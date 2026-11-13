Fără imn de ziua națională Refuz fără explicații al federației internaționale. Replica spontană venită din tribune
FIBA a respins solicitarea clubului polonez Zastal Zielona Gora de a intona imnul de stat înaintea meciului din Europe Cup (Foto: IMAGO)
Baschet

Fără imn de ziua națională Refuz fără explicații al federației internaționale. Replica spontană venită din tribune

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 13.11.2026, ora 14:46
alt-text Actualizat: 13.11.2026, ora 14:46
  • Federația Internațională de Baschet (FIBA Europe Cup) a refuzat solicitarea clubului polonez Zastal Zielona Góra de a intona imnul de stat înaintea partidei disputate pe 11 noiembrie împotriva echipei maghiare Szolnoki Olajbanyasz.
  • Cum au reacționat suporterii, în rândurile de mai jos.
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Clubul gazdă intenționa să celebreze Ziua Națională a Independenței și împlinirea a 108 ani de la redobândirea suveranității Poloniei prin interpretarea a cappella a imnului național de către Zofia Korol, reprezentantă a Institutului de Muzică din cadrul Universității din Zielona Góra

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FIBA a interzis imnul Poloniei: „Lipsă de respect față de tradiție și independență”

Refuzul a venit în ziua meciului, cu doar câteva ore înainte de fluierul de start. Potrivit clubului, oficialii FIBA Europe Cup nu au oferit nicio justificare sau explicație pentru această hotărâre, scrie rp.pl.

Pentru acest eveniment, clubul pregătise o atmosferă festivă în tribune: spectatorilor le-au fost împărțite baloane, cocarde, garoafe și steaguri în culorile naționale alb-roșu.

Conducerea echipei poloneze a criticat dur decizia într-un comunicat publicat pe rețelele sociale.

„Considerăm acest lucru o lipsă de respect față de tradiția și independența noastră. Știm că și pentru voi interzicerea intonării imnului într-o astfel de zi va fi de neînțeles”, au transmis oficialii clubului către suporteri.

Inițiativa fusese însă acceptată de echipa adversă din Ungaria, care se declarase de acord cu scenariul propus și era pregătită să asiste la ceremonie. Gazdele le-au mulțumit public adversarilor.

„Mulțumim echipei maghiare și antrenorului Larkas pentru acceptarea scenariului și dorința de a sărbători împreună independența noastră. Astăzi, în CRS (n.r. Centrul de Recreere și Sport), vom arăta unitate chiar și fără imn”.

Reacția sălii: Peste 4.300 de fani au cântat imnul fără acordul FIBA

În pofida interdicției oficiale, peste 4.300 de spectatori prezenți în sala CRS au intonat imnul național a cappella, fără acompaniament muzical, și au afișat un steag uriaș alb-roșu, notează sport.pl.

Pe teren, Zastal Zielona Gora a învins categoric formația Szolnoki Olajbanyasz cu scorul de 103-66, obținând a patra victorie din actuala ediție a FIBA Europe Cup. Echipa poloneză ocupă locul 2 în grupa B.

Precedentul din 2023

Episodul nu este o premieră în sportul polonez. În ianuarie 2023, la Campionatul Mondial de Handbal organizat de Polonia și Suedia, Federația Internațională de Handbal (IHF) respinsese inițial cererea polonezilor ca publicul să cânte imnul a cappella înaintea meciului cu Arabia Saudită, invocând procedurile oficiale care impuneau redarea înregistrărilor audio pentru ambele echipe.

În cele din urmă, forul internațional a cedat, iar aproximativ 10.000 de suporteri au cântat imnul fără fond muzical în sala Spodek din Katowice.

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polonia FIBA ungaria imn fiba europe cup zastal zielona gora szolnoki olajbanyasz
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