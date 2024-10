Replică pentru Șucu  Zotta îl avertizează pe patronul de la Rapid: „N-o să ne închidă gura”

Constantin Zotta i-a răspuns lui Dan Șucu, după ce patronul de la Rapid îl atacase dur pe fostul președinte din Grant.

Dan Șucu i-a acuzat pe Constantin Zotta și pe Dinu Gheorghe, foști conducători în Grant, pentru problemele financiare întâmpinate de omul de afaceri după ce a preluat echipa.

Constantin Zotta, mesaj pentru Dan Șucu: „Rapid a avut avocați slabi, d-asta a pierdut procese”

Constantin Zotta i-a răspuns lui Șucu și l-a avertizat că atacurile la adresa lui nu-l vor face să nu mai vorbească despre ce se întâmplă la echipa din Giulești.

„Cred că este un discurs unde Dan Șucu și-a scăzut foarte, foarte mult nivelul de comunicare în relația cu suporterii, cu fanii. Cred că cu ei dorește să discute în momentul ăsta.

N-aș vrea să-i răspund la același nivel al discursului. Cred că a făcut-o Dinu Gheorghe și cred că i-a spus cumva destul de multe, pe un ton agresiv, și nu cred că a greșit.

Aș vrea să-i răspund la punctele care mă ating personal.

Dacă Rapidul a pierdut niște bani, adică niște procese, din cauza unor contracte semnate de mine, de Dinu, a pierdut pentru că a avut avocați slabi. Pentru că au fost zgârciți, nu au știut pe cine să angajeze să susțină niște spețe care puteau fi câștigate.

Dacă eu și Dinu Gheorghe am semnat niște contracte, am semnat contracte care, la momentul respectiv, au contribuit ca echipa asta frumoasă și mult-iubită să câștige vreo două campionate, vreo 5 Cupe, vreo 5-6 Supercupe și să avem și reprezentarea aia, sfert de finală în Cupa UEFA. Nu că am realizat-o noi, dar am făcut parte din echipa aia minunată a Rapidului.

Că el dorește să atace două voci care nu cred că am atacat, nu cred că am spus lucruri neadevărate. Suntem aici să spunem o realitate, să informăm fanii, nu numai rapidiștii, despre realitatea din fotbal și despre opiniile noastre.

Nu l-am atacat pe Dan Șucu, n-am atacat pe nimeni. Ba, din contră, chiar mă bucur că a venit lângă Rapid pentru că are o potență financiară și cred că face bine Rapidului.

Domnul Șucu a coborât prea mult nivelul, iar faptul că ne atacă pe mine și pe Dinu Gheorghe n-o să ne închidă gura, n-o să ne oprească să spunem ce aflăm noi că se întâmplă în club și nu vrea dumnealui să știe suporterii rapidiști.

O să spunem realitatea, că d-asta suntem aici, și o să ne susținem clubul, pentru că este clubul pe care îl iubim.

Aș putea să comentez altfel, dar nu-mi doresc asta, iubesc acest club și îi doresc mult succes.

Să facă și Dan Șucu 10 la sută din cât au făcut Zotta și Dinu Gheorghe. Și aici mă refer la realizări”, a spus Zotta la Superliga Show, de la Prima Sport, emisiune moderată de Dan Udrea, redactor-șef adjunct al GOLAZO.ro.

Ce declarase Dan Șucu despre Constantin Zotta și Dinu Gheorghe

Dan Șucu a acordat un interviu canalului de YouTube al clubului giuleștean.

Dan Șucu a lansat un atac dur la adresa a doi foști conducători ai Rapidului, Dinu Gheorghe și Constantin Zotta. Patronul giuleștenilor susține că „nenorocirile” create de cei doi au costat clubul „aproximativ trei milioane de euro”.

„Nu ascult niciodată însă puncte de vedere a unor oameni care toată viața lor au distrus. Pe orice au pus mâna au făcut praf.

Vă dau exemple prin care găsesc oameni, precum domnul Dinu Gheorghe sau domnul Zotta, care au distrus ce s-a întâmplat în Rapid în anii anteriori, iar acum vin să ne învețe, și pe dumneavoastră și pe mine, cum să rezolvăm orice problemă cu care ne lovim.

Este fără sens, iar nenorocirile create de dânșii ne-au costat 3 milioane de euro în ultimii doi ani de zile. Nu se poate”, a declarat Dan Șucu pe canalul de YouTube al Rapidului.

Plăți făcute de Rapid, în urma proceselor pierdute la TAS:

Julio Cesar (600.000 de euro)

Daniel Paulista (800.000 de euro)

Nemanja Milisavljevic (93.000 de euro)

Milos Pavlovic (680.000 de euro)

Răspunsul lui Dinu Gheorghe pentru Dan Șucu

Dinu Gheorghe a reacționat după atacul lansat de actualul patron al Rapidului. Fostul președinte al clubului giuleștean a declarat că Șucu „nu știe nimic despre fotbal”.

„Am distrus Rapid pentru că am luat două campionate, am jucat în cupele europene? Am distrus Rapidul... Niciun jucător nu a ajuns la FIFA când am fost eu la echipă. E o declaraţie pe care i-au băgat-o alţii în gură. Nu ştiu la ce se referă marele domnul Şucu. Nici după ce am plecat eu, jucătorii nu au mers la FIFA. Să spună concret la ce se referă.

Să câştige şi ei două campionate, să facă şi ei ce am făcut eu şi George Copos şi Zotta. Să facă şi ei ceva. Deocamdată doar minte oamenii cum că face ceva la Rapid. Pentru ce investeşte, jos pălăria. Dar de ce să acuzi pe alţii?

Pentru ce investeşte, jos pălăria, dar într-un an a băgat şapte milioane şi nu i-a ieşit nimic. Nu te supăra nenea Şucu, dar rămâi la scaune şi canapele. Până să câştige o să mai piardă câteva milioane.

El nu poate să ne acuze acum. Să dai cu vorbe, să baţi câmpii, mă rog. Să mă acuze public şi o să-mi asum, o să recunosc. În primul rând, el minte poporul rapidist că l-a vrut pe Mircea Lucescu. El minte, el nu i-a făcut nicio ofertă concretă.