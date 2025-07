Csikszereda - Dinamo 2-2. Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul gazdelor, a tras concluziile după primul meci din istorie al ciucanilor din Liga 1.

Ilyeș și-a lăudat jucătorii și s-a declarat mulțumit de rezultat, în ciuda faptului că elevii săi au avut la un moment dat un avantaj de două goluri.

Robert Ilyeș: „Mă bucur că am reglat la pauză problemele”

„Am întâlnit o echipă din play-off, o echipă foarte bună. Dinamo a controlat meciul și sunt mulțumit de ceea ce s-a întâmplat.

Păcat că ne-am retras la 2-0, dar în aceste momente nu poți să-i controlezi pe jucători. Din păcate, două greșeli ne-au costat, dar mă bucur de rezultat.

Nu pot să fiu nemulțumit, per total am făcut un joc tactic bun. Dinamo ne-a dictat un ritm mai ridicat, nu eram obișnuiți. Cred că ne-am adaptat și am făcut față” , a declarat Robert Ilyeș la Prima Sport.

Robert Ilyeș, despre diferența de nivel între Liga 1 și Liga 2

„Nivelul din Liga 1 este incredibil, am simțit și eu și jucătorii, e alt nivel. În orice secundă ești taxat, sunt mulțumit.

Am făcut față unei echipe foarte bune și chiar îi felicit pe cei de la Dinamo. Au demonstrat în seara asta că sunt o echipă bună” a concluzionat Ilyeș.

