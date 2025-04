Țiriac Open Richard Gasquet, revenire de senzație în fața jucătorului care l-a învins pe Djokovic la Indian Wells + Cuvinte frumoase despre România

Richard Gasquet (38 de ani, 148 ATP) s-a calificat în turul al doilea la Țiriac Open, după o revenire incredibilă în fața olandezului Botic Van De Zandschulp (29 de ani, 88 ATP).

Sportivul din Franța a fost condus cu un set și două break-uri, dar în cele din urmă s-a impus, scor 4-6, 7-5, 6-1, după două ore și 21 de minute de joc.

Beneficiarul unui wild card la competiția care se desfășoară la Centrul Naţional de Tenis din Bucureşti, Gasquet continuă să uimească și la 38 de ani.

Sportivul din Franța pornea cu șansa a doua în duelul din primul tur cu Botic Van De Zandschulp, cel care în urmă cu 3 săptămâni îl învingea la Indian Wells pe Novak Djokovic (37 de ani, #5 ATP), iar acest lucru s-a văzut și pe tabelă.

Olandezul a câștigat primul set cu 6-4 și în cel de-al doilea s-a desprins la 4-1, având dublu break în față și părea că lucrurile se îndreaptă spre o victorie facilă.

Richard Gasquet, revenire de senzație la Țiriac Open

Totuși, Gasquet nu a renunțat la luptă și le-a adus aminte fanilor de momentele în care se afla în TOP 10 ATP.

Veteranul francez a reușit o revenire de senzație și a dus meciul în decisiv, acolo unde a mai cedat un singur game.

LE COMEBACK DE GASQUET 🤯



Mené d'un set et d'un DOUBLE BREAK dans la deuxième manche, Richard Gasquet renverse Botic van de Zandschulp (4-6, 7-5, 6-1) au premier tour du tournoi ATP 250 de Bucarest pour démarrer sa dernière tournée ATP sur terre battue. 🤩



38 ans. 🍷🇫🇷 pic.twitter.com/bHiot3XMQq — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) March 31, 2025

Richard Gasquet, cuvinte de laudă pentru România

La finalul partidei, fostul #7 ATP a avut cuvinte de laudă la adresa organizatorilor turneului și a României.

Gasquet s-a arătat nerăbdător înaintea partidei din turul următor, cu Flavio Cobolli (22 de ani, #45 ATP și favoritul numărul 3 al turneului).

Partida este programată să aibă loc miercuri, cu începere de la ora 10:00.

„Da, a fost un meci greu. Am crezut că pierd la 6-4, 4-1 pentru el, dar am luptat, am dat tot ce aveam mai bun și vedeți ce se poate întâmpla în tenis.

Am încercat să lupt, să returnez mingea în terenul lui, el a ratat câteva mingi și pot spune că e o surpriză pentru mine.

Mă bucur că am reușit să mă impun în setul 3. Trebuie să lupți până la ultimul punct, se poate întâmpla orice și trebuie să crezi.

Ăsta e sportul, câteodată câștigi, câteodată pierzi, trebuie doar să lupți din greu, iar eu asta am făcut azi și sunt fericit de rezultat.

Terenul mi se pare foarte bun, mă bucur să fiu aici, mă bucur să fiu prezent în România. După cum am mai spus, e o țară cu o istorie aparte.

E o țară care a dat mulți jucători buni, mulți campioni și sper să mă prezint foarte bine și miercuri ”, a declarat Gasquet, citat de eurosport.ro

10.460 de dolari va primi Gasquet pentru calificarea în turul doi la Țiriac Open