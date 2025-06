Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a confirmat la podcastul TOP LEVEL că va candida la alegerile pentru șefia Federației și în 2026

Răzvan Burleanu este președintele Federației Române de Fotbal din 5 martie 2014, când a fost ales în această funcție la vârsta de 29 de ani, devenind astfel cel mai tânăr președinte din istoria FRF.

În prezent, Burleanu se află la al treilea mandat consecutiv, după ce a fost reales în unanimitate pe 12 aprilie 2022, urmând să conducă FRF până în 2026.

În 2014 a câștigat în fața lui Vasile Avram: 113-58 voturi

În 2018 a câștigat vs Lupescu: 168-78

⁠În 2022 a fost singurul candidat, a fost vot deschis (la vedere) și a fost ales în unanimitate

Răzvan Burleanu: „Sunt convins că voi câștiga”

Candidați în 2026?

Cu siguranță! Și mai mult decât atât, sunt sigur că voi și câștiga alegerile.



Misiunea pe care am avut-o în 2014 a fost să reformăm și să modernizăm fotbalul românesc. (…) Am găsit o organizație total nereformată, total nemodernizată, cu pierderi la vremea respectivă, deci cu cheltuieli mai mari decât veniturile, de peste 5 milioane de euro. Gândiți-vă, am găsit o organizație cu 13 milioane de euro. Astăzi bifăm venituri de aproape 43 de milioane de euro.



Eu, în momentul respectiv, pur și simplu nu am crezut că putem într-adevăr să găsim situația la Federația Română de fotbal atât de jos.



Rolul unui președinte de organizație sportivă, nu doar la FRF, e același lucru valabil și pentru o altă federație sportivă din România, dar și la nivel internațional, este mai degrabă similar cu cel al unui CEO, cu cel al unui premier. De ce spun acest lucru? Fiindcă tu ai această misiune de a propune un proiect, în cazul nostru un proiect pentru un viitor mai bun în fotbalul românesc și nu descoperim nicio limită de mandate pentru un CEO, pentru un premier.

V-ați simți confortabil să fiți unicul candidat și să fiți ales în unanimitate?

Mă considerați vinovat că nimeni nu a avut capacitatea să vină cu o viziune alternativă?

Nu, vă întrebăm dacă v-ați simți confortabil. Nu vinovat!

Mă bucur că am stabilit acest lucru, credeam că mă considerați vinovat și de acest lucru. În primul rând, mi-aș dori să avem o dezbatere întotdeauna pe idei, întotdeauna în ceea ce privește un proiect de dezvoltare pentru fotbal și, bineînțeles, o viziune alternativă. Lucrul acesta vă asigur că ne-ar provoca și pe noi să fim mai buni, că ne-am dori.

Răzvan Burleanu la TOP LEVEL, ep. 2 | Podcast GOLAZO.ro

