ori campion la Roland Garros, Nadal a explicat de ce consider că decizia luată în cazul lui Sinner a fost una corectă

„Și la fel cum am încredere în Jannik, am încredere și în justiție. Nu-mi place să-mi exprim părerea despre lucruri pe care nu le cunosc. Așa că înțeleg că atunci când sistemul judiciar ia decizii, este pentru că are toate informațiile necesare pe care noi nu le avem.

De aceea, nu-mi place să văd alți jucători vorbind despre asta fără să aibă informațiile necesare. Oamenii care le au, pe parcursul întregului proces, sunt cei care trebuie să ia deciziile și să judece faptele.

Chiar nu cred că Jannik a fost tratat diferit pentru că era numărul 1 în lume. Nu cred asta. Timp de 20 de ani am fost supus tuturor controalelor, în fiecare an foarte numeroase. Știu cât de stricte sunt acestea.

Dacă s-au luat decizii în favoarea lui Jannik, scuzându-l și găsindu-l nevinovat, este pentru că instanța care trebuia să analizeze faptele avea toate dovezile și toate argumentele pentru a lua acea decizie.

Iar noi nu avem toate acestea. Cred că este un mod de a crea confuzie și cred că este nedrept”, a mai spus fostul mare jucător spaniol.

92 de titluri are Rafael Nadal în palmares (22 de Grand Slam).

Jannik Sinner și suspendarea pentru dopaj

Jannik Sinner a fost suspendat în urma încălcării regulilor anti-doping, după ce a fost testat pozitiv la începutul anului 2024.

Sinner a fost testat pozitiv de două ori într-un interval de 8 zile, în martie 2024. Urme de clostebol, un anabolizant, au fost depistate în eşantioanele sale de urină cu ocazia controalelor respective.

El a fost exonerat de ITIA, care a acceptat la sfârşitul lunii august explicaţia italianului că ar fi suferit o contaminare accidentală din cauza unui spray folosit de un membru al echipei sale.

Deși făcuse recurs la TAS pentru suspendarea lui Sinner, Agenţia Mondială Antidoping (WADA) a acceptat explicația sportivului, legată de ingerarea din greșeală a substanței clostebol, dată de către kinetoterapeutul său.

După câștigarea primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, jucătorul italian a fost suspendat pentru doar 3 luni, în intervalul 9 februarie - 4 mai.

