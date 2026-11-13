Noul front de război Rusia - Occident Sportul a ajuns noul teren de luptă. Europa și Canada închid porțile Rusiei, aceasta contraatacă

Războiul din Ucraina se mută pe terenurile de sport! Rusia amenință Canada, iar Norvegia și Finlanda trec la măsuri radicale împotriva sportivilor ruși.

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Sportul internațional se pregătește pentru o nouă confruntare. De această dată, miza este dreptul Rusiei de a participa la competiții organizate în Occident.

În doar câteva zile, Canada, Norvegia și Finlanda au transmis mesaje ferme privind prezența sportivilor ruși și belaruși pe teritoriul lor.

Iar reacția Moscovei nu s-a lăsat așteptată: amenințări cu despăgubiri, solicitări de sancționare a federațiilor care refuză confruntările cu Rusia și chiar cererea de mutare sau anulare a unui Campionat Mondial!

Canada spune nu, în ciuda unei decizii favorabile Rusiei

Cel mai spectaculos episod al disputei se desfășoară în hochei, unde următoarea ediție a Mondialului de juniori riscă să nască implicații diplomatice majore.

Turneul e programat în Alberta (Canada), între 26 decembrie 2026 și 5 ianuarie 2027. Problema a apărut după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) a dat câștig de cauză Federației Ruse de Hochei într-un litigiu cu Federația Internațională de Hochei, obligând organismul internațional să permită revenirea echipelor ruse în anumite competiții.

Canada a decis însă să nu permită participarea reprezentativelor Rusiei și Belarusului. Poziția guvernului canadian, condus de Mark Carney, este că nu dorește să ofere Kremlinului o platformă de reprezentare, prestigiu și propagandă după războiul declanșat împotriva Ucrainei și nu e posibilă deocamdată revenirea la normalitate în sportul internațional.

Moscova amenință cu despăgubiri și cere mutarea Campionatului Mondial!

Replica Rusiei a venit prin Vladislav Tretiak, președintele Federației Ruse de Hochei și fost mare portar al naționalei sovietice.

Acesta a cerut Federației Internaționale fie să permită participarea Rusiei, fie să mute competiția din Canada, fie chiar să o anuleze!

Tretiak a amenințat și cu solicitarea unor despăgubiri, nu doar din partea Canadei, ci și a Germaniei, țara care va găzdui Campionatul Mondial masculin din 2027, dacă Rusia va fi împiedicată să participe și acolo.

Moscova invocă regulamentele competiționale și susține că echipele care refuză să intre pe teren trebuie sancționate prin înfrângere la masa verde.

Norvegia și Finlanda închid porțile. Nici statutul de sportiv neutru nu e suficient

Dacă în Canada disputa se concentrează doar asupra hocheiului, în nordul Europei confruntarea capătă o dimensiune mult mai largă.

Norvegia a anunțat că va lua măsuri pentru a împiedica intrarea în țară a sportivilor profesioniști ruși și belaruși. Guvernul norvegian consideră că sportul de elită din Rusia este prea strâns legat de structurile statului pentru ca participarea sportivilor să poată fi separată de războiul din Ucraina.

Măsura afectează competiții importante din calendarul sporturilor de iarnă, inclusiv etapele de Cupă Mondială la schi fond și sărituri cu schiurile.

Și Finlanda a anunțat că, începând chiar din luna noiembrie, va restricționa intrarea sportivilor ruși, inclusiv a celor care au primit statut de neutralitate din partea federațiilor internaționale.

Decizia poate afecta etape de Cupă Mondială la schi fond și competiții de patinaj artistic. Ministrul finlandez de Externe, Elina Valtonen, a transmis că, atât timp cât continuă agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, sportivii ruși nu au ce căuta în Finlanda.

UE vrea chiar înăsprirea sancțiunilor

Polonia a anunțat, la rândul ei, că intenționează să refuze vizele săritorilor ruși cu schiurile pentru competițiile organizate la Wisla și Zakopane. Iar Comisia Europeană pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Potrivit informațiilor Reuters, printre măsurile discutate se află și posibilitatea interzicerii participării sportivilor ruși și belaruși la competițiile internaționale organizate în Uniunea Europeană.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, consideră că excluderea sportivilor ar putea submina eforturile lui Vladimir Putin de a prezenta Rusia drept o putere respectată și acceptată pe scena internațională.

Rusia se confruntă cu o situație tot mai complicată: chiar dacă organismele sportive internaționale încep să permită revenirea sportivilor săi în competiții, accesul efectiv la acestea depinde de deciziile guvernelor țărilor organizatoare.

Iar statutul de sportiv neutru, care până acum reprezenta principala cale de întoarcere în arena internațională, nu mai este o garanție suficientă. Confruntarea dintre Rusia și Occident pare să capete tot mai mult și o dimensiune sportivă importantă.

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