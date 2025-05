Seara lui 22 Cristi Săpunaru, la ultimul meci din carieră pentru Rapid

Meciul cu CFR a fost ultimul pentru Cristi Săpunaru ca jucător la Rapid.

O seară plină de momente dedicate căpitanului Rapidului, care la 41 de ani se retrage din cariera de fotbalist.

Scenografii, tricouri speciale, cântece și momente aparte, scene care i-au înduioșat pe suporterii giuleșteni, făcându-i să uite întâmplate pe teren.

Emoții, lacrimi, regrete, sunt multe sentimente amestecate care-i domină pe rapidiști într-o seară în care fanii încă își mai agață speranțele pentru o revenire în Europa.

Un fel de misiune imposibilă pe care doar Giuleștiul o mai crede reversibilă.

Citește și Mesajul lui Șucu pentru Nicușor Dan Patru cereri esențiale pentru noul președinte al României Citește mai mult Mesajul lui Șucu pentru Nicușor Dan Patru cereri esențiale pentru noul președinte al României

Însă, mai presus de toate aceste speranțe, toate gândurile și aplauzele s-au îndreptat spre cel care poartă numărul 22 și banderola pe braț. Pentru ultima oară! O ultimă oprire ca jucător în gara Rapidului.

22 de ani avea când a pășit pentru prima oară pe terenul verde din Giulești, parcă predestinat numărul, îmbrăcat în vișiniu. O făcuse ca suporter, de copil, jucător, ca adult, devenit legendă la maturitate.

Copilul Giuleștiului e azi legenda lui. Una dintre puținele din ultimii ani. Un exemplu de dăruire și devotament. Un motor al echipei, o inimă care a bătut constant pentru Rapid și un liant între public și echipă, între trecut și prezent a tot ce înseamnă alb și vișiniu.

„Idolul copiilor”, „locomotiva Rapidului”, „inima Giuleștiului”, „mândria rapidiștilor”, toate sunt apelative pentru Cristi Săpunaru, care după 211 meciuri, la 41 de ani, a decis să se oprească.

N-a fost cel mai talentat, n-a fost nici cel mai puternic și nici cel mai iute. Doar un munte de muncă asiduă, dorință și pasiune, care l-au împins spre tot ce a reușit.

Iubit în Giulești, apreciat la Porto și peste tot pe unde a fost, un exemplu clasic că nu întotdeauna talentul e obligatoriu spre succes.

22 peste tot, pe tricouri, în tribune și peluze

„Săpunaru, Cristi Săpunaru” a fost refrenul care n-a lipsit niciodată de pe Giulești în ultimii ani, un refren care la acest meci s-a auzit mai mult ca niciodată. O ultimă reprezentație a unui simbol pe care Rapidul va avea mult de căutat până să-l substituie.

Chipul și numele lui Săpunaru a fost pe spatele tuturor colegilor, numărul 22 a fost ridicat la tribune, pe cartoane A4, iar în peluza dinspre Opera Comică, o pânză mare (22) și un mesaj ce cuprinde, complet, tot ce înseamnă și a însemnat Săpunaru pentru Rapid: The Ultras, The Player, The Legend (ultrasul, jucătorul, legenda).

„Ultima oprire” a fost și mesajul afișat în minutul 22 în Peluza Nord, iar de la stația de amplificare s-a auzit sunetul trenului, trenul carierei lui Săpunaru, plecat la drum în 1 decembrie 2002, presărat cu două trofee la Rapid, altele la Porto printre care și Cupa UEFA, cu banderola pe care a purtat-o mereu cu mândrie pe braț, 606+ meciuri, un vis care a devenit realitate pentru copilul Giuleștiului. Un tren pe-o pânză are a traversat peluza.

O seară dedicată în întregime căpitanului! Cu tricouri speciale, cu o coregrafie dedicată lui, cu momente speciale în pauza și la finalului meciului.

O seară grea pentru rapidiști care vor căuta mult un nou Săpunaru, o altă inimă care să vibreze în sincron cu galeria și cu tot ce e vișiniu.

Schimbat la două minute scurse din repriza a doua, pentru a primi un standing ovation, așa cum merită, Săpunaru a urcat în galerie unde a cântat alături de fani, apoi a coborât, cu lacrimi în ochi.

A mers apoi către o altă facțiune a fanilor și a cântat și cu aceștia.

Final de poveste.

Citește și