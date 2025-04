Antrenorul român Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a vorbit despre experiența de la Esperance Tunis, de unde a fost dat afară când nimeni nu se aștepta.

Nici măcar tehnicianul nu anticipa o asemenea decizie.

Laurențiu Reghecampf a fost demis de la Esperance Tunis în luna martie, după 16 victorii, 6 egaluri și 2 înfrângeri în 24 de meciuri oficiale.

Echipa era pe primul loc și calificată în sferturile de finală ale Ligii Campionilor Africii. Tocmai din acest motiv, decizia a părut surprinzătoare.

Laurențiu Reghecampf: „Nu știu de ce s-a reziliat contractul”

Jurnaliștii tunisieni au speculat că șefii nu erau impresionați de jocul echipei, chiar dacă Reghecampf obținea victorii pe bandă rulantă.

De asemenea, în Africa s-a scris și despre un presupus conflict al lui Reghe cu președintele clubului, Hamdi Meddeb.

După ce a plecat antrenorul român de la echipă, Esperance Tunis a pierdut „dubla” cu Mamelodi Sundowns (Africa de Sud), din „sfertul” Ligii Campionilor Africii, cu Maher Kanzari (52 de ani) pe bancă: 0-0 acasă, 0-1 în deplasare.

Întrebat de ce a fost demis, tehnicianul român nu a putut să ofere o explicație clară, care să facă lumină în situația sa.

„Am luat Esperance Tunis de pe locul 6 în campionat și am lăsat-o pe primul loc. Am calificat echipa în sferturile Ligii Campionilor Africii, câștigând grupa din care am făcut parte. Am câștigat și Supercupa Tunisiei.

Vă spun sincer, pentru că ăsta e adevărul: nu știu de ce contractul meu cu Esperance a fost reziliat. De fapt, aproape nimeni nu știe acest lucru...

Sunt un antrenor deschis dialogului. Relația mea cu toată lumea din cadrul clubului Esperance a fost excelentă. M-am înțeles bine mai ales cu președintele clubului, domnul Hamdi Meddeb.

Dânsul a fost cel care m-a contactat și m-a convins să merg în Tunisia, fără ca cineva să știe despre negocierile care au avut loc. E un om minunat și a fost o plăcere să-l cunosc.

Esperance e printre cele mai mari cluburi din Africa. Nivelul fotbalului din Tunisia e unul foarte bun. Sunt cluburi care obțin rezultate bune la nivel continental. Nu-mi plac comparațiile, însă îmi plac provocările și îmi place să învăț lucruri noi”, a declarat Laurențiu Reghecampf, conform sport.ro.

